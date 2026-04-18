百米深坑創奇蹟(上)

車子停在上海佘山世茂洲際酒店的門口，我還沒來得及打量周圍，便看見老姚興沖沖迎了上來。我倆當年在上海就是好友，三十多年前分別去了美國和加拿大 ，他是學建築工程的。這次他回老家探親，而我回國旅遊經上海轉機，自上次美國一別又是十載，此刻重逢格外興奮。

兩人寒暄後，我這才定睛打量起酒店大門。沒有想像中的「高大上」，僅有兩層建築露於地面，風格現代簡潔，給人「貌不驚人」的第一印象。

最引人注目的，莫非廣場中央的「卷雲舒」雕塑，其為不鏽鋼材質，被扭曲成流雲般的龍形，在陽光下泛著柔和的光澤，展現出空靈與流動的藝術感。據設計師鄭路所闡述，創作靈感源自明代文學家陳繼儒「小窗幽記」中的意境：「寵辱不驚，看庭前花開花落；去留無意，望天上雲卷雲舒。」作品以水的靈動刻畫了龍的氣韻，以山的剛毅展現了龍的氣魄，可謂剛柔並濟。

步入大堂，第一眼並非富麗堂皇，而是一種難以言喻的沉靜。古銅色的牆體立面，以抽象的折線語言，類比著礦坑岩層的自然肌理，粗礪而沉靜，彷彿是被大地深處的力量擠壓而成。黑色的裝飾材料與窗外真實的崖壁遙相呼應，偶爾一抹金色的光芒點綴其間，恍若岩層深處未被發現的礦脈，在靜默中訴說著億萬年的故事。老姚說這裡的水幕燈光秀十分壯觀，每天有四場，每場十分鐘。

他引我走向大堂另一側的觀景台，眼前豁然開朗（見圖）。腳下，深坑如大地裂開的眼眸，深邃而沉靜。八十八米的落差，十幾層樓的高度，就這麼毫無保留地展現在眼前，難怪又叫「深坑酒店」。坑壁陡峭，岩石裸露，褶皺縱橫，彷彿一本被打開的地質史書。

坑底一潭碧水，靜靜地臥著，倒映著天空的雲影，如同一塊鑲嵌在大地深處的翡翠。對面，一道人工瀑布從崖壁間飛瀉而下，水聲潺潺，為這沉寂的石坑注入了靈動的生機。整座酒店的雙弧形建築主體，就像兩道溫柔的臂彎，緊緊依偎著嶙峋的崖壁，以一種謙卑而又堅定的姿態，與自然共生。

我被震驚得呆若木雞，老姚說昨天下午入住時也是這個表情。難怪它被「美國國家地理」評為「世界十大建築奇蹟」之一，還獲得中國土木工程詹天佑獎。良久，我才開口：「這地方，是怎麼建起來的？」他指了指那些裸露的岩層：「為了這八十八米，從論證到建成，整整花了十二年。」

我的目光順著岩壁的褶皺向下延伸，思緒隨著老姚的介紹墜入時間的深淵。腳下的這片土地，最早是一座海拔二十多米高的山丘，之後成了日本 侵略者的採石場，他們炸山採石，山體被破壞，抗戰勝利後也沒得到處理。到了一九五九年，天馬人民公社在此設立小橫山採石場，堅硬的岩石被粉碎成城市的基石。

後來，隨著城鎮建設和經濟發展的需要，石材需求量與日俱增，到上世紀六○年代初，整個山丘已蕩然無存。由於開挖面積不斷擴大，石坑深度逐漸加深，經過幾十年的採石，至上世紀七○年代末，終於形成一個周長千米、深近九十米的深坑，足足有五個足球場大小。

日曆翻到一九九九年，上海市礦產局停止核發採礦許可證，小橫山採石場就此關閉。這個深坑便如同大地一道沉默的「傷疤」，靜臥在佘山景區的天馬山腳下，荒草叢生，積水成潭，無人問津。

近年來，隨著生態環保意識的提升和對美好生活的期待，人們開始尋求讓這個廢棄礦坑成為青山綠水之法。但要修復這樣一個上下高度落差巨大的礦坑生態，無疑是一個極其浩大的工程，更面臨著許多技術難關，無人敢碰。

直到二○○六年，世茂集團決定利用深坑的自然環境，建造一座五星級酒店。為解決各種難題，他們請來了素有「瘋子」之稱的英國設計師馬丁約克曼（Martin Jochman），及其設計過杜拜七星級帆船酒店的原班人馬——英國阿特金斯團隊（Atkins）操刀設計，由中建八局負責建築施工。

「把城市的傷痕變為瑰寶」，這是他們最初的構想。此刻，當我真正站在這「傷疤」的邊緣，才深切體會到這句話的分量。它不僅僅是填平，因為填平是最簡單的，用渣土把它填滿，就當什麼都沒發生過。真正的修復，是承認傷痕的存在，尊重傷痕的歷史，然後用最美的姿態，讓傷痕開出花來。

行家老姚說道，為了這「開出花來」，工程師們拿出了「一樁一探」的繡花功夫。他們面對的，不是平整的土地，而是風化程度各異的岩石，有的堅硬如鐵，有的酥脆如土，在這樣的地質條件下打樁，無異於在豆腐上繡花。但他們硬是為兩百多根樁基做了兩百多次獨立的地質勘探，每一根樁都量身訂製，每一寸深度都反覆計算，僅此一項便耗時近兩年。為了加固生態崖壁，他們在坑口和岩壁上錨入了數千根深深淺淺的錨索與錨杆，最深的錨索打入岩層數十米，如同為大地的傷口進行一場精密的縫合手術。

近百米的深坑，填進去的不止是鋼筋水泥，更是十二年如一日的匠心、巧思與敢為天下先的勇氣。它將一段二戰遺址、工業化的陣痛史，改寫成了人類建築史的榮耀篇。從二○○六年立項，到二○○九年正式開工，再到二○一八年建成開業，整整十二年光陰、耗資二十多億人民幣，才換來這向下八十八米的奇蹟。酒店總建築面積達六萬多平方米，擁有三百多間客房及水下情景套房，配套攀岩、水下餐廳、室內泳池等。（上）