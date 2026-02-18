家鄉有個習俗，過年吃年糕，寓意是吃了年年高。「糕」與「高」同音，小孩吃了長高高，大人吃了可以高就、高升、高枕無憂。

小時候，我特別愛吃年糕，軟軟的、黏黏的、韌韌的，滿是米香。那時，每逢吃年糕，我們總要唱起一首童謠：「搖啊搖，搖到外婆橋，外婆請我吃年糕。糖蘸蘸，多吃塊；鹽蘸蘸，少吃塊；醬油蘸蘸沒吃頭。」一邊吃，一邊唱，搖頭晃腦，笑得開懷。

外婆住在杭州松木場，離市區其實並不遠，但在我兒時的記憶裡，已是郊外。一條大河從外婆家門前蜿蜒而過，河岸兩旁都是民居，石階伸入水邊，有人在那裡洗衣服或者洗菜。河邊棒槌敲打濕衣的「邦邦」聲，夾著女人們清亮的笑語，是我對外婆家的最深記憶之一。

我與外婆其實並不熟悉，每年只去一兩次，過年是一定要去的。外婆將年糕直接在爐火上烤熟，外面焦黃，裡面雪白，咬一口，米香在口中綻開。我們問外婆要了糖、鹽和醬油，一邊吃一邊唱童謠：「搖啊搖，搖到外婆橋，外婆請我吃年糕……。」看著門前的拱橋，只覺得歌謠裡的句子照進了現實。

事實上，請我吃年糕最多的是奶奶，因為我從小跟奶奶一起生活。離家不遠有一家小店，專賣新鮮的麵條、年糕和米糕。年糕呈長條，由大米和糯米製成，買回家後，切成薄薄的片，奶奶會做糖年糕或者炒年糕。糖年糕就是在糖水裡煮年糕，奶奶還會給我臥上一枚糖吞蛋；炒年糕則有青菜開陽炒年糕，或者白菜肉絲炒年糕。過年時鄉下親戚會帶來純糯米年糕，口感軟糯黏牙，蒸熟後，直接糖蘸蘸或者鹽蘸蘸，小時候自然最愛蘸糖吃。

除了白年糕，杭州還有許多花式年糕：桂花年糕馥郁沁香，紅糖年糕醇厚甜糯。年糕始終是我最喜愛的食物之一。

初到美國時，我們落腳在邁阿密，那裡幾乎是古巴 人的天地，中國店面很小，也買不到年糕。每逢過年，留學生們便自己動手做，材料簡單得像口令「一二三」：一袋糯米粉、一杯油、一杯糖，再加兩杯牛奶、三個雞蛋。攪拌均勻後倒進烤盤，送進烤箱，香氣四溢，外脆裡糯。大家圍坐分享，吃得歡天喜地，聊以慰籍思鄉之心。

歲月流轉，我們後來搬到美國東部，這裡華人 眾多，中國超市貨品也頗為豐富。白年糕切成片，密封在塑料袋裡，擺在超市冷櫃中。每逢過年，我會做一盤家傳的青菜開陽炒年糕，將冰箱裡的年糕片用水浸軟，開陽（也就是蝦乾）切碎後泡發，青菜切成細段。

熱油中加入青菜，再倒入年糕和開陽一併翻炒，青翠與雪白交錯，點綴著蝦乾的紅色；青菜的鮮脆、年糕的韌軟，與蝦乾吊出的鹹鮮在口中交融，那便是家鄉的味道。

在網上學廚的日子裡，我又學會了幾款既美貌又美味的年糕做法，每次過年都會做上一兩樣。材料略多一些，口感的層次也隨之倍增，有一款紅棗核桃 紅糖年糕（見圖）是我吃過最好吃的年糕之一。將紅棗去核切成小條，與美國山核桃一同放入攪拌機，加適量清水攪打成糊；再將這份香甜的糊與糯米粉、粘米粉、紅糖和油混合均勻，倒入模具，抹平後上鍋蒸熟。堅果的醇香與紅棗的清甜在口中交織迴盪，糯米粉與粘米粉的比例恰到好處，令年糕軟中帶韌、香甜不膩，真正是唇齒留香。

有一種微波爐紅棗年糕，既省事又好吃，顏值還高。將糯米粉、粘米粉、糖、水、油和切碎的紅棗一起放入大碗中，攪拌至順滑，把碗放入微波爐加熱至麵糰透明熟了；稍微放涼後，用保鮮膜將麵糰包住，不停地翻壓、揉捏，直到質地光滑細膩，將麵糰壓成長方條放入冰箱冷藏兩小時，取出後切片裝盤即可享用。這種年糕的口感與我小時候吃的白年糕頗為相似，卻更添一分香甜，成品如花簇滿盤。

過年吃年糕，一年又一年。年糕伴隨著我在故鄉的歲月，也陪伴我在異國他鄉的日子，它承載著親情的溫暖和記憶的味道，那是家的味道，親人的味道，過年的味道。