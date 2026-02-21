「小黃魚」去哪兒(上)

上海人往往喜歡把小金條稱為「小黃魚」。黃金的色澤耀眼，像金色的陽光明媚燦爛，讓人們心中充滿了亮堂堂的色彩。上海人喜愛吃小黃魚，牠不盡小巧玲瓏、肉質細嫩鮮美，背部的顏色和黃金幾乎相似，因此上海人特別寵愛，小金條就有了「小黃魚」的愛稱。上海人家庭一般都會收藏幾條「小黃魚」象徵招財進寶，另外也能保值，遇到突發事件還能拿出來應個急，深受廣大群眾的青睞。

文化大革命初期，紅衛兵抄家，以前過年喜氣洋洋鬧年鑼的聲音，如今變成了驚心動魂、恐懼刺耳的哀嚎。紅衛兵拿起了原本人們喜愛的樂器，把這鑼鼓充當禍害人們的武器，他們從這條街衝向那個巷，人們只要一聽到這「鬧年鑼」的聲音，家家戶戶都緊閉大門，驚恐萬分，生怕惡運臨頭。

當鑼鼓聲極力地敲響之後，停在哪家門口，那家就倒霉了。被抄家的家人躲在一邊，不敢吱聲，眼睜睜地看著紅衛兵耀武揚威、橫七豎八地擺布、破壞，翻箱倒櫃，任意折騰，只要是個像樣的東西都被撕碎剪爛，說什麼是封資修的產物，不破不立。

一天，鑼鼓喧天的聲音停在我同學家門口，紅衛兵蜂擁直衝屋內，全面搜查，並且要求交出所有的帳本，查看他家賺了多少「黑心錢」。

這名同學家是開米行的，生意規模不算小，家境富裕，家中家具和擺式都很考究，唯獨有一張老式的床，看上去比較陳舊，是她家老祖母長年睡的。老祖母八十多歲，橫七豎八的皺紋布滿了面龐，說話時嘴巴一癟一癟的樣子，是個老態龍鍾、名副其實的老嫗。

當老祖母看到紅衛兵衝到臥室時，人從床上嚇得滾到了地板上，紅衛兵不管她的死活，只顧翻開她的箱子，把東西統統倒出來，還注視著每個角落看哪些東西是四舊，要把它們砸個稀巴爛，徹底鏟除乾淨。一個紅衛兵在忙亂之中，不慎踩上了老祖母的手，痛得她躺在地板上「哇哇」大叫，同學父親聞聲把老母親扶起躺回床上。

紅衛兵在他家折騰了一陣，把箱子、家具之類的物品統統搬上車，說是箱子裡都是奇裝異服，家具是資產階級享受的東西，全部拿走。紅衛兵要來搬老祖母的床，同學父親苦苦哀求，老祖母也用癟癟的嘴說：「請天兵天將行行好，留下這個破舊的床，讓我有個安身之地。」那個踩老祖母手掌的紅衛兵看了看她，說了一句「別囉嗦」，就跟另外幾個紅衛兵使了個眼神，這個破床總算留下了。紅衛兵揚長而去，同學家一片哀嚎，老祖母擺擺手叫大家別太難過，她在憤恨中露出了一絲淡淡的苦笑。

老祖母的那個破舊老床，兩邊床架有四個柱子作為四個床腿，四個柱子頂端上都有一個小圓球，其中一根柱子上的小圓球是用鏍絲帽固定的，可以旋轉開來，這根柱子是空心的；另外三個小圓球則是跟柱子長在一起，轉不開、拔不出來的。

老祖母抖抖顫顫使勁地捻開了那顆小圓球，叫家人們看看柱子洞裡有什麼，一陣驚呼，但很快都捂住了自己的嘴，原來老祖母存攢的「小黃魚」在這兒避難。

某日，姨媽的大女兒到我家來說，她家雖然沒有被抄，但她母親已經被嚇得、氣得病倒了。原來姨媽省吃儉用攢了一點錢，買了幾條「小黃魚」，正愁著讓它們游到什麼地方去才安全。那時候每戶人家燒飯都用煤球爐子，一個個黑黑的小圓煤球作為燃燒的原料，不妨把「小黃魚」埋到煤球內暫時躲避。

姨媽想到後馬上動手，把煤球搗開，把「小黃魚」送進煤球肚子裡面，再恢復原樣，在外觀略做了一點小記號，旁人是看不出來的，她還特意放在裝煤球木箱的後面牆角旁。這個生煤爐、加煤球的活是姨媽一人操作的，所以她為選擇這個方法挺得意的。她天天都守候著這幾個煤球，沒有人注意，也沒有人知道她的這番操作。

一天姨媽的小女兒慌忙地跑回家來，說她的兒子遇到了車禍，昏迷不醒，在醫院搶救，請求母親去她那兒幫忙幾天。姨媽一聽自己的外孫遇到了這種情況，不加思索地答應，趕緊離開了自己的家。過了四、五天，外孫情況得到了好轉，姨媽才想起了煤球，匆匆忙忙回了家。

不好！怎麼帶有小記號的煤球不見了，一下子她急得昏頭轉向，顫顫巍巍地把每個煤球都搗開來檢查一遍，折騰一天，什麼也沒有。她癱軟坐在地上，用拳頭直敲自已的胸口。晚上兒子、媳婦下班回家，她問媳婦是否每天點火生煤爐燒飯？媳婦應聲答道：「是的。」她還很討好姨媽地說著：「我把幾個煤球從木箱後面掃出來，順便把周圍都打掃了一下，現在看上去乾淨了很多。」姨媽啞巴吃黃連，還不能吐露心裡的氣憤和難受。

一連幾天，姨媽在煤爐撤灰時，總是仔仔細細地攝著一把把的灰，懷著能見到「小黃魚」復活的希望，最後姨媽人消瘦了一圈，好幾天都起不了床。後來聽街坊鄰居說，垃圾堆裡可以撿到黃金，果真不錯。姨媽家的「小黃魚」你去哪兒啦？（上）