我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

花海中紀念喻麗清

卓以定
聽新聞
test
0:00 /0:00

德州休士頓位於美國南部，夏天天氣炎熱，其實休士頓的其他三個季節，秋冬很宜人，春天更是美好。每年的三、四月，只要開車從休士頓二九零公路往西開，到了小鎮Brenham附近，可以說是「野花風景道路」，野花不大，但是數量驚人。一望無際的綠色草原，慢慢開始看到清新的花草，聞到一片片香氣，愈來愈多的各種野花，那一望無際的花海，真是令人心曠神怡。

春天的休士頓郊外就以遍布各種各色的野花而著名，德州的州花Bluebonnet藍帽花更是搶眼，三月時，只要是大路上，尤其是在鄉間小徑，藍帽花到處都是。那種藍帽花的藍色湛藍，配上其他的各種野花，黃色耀眼，粉色嬌嫩，白色更清秀，百花爭豔。五顏六色的野花漫山遍野，把整個春季寬廣的大地變成自然界的精采調色盤，我和麗清就是在二十九年前的春天，留下一張難忘的相片（見圖）。

一九九七年春天野花季，休士頓的海華文藝季，美南華人作家協會邀請的特別來賓，是著名的作家喻麗清，她主講「文學中的鄉情」，她的來臨正逢野花綻放時。麗清和我是二女中（中山女高）初中、高中六年同班又同窗特別好的同學。我高二時，也跟著她在皇冠雜誌，用筆名怡婷投稿過一篇短篇愛情小說「邂逅」。後來分組考大學，大學之後出國、結婚，各自分飛。

一直到一九八七年，麗清來訪我們這邊的作家協會，我們又再次重逢交好。這次十年後再來休市，我們開車帶著她去欣賞盛開的野花，和Brenham附近壯觀的彩色花海。麗清立刻被驚艷，她沒有想到休士頓附近有著這麼寬廣一片的野花，她到處停停看看，一直開懷大笑說：「太美了呀。」相片中就是我們這兩個中年好朋友，站在一九九七春季野花花海中。相片中的麗清正當盛年，家庭幸福，文采出眾，出版書籍泉湧，她的人生真的和當時的花海一樣燦爛。

因為過去同窗建立的信任和了解，我們從中年之後，互相分享更多的人生境遇。包括我們的父母都是大陸逃避戰亂來的文人，談他們婚姻和我們婚姻，以及我們的子女，無話不談，友情更為親密。

我們兩人婚後，正巧又養育了兩個女兒，她們成長發展也類似，當時兩家的老大都在學術界衝刺。有一年我的小女兒T大學剛畢業，從台灣度假回來，要去北加州看認識的新男友，麗清在電話中聽到，自動要求去機場接T回家住幾天。當時他們仍然住在Berkeley附近的文雅小房子。

突然她笑著問：「對了，我怎麼在機場認出妳的女兒呢？」我也笑著說：「我的小女兒並不很像我，倒是比較像麗清妳高中畢業之後的樣子，整體氣質和妳很像，個子比我矮一點，是白瘦清秀又短髮的女生。」果不其然，麗清和夫婿一下子就在機場立刻認出了T，她還笑說拿出過去在北醫的舊相片，的確兩人氣質上真像。

麗清夫妻把T接了回去之後，兩邊都感到情投意合，相處非常愉快。小女兒回家之後，北加州的男友不了了之，但是多年之後，她都說阿姨的家庭美滿，房子不大但是風景很美，室內書畫又雅緻，說她以後也要建立這樣一個優秀又美好的家庭。麗清後來幾年也一直提到，小女兒是多麼聽從長輩的乖女兒。

二○一二年之後，麗清身體健康漸出警訊，但是她仍然頻頻寫出美好的佳作。她走前兩年，也勇敢公然面對惡疾，毫不忌諱死亡，二○一七年，肝癌安詳去世了。寫到這裡，休士頓的冬季又到了尾聲，等過了農曆年，二○二六年三月將至，不覺又快到了一年一度休士頓野花綻放季節。

年紀愈大，愈發體會到，一生一世可以擁有如此誠懇的分享，擁有數十年的好朋友是多麼珍貴。看到這張老相片，此情此景真令人懷念。

麗清一再地說，如果有下輩子，一定要再和我一起去二女中同窗六年，和我們同班同學一起玩耍，一起寫作，一起讀書。我們的小學畢業聯考也許只差一兩分，沒有進第一志願，但是二女中學校小，每個人都受到老師們重視，美好又自由的學習環境的確真是歡樂，令人回味無窮。

因為這麼數十年的寶貴友誼，麗清寄給我好多本她的著作，她的每本書前，必定寫下密密麻麻给我的短信。從她的作品中，可以體會到麗清發自內心的善良、敦厚和情義，我常常再次翻起回味。

其中一本書「太陽底下搖滾樂」，她更是用航空郵件寄來，因為書中一大部分寫的是我們二女中的共同美好回憶，包括我們給訓導主任取綽號羅大媽、數學老師三角板、生物老師大細胞……。我最喜歡的一篇是她寫的「永遠的第二」，作第二的我們，非常愛我們的母校，甚至高中聯考，第一志願麗清其實就選擇二女中，面對前面有個第一，我們反倒少了壓力。我們少小就學會謙虛，面對挫折，卻一直擁有著永遠向上的動力，多好啊。

真實的人生不見得一定贏在起跑線，但是在人生慢跑的整個過程，麗清絕對是馬拉松的勝利者。中年之後，她努力走出自己的出色文學路，成為當之無愧的才女，還能詩、能畫；著作以散文為多，兼及小說、極短篇、小品、報導文學、兒童文學……等六十餘本著作。

她表面看似文弱，卻是真正的勇者，能坦然面對疾病和死亡。麗清是真正的傑出二女中代表。但願真有下輩子，我們可以再次同學六年。

世報陪您半世紀

休士頓 加州 德州

上一則

教唱女神楊惠絜20年功力深 唱到白冰冰上門求教

下一則

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

延伸閱讀

趙薇女兒「小四月」罕露面 一頭金髮、機場穿搭成焦點

趙薇女兒「小四月」罕露面 一頭金髮、機場穿搭成焦點
北加州客家同鄉會 3月1日年會暨新春聯歡

北加州客家同鄉會 3月1日年會暨新春聯歡
德州補選／民主黨收復眾院1席位 成期中選舉風向球

德州補選／民主黨收復眾院1席位 成期中選舉風向球
德州補選成期中選舉風向球 民主黨收復眾院1席位

德州補選成期中選舉風向球 民主黨收復眾院1席位

熱門新聞

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(摘自微博)

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」：一般人絕對不會用

2026-02-11 22:30
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00
謝德慶在工作室。(記者鄭怡嫣／攝影)

行為藝術家謝德慶 跳船來美 將生命變作品

2026-02-12 01:00

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00
雕塑家曾文棣近年的創作，以留住華人身影為主，尤其是早年移民美國的華工，希望透過這系列作品，讓華人對美國社會的貢獻不被遺忘。（記者戴慈慧／攝影）

雕塑藝術家曾文棣 以泥為筆 刻移民故事

2026-02-11 01:00

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返