前邊是一個很陡的大下坡，坡下就是那個「談虎色變」的林場檢查站。遠遠地可以看見檢查站的小房子，路邊沒有人，估計檢查人員此時此刻都在房裡呢。

那個下午，我，一個十八歲的少年，骨瘦如柴、心如鐵石，站在陡坡的頂上，緊了緊腰間的草繩，對同樣骨瘦如柴心如鐵石的四個知青戰友說：「闖過最後這一關，我們就有柴禾了，就能活下去了，拚了！我們的口號是——要柴不要命，誰敢阻擋我們，就和他拚命。我來打頭陣，你們跟著我向下衝。」

在全體知青戰友的擁戴下，我拉起第一輛車子，另一個知青踩在車子後面平衡重量，然後我壓低車轅，車子一下子就懸空了，我稍一用勁，車子靠著巨大的慣性順著陡坡直衝下去，我的兩隻腳幾乎懸空了，只能不時地在地上左右點一下把握方向。速度那叫一個快啊！只覺得兩耳生風，完全停不下來了。

因為速度太快生怕撞到別人，我一邊向下衝一邊大聲喊著：「閃開，快閃開！」衝過「林場檢查站」的時候，我根本顧不上看，只從眼角的餘光似乎看到一張人臉在房門口閃了一下，「嗖」地一下我就衝過去了。

這一衝可不得了，足足衝過兩里路才停下來。我回頭一看，第二輛車子也跟著我衝下來了。可第三輛車子呢？等了一陣子，仍然不見，我們猜測一定是被檢查站給攔住了。怎麼辦？

經過商議我們決定，留一個最不會打架的知青在這裡看管車子，其餘三個人回去找。聽說那個檢查站只有兩個人，其中一個還是個老頭，而我們有三個人，再加上第三輛車子的一個知青共有四個人，要打架拚命也不怕。於是我們提著斧頭向回走，決心拚了。

沒想到走不多遠，就看到那個知青一個人拉著車子，順著公路悠哉悠哉地走下來。原來，我們前兩部車子跑得快，檢查站沒攔住，可第三輛車子只有一個人，速度慢被攔住了。檢查站的人問清楚我們是知青後，看著已經衝向遠方的前兩輛車子，嘆了一口氣說：「唉，知青啊，不容易。算了，你走吧。」

我們大喜過望，高高興興地拉著滿車的木柴回村了。

回到村裡後，精明的生產隊長聽我講了過程，盯著滿車木柴許久許久不說話。他抽了半天煙袋鍋後才對我說：「娃呀，你拉的這都是好木材呢，當柴禾燒了太可惜。不如你把它給隊上吧，隊裡給你換些柴禾，你看行不？」

原來，那時村裡正在蓋倉庫，木匠打下來很多碎木片，又乾燥、又好燒。我一想好啊，不用我再劈柴了，但是數量怎麼算呢？隊長胸有成竹地說：「好說，你給隊上的是好木材，隊上也不能虧待你，份量上給你的柴禾多一些，可以吧？」

就這樣，我們「拚命」砍回來的一車子「木材」（另外兩輛車是其他村子的），換回了隊裡的一車半「木柴」。知青和生產隊雙方皆大歡喜。（下）