冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

老張頭

流沙
老張頭是個駝背，七十多了，人一老，整個身子就勾成一團，就像門前的那株樹幹七扭八拐的老柳樹。

有一年冬天下了一場暴雪，老張頭說，昨晚做了一個夢，夢見妻子被大雪壓著，透不過氣來了。一大早，他從工具間裡取了一把鐵鏟，穿上高筒雨靴，說要上山去鏟妻子墳頭上的雪。他兒子捧著一碗熱氣騰騰的粥，站在大門口看著外面白雪皚皚的世界，聽說老父親要上山去鏟雪，十分驚訝。兒子說：「爸啊，這麼大的雪，不要說上山，就是走在平地裡也難啊。」老張頭不理，顧自踩著雪走了。

老張頭是個上門女婿，妻子死於三年前。說起老張頭的婚姻，在外人看來，可以用「不幸」來形容。老張頭太弱勢，而他妻子太強勢，妻子在世時，他一切都聽她的，妻子讓他往東，他絕對不敢往西。有時候老張頭與妻子爭執起來，他妻子會破口大罵，老張頭被罵到傷心處，只得躺在屋角一個人偷偷地哭。這樣的男人啊，真是窩囊。

三年前，老張頭的妻子得了胃癌，很快就不治了。有人對老張頭說：「你被老婆罵了一輩子，受了一輩子的氣，她走了，你可以過一段愜意的日子了。」老張頭聽了卻紅了眼：「她這個病真是遭罪啊，活活餓死的啊。」

自從妻子死後，老張頭整個人蔫了，背更駝了，話更少了。很多時候，他一個人坐在屋角，呆呆的，似乎在想著什麼事。天氣好的日子，他會一個人爬到山上妻子的墳前，坐上半天。有一天傍晚，村裡有個人路過，看到墳前有個黑影在動，嚇得哇哇大叫，老張頭便站起來，說：「是我，是我，不要怕。」村裡人都說老張頭的魂被老婆勾了去了。

臘月二十九是老張頭妻子的忌日，老張頭起了一個大早，坐在門前看雪。快到中午的時候，他突然開始整理屋裡的東西，他的兒子看到父親怪異的行為，問他幹什麼，老張說：「年三十了，你媽又是一個人過年，我還是想去見你媽了。」他兒子聽得毛骨悚然：「爸，你在說胡話了。」

大年三十早晨，老張頭遲遲沒有起床。捱到中午，他兒子覺得有點不對勁，敲敲父親的房門，沒有聲響，他推開門走到床前，父親安詳地睡著，他叫了幾聲，卻沒有聲響。他推了推父親，父親的整個身子已經僵硬了。老張頭死了。

因為老張頭的死太奇怪，村裡還報了警，法醫也來了，最後確定的結果是排除他殺。

一直沒有搞明白老張頭是怎麼死的，但他真的是知道自己的宿命，就像一個得道的高僧一樣。沒有人會把老張頭的故事與情啊愛啊扯上關係，但奇怪的是，只要一想起「愛情」這兩個字，我就會想起老張頭。

