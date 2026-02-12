右起為作者的爺爺、爸爸及姑姑。

我們家祖籍惠安。曾祖父母還在世時，因為年少的二叔公玩耍中闖禍，得罪了本地土豪，全家面臨一場劫難，二叔公和三叔公第一時間就逃得無影無蹤，留下作為長子的爺爺和曾祖父面對災難和亂局。奶奶膽大心細，透過已經發達了的兒時結拜姐妹，設法救出了蒙難的曾祖父和祖父，全家才算逃過一劫。不過，我們家在惠安難以再待下去了，曾祖父只得帶著一家老小，挑著擔子，穿過洛陽橋，一路往南逃命，他們中間停留過幾處，皆不理想，最後在晉江縣的安海鎮安下了家。

大約落腳安海的兩年後，祖父在廈門奇遇二叔公，將他帶回家來。二叔公回家後大概又過了一年，遊蕩於泉州一帶的三叔公透過四處打聽尋找，也找到了回家的路。

那時，爺爺已經學會了補牙鑲牙，開了一家補牙店，自己的二弟三弟先後回歸，爺爺心裡有說不出的高興。不過，他卻很快發現，三弟經過了這些年的浪蕩，竟染上了毒。

這還得了，爺爺當即採取鐵腕措施，將三弟禁閉在家的閣樓上，還一不做二不休，搬開了上閣樓的梯子。三叔公在閣樓上大呼小叫，尋死覓活的，爺爺充耳不聞，不為所動。奶奶心軟，端茶送飯伺候小叔子。整整一個月後，三叔公的毒癮硬是被戒掉了。

戒了煙毒的三叔公，服服貼貼認認真真地坐在大哥身邊學補牙技術。功夫學得差不多了，爺爺就給他添置一整套鑲牙補牙的器具，對他說：「聽說金門好做生意，不如你到那邊去，也開個店，獨自謀生。」

閩南一帶飄洋過海的人本來就不少，有去馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡 等地的，離家都很遠；相比之下，金門算是非常近的了，從石井那邊坐個船就到了。三叔公覺得大哥的主意好，便帶著三嬸婆和剛能開步走路的兒子，離開溫暖的大家庭，過海去了金門。

誰知，三叔公到金門不久，抗戰爆發，廈門、金門淪陷，兄弟從此音訊斷絕。八年抗戰勝利，日本投降了，爺爺滿心歡喜，想著分別多年的兄弟總能見面了。誰知，時局不穩，抗戰剛停，內戰又起，不久後國民黨 撤離大陸，掌控台澎金馬，兄弟團圓夢再次落空，天各一方。

聽父親說，爺爺一直懷抱著要再見三弟的夢，曾經請在公安局的侄兒暗中打聽，結果去的人回來說，在金門查無此人，也許是去了台灣本島了。爺爺聽了，自知要見老三一面，雖然只有一水之隔，卻比登天還難。

時勢比人強，兩岸隔絕，相見無望。爺爺晚年應該是已經徹底死了這個心，我和爺爺在一起的時候，從來沒聽他提起過三叔公。爸爸說，後來也沒再聽到他念叨三叔了。

帶著一份埋藏很深的傷心遺憾，爺爺離開了人世。

歷史走到了二十世紀八○年代。有天郵遞員給家裡送來一封信，信是從台灣寄出的，經香港 轉到大陸，最後來到爸爸的手裡。爸爸撕開一看，天啊，這是三嬸婆從台北寄來的聯絡查詢信。爺爺不在了，爸爸百感交集，當即寫回信，激動得手都有些發抖。不久後，爸爸收到了三嬸婆的第二封信，那封信讓爸爸黯然神傷，他獲悉：我三叔公已經不在人世。

經過了幾個月的書信來往，三嬸婆終於帶著我的堂叔回到了家鄉。他們從台灣飛香港，再從香港飛廈門，爸爸和我二姑一起到廈門機場迎接，因為從來沒見過面，還需要依靠手裡舉著的寫著名字的牌子。但畢竟是親人，三嬸婆一走出通道，兩邊的人很快便互相尋著，我堂叔攜扶著三嬸婆，充滿感情地走到了我爸爸和二姑的跟前，親人抱在一起，淚流滿面。幾多悲喜，幾多感嘆，我想，那眼淚也代表了爺爺那在天的遺憾。

爸爸和二姑帶著三嬸婆和堂叔回到安海家裡。三嬸婆一進門，見到那張高高掛在牆上、面帶和藹微笑的爺爺照片，一下子撲跪在地，號啕痛哭，邊哭邊喊著「大哥，大哥」，那情景，讓周圍的人們動容不已。奶奶年紀大了，站不起來，只是呆滯地看著眼前這個場面。

爸爸看到伏地不起的三嬸，看到相片裡的爺爺彷彿還在等待著誰，又看到只能睜著眼睛呆呆凝視的奶奶，心裡一陣酸楚，忍不住自己躲到一邊哭泣。

這些往事都是爸爸告訴我的，安海海八路老家的那個小閣樓，兒時我上去過很多次，奶奶養的貓就在那上頭生了一窩可愛的貓崽。哪裡能想到，這裡曾經是我那不曾謀面的三叔公曾國文的戒毒處。

三嬸婆那一趟回家，帶來了一張三叔公早年在金門的照片，他長得和爺爺、二叔公很像，連頭髮的樣式都像。照片上的三叔公拉著兩個孩子，身邊是賢惠的三嬸婆，他們儼然在海峽的另一頭建立了新家，可離鄉背井的他又怎麼會忘記惠安的山水，怎麼會不思念安海那溫暖的家、思念那個曾經的閣樓和慈愛的大哥大嫂呢？一汪海水，就這樣硬生生隔開了兩個兄弟，隔開了他們年少時共同的夢，將一個家分成了兩半。