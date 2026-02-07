由祖父作主為大伯訂了一門婚事。只聽說村裡的名嘴姚媒婆是頂呱呱的月老牽線人，大伯的婚姻就是姚媒婆牽線搭橋撮合的其中一對新人。

姚媒婆走進了大伯家的庭院，人還沒有坐穩，就笑嘻嘻道：「我是來討杯喜酒的。」當家人送上了茶水和水菸袋，皺巴巴的臉上展現出眉飛舞色、笑逐顏開的神態，滿口誇獎女方家庭如何如何好，方圓十里都能知曉趙家的富有，田地、房產、生意有多少多少，並說女孩讀過書、受過教育，懂事、能幹、聰明……，反正優點報盡，好話說全。

喜娘把頭蓋紅絲巾新娘子的手交給伯父時，對著新郎說：「新娘新娘，從今以後，新娘就是你新的娘，她來照顧你的生活起居的。」此時的新郎喜笑顏開，得意忘形，不知道有多少激動和興奮。

當伯父把新娘子的紅蓋頭捎開之後，頓時心中一沉，睜大眼睛仔細地看了看，只見新娘從額頭到鼻梁處有一道很深的疤痕，疤痕影響了整個臉蛋，即使再漂亮的姑娘也會變醜。伯父一緊張，深深吸了口涼氣，他從高溫掉到冰庫似的，什麼激情都沒有了。

由於祖父的威嚴，大伯被迫和伯母圓了房。說來奇怪，這個伯母還真有點本領，慢慢地制服了伯父，伯父見到伯母總是低頭哈腰、陪笑說話。以後的三年中，伯母先後生下了兩個男孩，這下伯母的腰板子挺得更直了，伯父賺來的工資如數上交，不敢留下一文錢，言聽計從。

不知是什麼基因，伯父和伯母倆生的兩個男孩長得高大、帥氣、陽光，高高的鼻梁、漥漥的眼眶中嵌著一雙又大又黑有神的眸子，頭髮微微捲曲，帶有點洋氣，把祖父和大伯樂壞了，疼愛出奇。不知怎麼想出來的，老大取名為「丫頭」，說是叫得賤一點好養。

丫頭哥高中年代，因帥氣、英俊，惹來不少女同學的愛慕，有的女生把「派克」金筆悄悄地放進了丫頭哥的鉛筆盒裡，有的女同學拿著進口的巧克力和奶油糖往他手裡塞，更有女孩把自己的零花錢拽進了他的衣袋……。

一九四八年，丫頭哥隨著一大批學生來到了西南聯大，第二年的夏天，西南聯大的學生絕大多數隨著國民黨 去了台灣。在這骨節眼上，丫頭哥發起了高燒，說是得了「猩紅熱」，每到傍晚體溫就會上升，要燒到攝氏四十度左右，到了白天，溫度又下降了。這樣反覆循環，持續了好幾個星期，人也無法站立行走。其他的學生都自顧不暇地打好行裝，等候機票 ，紛紛撤離，沒有人能顧得上丫頭哥。宿舍裡的男女學生基本上都走完了，丫頭哥只能聽天由命，自生自滅。

當丫頭哥燒得不省人事，他身邊出現了一名女同學，拿了冷毛巾敷在他的前額，忙著幫他熬粥、倒水、拿藥的。她叫劉智玲，她決心留下來照顧丫頭哥。劉智玲是從浙江到西南聯大的，性格善良溫柔，只是臉上有好幾顆大麻 子，影響了她的容貌，她早就注意到丫頭哥，無奈自己美中不足，不敢接近，她想用真情實意打動他的心。

經過一個多月的艱辛照料、體貼入微的關心，丫頭哥緩慢地恢復，而劉智玲始終陪伴左右，日久生情，丫頭哥念她對自己一片真心，就這樣兩人在一起了。

去台灣的飛機已經停飛，該走的都撤完了。丫頭哥和劉智玲兩人來到上海，丫頭哥找到了一份好差事，劉智玲懷孕生兒子，接著又迎來了女兒，她在家相夫教子，這樣的日子真還可以。

丫頭哥乘公交車上班，車上的一個賣票員名喚劉貞嫻，長得秀麗端莊，聲音特別甜美，動人可愛，光鮮照人。而丫頭哥英俊瀟灑，帥氣十足，兩人的眼神一下就對上了。丫頭哥每天都準時乘上這班車，挺享受這段乘車的時間，不久就把賣票小姐娶回了家。

劉智玲不吵不鬧，她也早料到丫頭哥總有一天會出格的。丫頭哥在小南門租借了緊挨的兩間房子，讓二個「劉」比鄰而居。至於丫頭哥，他安排自己每周輪換著去大劉和小劉的住處，二「劉」和睦相處，共度時光。丫頭哥想辦法把小劉安排到自己工作單位當了文書，數年之後，小劉也產下一子，這個小兒子交給大劉撫養管教，丫頭哥的收入全部上交給大劉，大劉把家庭安排得有來倒去，皆大歡喜。

安穩的日子不長，一個一個的運動來了，丫頭哥首當其衝受到批判，社會主義國家怎能允許有兩個老婆？「地富反壞右」丫頭哥屬於哪類分子呢？結果壞分子的帽子頂在丫頭哥頭上。他自己反省，決定離婚，離掉大的還是小的？讓他很糾結，於是決定兩個都離掉。大小二劉也都無奈，各自帶了自己的孩子各奔東西，一家人散伙了。