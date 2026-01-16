作者父親（前排右四）與同事在廣州市檢察院門口合照。

父親是茂名人，早年離家，他鄉求知，中學畢業後，就讀於廣東襄勤大學，主修法律，兼學其他。解放後，曾作為廣東省代表於一九五四年赴京，在中央政法幹部學院繼續進修法律，且和訓練班其他學員一起接受當時國務院 副總理陳毅的接見。畢業歸來，在廣州市檢察院工作，五○年代的父親正值壯年，端行踏實，意氣昂揚，一腔熱誠欲報效國家，結果迎來了文化大革命。

文革是一場史無前例的大災難，在這場浩劫中，社會動盪，人性泯滅，百業倒閉，經濟蕭條 ，公安、檢察院、法院無一倖免，全部被推翻取締。父親是知識分子，注定是要被「革命」的，他被定為右派分子，下放到五十五中（今執信中學）小工廠進行思想改造，在那個無法無天、造反有理的荒唐年代，法律是羈絆造反派倒行逆施的精神桎梏，統統要被砸爛，不得翻身見光。父親學識專業、理想抱負徹底蒙塵困鎖，十年間投閒置散，無人問津，直至文革結束。

一九七六年，父親獲得平反，恢復名譽，然公檢法重上軌道需要一段時間，父親便被安排到教育系統，在中學掛個副校長之職。這完全不能發揮父親業務所長，就這樣荒廢了幾年，尷尬退休 。

退休後，恰逢廣州市律師事務所復辦，父親被聘到律所擔任律師，成為廣州律師界首批專業律師，父親得以重操舊業，迎來生命中遲來的春天。

自此之後，法庭上常見到父親的身影。當時來找父親打官司的客戶很多，父親常常會見當事人，修改辨護詞，四方取證，上庭訴訟，雖然忙碌，但在自己專業領域游曳，如魚得水，樂在其中。

有名女客戶跟表哥打離婚官司，天天往我家跑，跟父親陳述哭訴。其實她的官司理不在她，勝算不大，明知沒得打，父親也秉承職業操守，耐心地、一次次地傾聽她重複多次且毫無新意的「控訴」，晚上翻案宗幫她找細節點切入，為她爭取最大化的利益。二審之後，女客戶依然敗訴，但由於父親專業的度向、客觀的陳詞，她獲得了滿意的賠償，女客戶為此十分感激父親，多次送禮邀約，都被父親拒絕了。

另有一件傷人致殘案件，當事人一審被判十五年，傷人者剛滿十八歲，其父母上門找父親，讓其代為受理上訴辯護，父親每天都要往看守所、律所兩邊跑，四處取證，找同案人、目擊者了解真情，還原事實真相。他覺得當事人在案發時屬從屬地位，有被脅迫的情節，判十五年刑期實屬量刑過重，要求改判，最後法院根據父親提供上來的資料重新審核，最終改判為七年。

這樣的例子很多，我能夠記得，是因為當年沒有電腦，所有當事人的訴訟材料都要人手抄寫，案件太多，父親忙不過來，我有時也充當父親的助手，代為謄抄，協助其整理資料，因此很多案例都有記憶，例子太多，不一備述。

父親為人正直，謙卑清廉，很多當事人為順利贏取官司，往往出手闊綽，在付給正常的律師費之餘，還不時會給予父親豐厚的額外報酬，但父親基本上退回。當事人上庭後，多會請父親到高檔酒樓享用午餐，而父親卻每每婉拒；實在拗不過當事人，便改選到辦案地點附近的小餐館，隨便一個便飯了事。廣州律師事務所和法院都在倉邊路，附近有間「妙奇香」，是父親最喜愛的餐館，現已拆建其他。飯後，父親一般自己坐公巴回家，節省得很。

父親就是這麼一個行事低調、生活儉樸的文人，他去世後，母親在他存摺上看到只有十八萬人民幣，那是他一生的積蓄。想想現在幹律師這行，收入是何等風光，再回想父親當年，兩袖清風一輩子，清貧到老無人知。慶幸的是，父親始於司法，終於司法，一生兜兜轉轉，最後回到原點，這是他的初衷，也是他的無悔。