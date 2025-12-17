湯亞雄，生前為中共 江蘇如皋縣委民運 部青年科長，一九四六年十二月，在如皋吳窯被還鄉團捕殺。在他的青少年時期，我見到過三次。

我的姨母家在江蘇如皋的賈蔡莊，我在八歲時到她家去，在鄧莊小學讀二年級。姨母家西鄰是家賈姓大地主，男主人已經去世，女主人五十多歲，人稱賈二奶奶，娘家是江安柴家圩的謝姓大家族。此時她女兒已出嫁，兒子在上海讀大學，在這幾畝大的宅院，二、三十間大瓦房裡，一個女主人，卻有丫鬟、長工、老媽子、帳房先生等六、七個傭人聽她使喚。

姨母家與西鄰側門相對，只隔著兩米多寬的巷子。一天，看到有一群人進了巷子口，四、五個成年男女，有挑擔的，有拎著大包小包的，簇擁著一名少婦和兩個小孩。我看到這陣勢就明白了，是賈二奶奶的女兒回娘家。很顯然，女兒的婆家也是大財主，才可能出現這樣的場面。

我特別注意到其中的一個男孩，當然是賈二奶奶的外孫了，大約十三、四歲，眉清目秀，舉止斯文，是大人們人見人愛的那種類型。他在外婆家很少出門，跟村上的小孩也不接觸。後來我又見過一次，看來他並不常來外婆家。

一九四四年春天，正是準備反掃蕩、反清鄉的緊張時期，老師帶領我們高年級（四年級）學生，進行游擊教學演練。當我們背著書包和小板凳到達附近的某個村莊時，看到有不少青年學生，原來是根據地的「如西中學」也轉移到這裡了。打穀場上，有一群學生在打排球，我一眼就認出其中一人，不就是賈二奶奶的外孫嗎？這次記憶深刻另有原因，我是第一次看到排球，大為驚訝，皮球竟然做到這麼大，比我們經常拍的球要大十幾倍了。

之後我回到自己家，再也沒有見過他。直到十幾年後遇到兒時同學，才聽說他的名字叫湯亞雄，早在內戰開始時，就被吳家窯的還鄉團抓住槍殺了，如皋的烈士陵園裡有他的墓碑和遺像。

賈二奶奶的兒子叫賈燕謀，大學讀的是農業或生物學，家裡有錢有勢有背景，卻選擇了政治這條跑道，抗戰勝利後，謀得如皋磨頭區區長職位，成了一方諸侯。磨頭距吳窯還不到十公里，這名賈區長卻救不了親表弟，不知什麼原因？

賈二奶奶為人高傲，村上的人都不在她眼下，姨母家與她家緊鄰，由於門第懸殊，完全不相往來，所以我在那裡三年，都沒有進過她家的大門。當一九四九年社會大變動時，賈燕謀丟下老媽媽，帶小家庭逃往台灣。據鄉人傳言，五○年代初，賈二奶奶一個人倒斃在上海的亭子間裡。

湯亞雄的犧牲倍受哀榮，假若他逃過內戰劫難，後來會不會被算作偉人所定義的「可教育好子女」中的一員？