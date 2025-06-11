我有兩個堂哥，他們同父同母，五官也極為相似，但是他們從表情到說話，從性格到行事，完全是不同的兩個人。當他們兩人坐在一起，我觀察到他們的關係似乎也反調了，弟弟殺伐果斷，像一個有擔當的哥哥；哥哥小心謹慎，反而像聽話的弟弟。想起他們自少年時代起就不同的人生軌跡，感嘆生活環境對人的性格塑造真的不容小覷。

兩個哥哥在少年時代就先後失去了父親母親，也就是我的伯父伯母。那時大哥剛進初中，小哥也就七、八歲左右，我爸爸和我的叔叔是他們唯二的親人，商量結果就是一人撫養一個。

叔叔在農村，照理說大哥年齡大，留在農村，會成為叔叔的好幫手。但是大哥因是長房長孫，一直比較受寵愛，讀書成績好，在村裡以「小秀才」聞名，他的父母和已經過世的爺爺奶奶，也一直以培養讀書人的方式待他，他會讀書，卻四體不勤。可能因讀過書，知道為自己爭取，所以他來到我們家，繼續學業，留下懵懂的小哥在老家鄉下放牛，自此沒有踏進學堂的大門。

大哥初中畢業後，不聽我父母要他上高中的勸阻，執意要上職業中專，可以早點工作。也正是這個執拗的堅持，讓他避免了當知青的命運，他其他上高中的同學，都無一例外地到農村修了好幾年地球。大哥中專畢業就分配到工廠，人老實勤快，態度誠懇，工作還算順遂，結婚成家生子，也得到我父母的關照，生活雖平凡但也平靜。

小哥在叔叔家的生活就一言難盡了，因為他比叔叔家的孩子都年長，除了小時放牛，長大幹農活，叔叔嬸嬸身體都不好，還要幫忙幹家務。他在貧困和文盲中與命運拔河，也像一頭牛一樣辛苦。

也許因為窮，也許叔叔沒顧上，小哥眼看年近三十歲，還是光棍一條。這時候，他採取了一個行動，就是這個行動，方顯示小哥的生活智慧。

他拿出好不容易攢下的所有錢，大概幾百塊，那是七○年代中，最窮的年代；第一次坐著火車從老家來到我家，希望我媽媽幫他找一個媳婦。他的突然出現和那突兀的要求，把我爸媽嚇了一跳，但更讓他們不解的是，一個最多去過附近集市小鎮的文盲，是怎樣坐火車來到千里之外的另一個城市，又怎樣從城裡的火車站輾轉幾十里，找到我們這個交通不便的礦山？總之，他讓爸媽看到了一個精明、有主見、有行動力的年輕人。

我媽說，就憑他這次行動，就證明他有能力撐起一個家。我媽發動她所有家住農村的同事，幫我小哥物色對象。功夫不負有心人，一個同事介紹了他鄰居家的姑娘，也是自幼喪失雙親，跟哥嫂長大，寄人籬下，受盡白眼。聽完小哥的情況，感覺兩人就是一根藤上的兩個苦瓜；再一聽小哥家上無公婆，下無小姑小叔，進門就能當家，姑娘忽略離家千里的距離，立即同意與我小哥見面。

我兩個哥哥也算儀表堂堂，不同之處在於，大哥文氣謙和，小哥俊朗英武。姑娘一見小哥就動心了，只是疑惑小哥為何一直戴著帽子，真相是小哥因小時頭部長癬，是個禿頭，因為是冬天，很容易就打馬虎眼過去。

其實我媽開初就想坦誠相告小哥禿頭的事實，都被小哥堅定給擋了回去，他說要讓姑娘相信了他的人品以後，再說不遲。小哥幾乎每天都步行去姑娘家，十幾天下來，獲得全家的高度認可，據說姑娘也整天笑靨如花，兩人感情升溫很快。我們難以想像，小哥除了幫她家幹活外，還用了什麼魔法贏得姑娘的心。

一天，小哥帶姑娘單獨進城，回來以後，有點悶悶不樂，我們猜，可能小哥露真顏了。果然，第二天介紹人來說，姑娘要再考慮一下，我們都嘆氣，姑娘要反悔了。誰知過了幾天，又把小哥叫過去，他回來後喜笑顏開，說姑娘也想開了，認為人好才是第一重要的，她不想再過寄人籬下的生活，希望有一個自己的家。

我們全家都為小哥開心，因為這意味著，小哥也擺脫孤獨之生了，我爸爸和大哥尤為高興，說早逝的伯父伯母也會含笑九泉了。

還是我父母出資，請姑娘的哥嫂和介紹人在餐廳吃了一頓飯，又給姑娘做了幾身新衣裳。我還記得，姑娘點名要的布料叫燈芯絨和格子線，她說今生能穿上這樣的衣裳，是她兒時以來的夢想。

小哥和小嫂回到了老家農村，雖然窮，但夫妻同心，其利斷金。小哥能吃苦，後來包種了上百畝地，還成了當地的種地能手；兩人養育了一男兩女，營造了一個溫馨家庭。幾年後小哥小嫂回娘家，小嫂說嫁給小哥不吃虧，小哥有擔當，對她又體貼，特別愛孩子，她終於是一個有家有依靠的幸福女人。

大哥在工作中的順遂，是靠他的學歷、忍耐、好學和謙和贏來的，外加還有一點命運的眷顧；小哥則在生活的荒野中野蠻生長，靠強悍、精明、堅韌、不服輸，以自己的血肉之軀，贏回被命運奪取的幸福。

我們全家都感嘆，以小哥的智力和精明，如果能有機會讀書，他的成就肯定會超過好多人。但仔細想一下，如果不是被生活如此捶打，又是否會有這樣的聰明才智迸發出來呢？