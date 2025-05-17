記得我生女兒的那個夏天，因為先生奉調高雄，我們從台北舉家南遷。我有幸轉往育英護校任教，發現學校的氛圍，在郭校長的帶領下，大異於以前任教的兩個護校。她為政不在多言，很少在升降旗典禮時，給學生滔滔不絕地訓話，而是以德服人，見到師生，總是殷殷垂詢，關懷備至。所以不論師生，見到她不會退避三舍，反而是主動趨前問早道好，拍團體照時，也以在她旁邊為榮。

由於外子數易其職，我也跟著換了好幾間學校，郭校長是唯一我仍密切保持聯繫的長官，每天透過Line跟她分享一些益智、詼諧、雋永的帖子，由也跟我同事過的她的姪女放大給她看。她雖然年近九旬，卻很會垂直性思考，常常提出極具啟發性和挑戰的反思。

不禁想起，四十多年前，她曾找人代理校務一個學期，志願到中央大學，參加教育部 培訓學校行政主管電腦的課程，那時電腦還是個龐然大物，印表機一啟動，就喧天價響。年逾五十的她，竟能開風氣之先，潛心學習電腦，我想如果她晚生幾十年，現在保證是竹科的高級電腦工程師兼主管。

她退休 後，回到苗栗老家蒔花種果，學生、同事思念她至極，不時分批呼朋引伴，揪團專程前往探望。有年北區育英校友會在台北舉行，主辦單位再三敦請校長務必撥冗參加，當她蒞臨會場時，全場掀起如雷的掌聲，可見她多受大家愛戴。

四月三日上午，忽然接到郭校長姪女傳來，校長過大馬路時，被疾駛而過的年輕人撞倒不治的噩耗，頓時彷彿五雷轟頂，比當年聽到蔣公與世長辭的消息還震驚。

記得去年底返台前，我跟她姪女表示，回到南部，把行李安頓好後，會去苗栗探望她老人家，一向慈祥體恤的校長，不忍見我在短暫兩周的留台期間，耗時南來北往，竟然紆尊降貴，南下高雄外甥女住處跟我會面，使我得償宿願。只是萬萬沒想到，此番重聚，竟成永別。

噩耗傳出，育英同事Line群組，一夕之間，留言像雪片一樣飛來。有個同事回憶，初次踏進育英校門時，看到一位女士，正彎腰整理花圃，她上前詢問：「請問校長室在哪裡？我要找校長。」沒想到這位雙手沾滿泥土的女士，抬起頭來，竟溫和地說：「我就是校長。」剎時，她的三觀全被顛覆，從此與育英結下不解之緣。

任何人找她幫忙，她總是有求必應，還說：「沒問題，我沒有家累，是最閒的人。」有個同事說，校長就像慈母一樣，對她恩重如山，數算不盡，關心她的終身大事，陪她相親；她購買預售屋，第二期付款來不及湊齊，校長立刻慷慨周轉，讓她得以順利成家立業；後來她喬遷、生產時，校長也不忘探望關心。

貴為南台灣最大醫學院副院長的乾兒子說，兩位在教育界無私奉獻的乾媽和親媽的關懷和典範，是他在杏林努力不懈的原動力，驅使他兢兢業業，矢志要做仁心仁術的良醫。

回想六○年代初，台灣尚未完全開發，社會還不富裕，教育也不普及，一群熱心興學的醫界名流，合資興建了這所學校，其間實在是艱苦備嘗，因為這不是工廠，不能藉出售成品營利，也不是慈善機構，可以仰賴信徒奉獻，一切開支只能取之學生，用之學生。

幸賴校長篳路藍縷，慘淡經營，才使學校日益茁壯，欣欣向榮，它所造就出來的護理師，遍布海內外各地，他們進則在醫院，退則在家庭，肩負著神聖的「燃燒自己，照亮別人」的使命，對家國產生至深且鉅的影響。哲人雖漸遠，典型在宿昔，相信校長將永遠活在育英人心中。