冬月，我從南向北繞西湖晨跑。錯過了宋代詩人楊萬里筆下的「接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅」，荷池裡只剩下一池殘荷的焦黃（見圖）。

大部分原本挺立的花莖和葉柄已變得柔軟無力，雜亂無章地依偎在一起，與湖面映出的倒影交織出一幅錯綜複雜的簡筆畫。尚有幾根強健的葉柄，倔強地撐住「擎雨蓋」--蜷曲著、耷拉著，枯黃泛著灰白的葉背上葉脈高高凸起，風起漣漪之時，它們如同瘦骨嶙峋的老者，在冬日的寒風中瑟瑟發抖。偶有枯葉還保持著完整的葉面，也只是在枯黃的葉緣間強留住一抹黯淡的灰綠色。

幸好，遠處孤山路上的一排老梧桐樹，也用枯黃點綴了枝頭，與這池殘荷遙相呼應，一起給冬日的西湖增添了一抹暖色調。沿著藍天碧水間的這抹枯黃奔向另一抹，思緒飄回十七年前，定居杭州時的點滴記憶。

那一年，兒子十二歲。九月的一個清晨，他騎著我的自行車，我背著他的書包走在他右側，他的右手輕輕搭在我的左肩上，母子二人並肩前行。「媽媽，我比你高了。」「嗯，你以後還會高過你爸爸，長成我們家最高的。」

在溫暖晨曦中走，我們過南山街、四宜路，穿過民國才女林徽因 故居的所在地蔡官巷，跨過清波街到勞動路，看著兒子背著書包走進位於勞動路的校門，我騎上自行車，直奔西泠橋頭。

時間剛好，載滿新採荷葉和蓮蓬的小船正靠岸，一天僅供此一船貨，通常十分鐘內便售罄。岸邊，幾位相互熟絡的老杭州人停下閒聊，靜候船工接過錢後，遞上新鮮的魂靈兒還在的荷葉和蓮蓬。

每人限購五張荷葉、三個蓮蓬，都是可以頂在頭上當遮陽傘的那麼大的荷葉，飽滿的蓮子似乎要從孔洞裡鑽出來的那種沉甸甸的蓮蓬。買到的荷葉和蓮蓬放進自行車籃裡，不急著趕路，推著車慢慢往回走，感知鳥語花香中的西湖晨光。遇路上有行人詢問哪裡買的荷葉，耐心告知後再說明要次日清晨再有貨，言語中有一絲難以遮掩的慶幸。

回到家攤開荷葉，幾滴圓潤的露珠調皮滾出，伸手來不及接住它們，便消失在地板上。小心地將剩下的荷葉用保鮮膜封好，和蓮蓬一起放進冰箱，只等兒子放學回家好好把玩。

荷葉可煮茶喝，有消暑、減肥和降血壓的功效。荷葉也可做食材用，其中荷葉粥是最易操作的美食：將荷葉洗淨煮水，用荷葉水熬粥。原味荷葉粥突出荷葉的自然清香和米粒的甘甜；若加入瘦肉和皮蛋，可做成鹹口粥；添上冰糖，則是別有風味的甜品粥。

荷葉粉蒸肉稍顯繁瑣：需要提前一天用黃酒和醬油醃製五花肉，炒好五香米粉，次日將肉和米粉混合，用荷葉包裹嚴實，上蒸籠蒸透；待荷葉香氣伴著米粉和肉的鮮香從廚房飄出，便可揭蓋上桌。廣東早茶點心中的荷葉糯米雞是一款經典美食，和粉蒸肉的做法異曲同工：用荷葉包裹鮮雞肉、鹹蛋黃、乾瑤柱或香菇和香糯米，蒸熟食用。

蓮蓬，又稱蓮房，是荷花凋謝後膨大的花心。蓮蓬上蜂窩狀的小孔裡孕育著一顆顆蓮果，蓮果裡有蓮子，蓮子內有被稱做蓮芯的胚。蓮子不僅可用作果腹、藥用，還有「同根並蒂、多子多福」的美好寓意。因此，有人採摘連著長柄的蓮蓬，曬乾後插入花瓶，在好清淨的人眼裡家裡增添一抹禪意，在好熱鬧的人看來是家中多了一個好彩頭。（上）