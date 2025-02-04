我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

只有一張照片的人生

流沙
聽新聞
test
0:00 /0:00

在一個已遭蟲蛀的舊書櫃裡，翻出一本線裝書，書中掉出一張發黃的照片。照片上的人是曾祖母，她微閉著嘴，坐在一捆青色的松枝邊，太陽打在斑駁的牆上，投影出一個淡淡的陰影。

我差不多要把曾祖母忘了，她去世已經整整三十年了。當這張照片突然出現在眼前，小時候的一幕一幕，就像放電影似地出現在腦海中。

我記得這張照片拍攝時的場景。當時我還在上小學，那時農村沒有照相館，有一天村裡來了一個拍照片的人，他與父親認識，父親好客，讓他在我家吃飯。用罷中飯，也許是因為過意不去，他提出要給我曾祖母拍張照片。曾祖母已九十歲了，任由我們擺布，她先是坐在屋前，背景是深深牆門。我覺得背景太黑，提出把牆角擺放著的一捆青色松枝作為背景，曾祖母就移到了青青的松枝邊，「喀擦」一聲，這張照片就定格了。

曾祖母是個小腳女人，年輕時長得非常漂亮，但從我記事開始，曾祖母就是一個乾瘦的老太太。曾祖母是曾祖父的二房，一直未育。因為祖父在舊政府做事，解放後受到衝擊，家庭解體，祖母去了北京，曾祖母回到娘家，她們都自己討生活去了。

年幼的父親和叔叔開始流浪，居無定所，食不果腹，只得靠親戚接濟活命。當年父親六歲，叔叔才三歲，他們自生自滅。曾祖母本來可以再嫁，但有一次從娘家回村，發現兩個孫子像小貓小狗那樣，在地上找東西吃，她抱起兩個孩子，放聲大哭。曾祖母於是從娘家回來了，住在一間舊房子裡，照看兩個孫子，後來一直沒有回過娘家，含辛茹苦幾十年把父親和叔叔養育成人。

父親和叔叔這一輩子沒有得到過母愛和父愛，如果有，那也是曾祖母給他們的。

在我的記憶裡，被生活壓得喘不過氣來的父親和叔叔，從來沒有向曾祖母大大方方地表達過感恩，我一直認為這是「大恩不言謝」。曾祖母在世時，雖然一家人住在一起，日子卻是平平淡淡的。

曾祖母言語不多，她總是坐在屋角，看著我們進進出出，看不出她的喜怒哀樂。父親和叔叔每天在田地裡忙，也很少會與曾祖母說說話，曾祖母的晚年極其寂寞，經常一個人坐在屋前曬太陽，曬著曬著，就靠椅子上睡著了。

她非常喜歡我，會與我講曾祖父的故事，還會把零花錢省下來，讓我到鄉村的供銷社裡去購小人書，她一直認為，喜歡讀書的小孩，前程不可限量。

曾祖母無疾而終，喪事也辦得平平淡淡，她的娘家親人極少，葬禮上聽不到哭聲。我也沒有看到父親和叔叔掉淚。倒是我，看到曾祖母的棺木被黃土蓋住時，眼淚不停地往下流。

幾十年過去了，我們這個家族從父親、叔叔當初的兩個人，繁衍出十多個人。逢年過節，我們聚在一起，相談甚歡，但還有幾個人記得曾祖母？如果當年她放棄我父親和叔叔，現在是怎麼樣，一切都難說了。

我把曾祖母留下唯一的一張照片拿到照相館，翻拍了幾張，一張放在我城裡的家，還有兩張給了父親和叔叔。父親把曾祖母的照片放進了相框，掛在了書房裡。每次從城裡回鄉，我都會走到父親的書房裡，對著曾祖母說一聲：「我回來了」。

上一則

林孟德 三招打造生技長青樹

下一則

野火與混亂

延伸閱讀

才駁婚變 楊千霈認去年離婚 結束8年婚姻關係

才駁婚變 楊千霈認去年離婚 結束8年婚姻關係
曾爆出和豪門夫婚變 楊千霈發文證實「去年離婚」

曾爆出和豪門夫婚變 楊千霈發文證實「去年離婚」
碧昂絲野火送暖 捐250萬救災 網讚最美天使

碧昂絲野火送暖 捐250萬救災 網讚最美天使
洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

熱門新聞

我學習書法的歷程(下)

2025-02-02 01:00
台灣旅美房地產大亨、作家邱瀟君出國多年仍不忘心中的文學夢，走過半世紀的奮鬥，她的心得是「跌倒了不要急著站起來，路邊看看有沒有珍珠寶貝可以撿」。(中央社)

華裔房產大亨邱瀟君懷文學夢 逆轉人生心法：跌倒不要急著站起

2025-01-29 03:00

難忘的團圓飯

2025-01-28 01:00
圖/甘和栗路

怎樣才算得上很會吃（上）

2025-01-29 01:02
圖/吳孟芸

憐卿命薄

2025-02-02 01:02
長青會書法社班長示範老師上傳的春聯，學員們在一旁認真觀摩。（圖／會員陳燕青提供）

春聯二三事

2025-01-26 01:00

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？