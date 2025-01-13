北大荒歲月之寒冬回憶(下)

節日裡，全連男女老少一律平等：不上班，吃好的。當時兵團的節日主要有三個，除了國慶、過年外，就是「六一八」 。一九六八年六月十八日，中共中央、國務院 、中央軍委和中央文革小組發布了「關於建立瀋陽軍區黑龍江生產建設兵團的批示」，簡稱「六一八」 批示。「六一八」 作為兵團的組建日，就成為了兵團自己的節日。

遠離家鄉、親人，成年累月地勞作在廣闊天地中的我們這些知青，每逢佳節倍思親外，能休息，可以改善一下生活--兵團裡指「打牙祭」吃好的，就很高興了。運氣好的話，營部的放映隊還會到各連輪流放電影，氣氛自然更是喜氣洋洋的。

在兵團，除非特殊的惡劣天氣出不了門，一年三百六十五天，天天得出工，沒有周休日的。終於，一九七○年元旦來臨了，全連放假，猶如大赦，知青們蒙頭睡了個大懶覺。清晨，有的知青去食堂打點小米 粥的早餐，有的，包括我在內，懶得吃早餐，睡飽覺後就直接等著吃午餐。

中午吃餃子。食堂的炊事員早已經把肉剁碎，各排以班為單位，統一領取麵粉、肉糜和韭菜，拿回寢室，自己包、自己煮。

每班回到寢室，捲起半邊鋪，鋪上報紙，就熱火朝天地開始包起餃子。不必排長操心，大家分工合作，默契十足。和麵、擀皮，是天津、北京人的拿手功夫，他們知道包餃子的麵粉得兌多少水，知道如何醒麵，更能把餃子皮 擀得中間厚、四周薄，包好後煮在沸水中絕不會漏餡。而我們上海的知青就只能打下手，洗韭菜，把菜剁碎，剝大蒜，然後放鹽倒油攪拌到肉糜裡，或者燒開水以備餃子下鍋。

班裡哪來的大鍋？大家因地制宜，把洗腳的鋁盆洗乾淨，簡單開水消毒一下，充當鍋用，因為洗臉的又掉了瓷的搪瓷臉盆沒法放爐子上煮。所謂燒開水，還得包括過濾的步驟。由於井裡打上來的清亮的水，一旦煮開，水就呈鏽紅色，因此考究點的話，就得把水過濾了。

一切準備就緒，當熱氣騰騰的一盤盤餃子出「鍋」後，大家或蘸醋或蘸醬油，邊吃邊讚「好吃」 ，誰也沒有因為這些餃子是從腳盆裡煮出來的而少吃一個。

晚上，每排為單位，大家坐席吃大米飯和炒菜。席位是由連隊小學借來的桌子拼成的，一個大席面，全排擠擠挨挨圍著坐：最裡的，自然坐在鋪上，兩頭和外圍的，都坐在小學生的長條凳子上。

一年四季，我們乾的吃北大荒小麥做的白麵饅頭，稀的是大餷子即玉米粥、高粱米粥、小米粥，翻個新花樣，也就是糖包、豆包和花捲，難得有大米飯吃，所以，不僅是上海知青，就連北方的京、津、黑龍江本省的知青，都吃得開心極了。尤其吃的是朝鮮族區出產的粳米，煮熟後米飯表面呈現淺淺的綠瑩瑩色，入口鬆軟清香。

至於菜呢，常年到頭，我們吃的主菜就是炒土豆絲、炒土豆片，以及燉大白菜，吃肉的日子屈指可數。而當時節日席面上，七碟八碗放的是蘑菇燉肉、大蒜炒肉片、粉條酸菜燉肉片、苜蓿肉等等，甚至很稀罕的，也還有煎魚塊和拔絲蘋果。雖說沒有我們上海知青最愛的家禽，諸如雞和鴨，但至少土豆和大白菜都讓路靠邊站了。排長一說「開始」，我們個個奮勇當先，筷子直奔早就盯上的目標，吃得個不亦樂乎。

碗碟還沒見底，連長、指導員和副連長們抱著冒尖裝滿菜的臉盆跑來，挨個寢室地來加菜。他們已不再是平日催吼出工時的嚴肅模樣，而是個個一臉慈祥，呵呵笑著、勸著：「吃，吃，放開肚子吃，菜管夠啊！」 把我們吃得呀，人人菜足飯飽，個個肚圓胃脹，那個痛快喲，好幾天後還津津樂道，回味無窮。節日期間大集體中的人情溫暖，是艱苦歲月中的一抹亮色，彌足珍貴。(下)