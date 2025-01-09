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說巧事(上)

思遠

說起巧事，每個人都會說自己一生中的幾件巧事。我們在報紙或新聞裡看到某某人，因未趕上飛機或火車，情緒有點沮喪，信步走進彩票店，隨意買張彩票，結果中了幾十萬或上百萬塊錢。更有巧的，有男女青年因誤機，在返回的路上，兩人隨便聊起來，結果聊得很投機，彼此很欣賞。離開時彼此留了電話，及而發展為戀人……。今天只說我家人中的幾件巧事。

一九四八年十一月，因為戰亂，我讀到小學六年級上學期中，學校關門了，大家都輟學了，我很無奈地待在家裡。一九四九年春節剛過，聽說縣初中要招一年級插班生，我去報了名，竟然僥倖考上了--小學六年級課程我只學了不到一半，初中一年級上學期課程又沒學。我樂透了，我有機會上學了，也為後續學習和以後的工作創造了條件。要是不抓住初中一年級插班生機會，我可能要一輩子務農了。

一九六○年，大陸物資極端缺乏，一切東西都憑票購買。我工作的是個大廠，從宿舍到食堂、再到科室，有兩里多，一天就靠兩條腿，來回走好幾趟。很想買輛自行車，苦於沒票。

那年年底，上面發給科裡一張自行車票，包括我有三十多個人登記要這張票。為公平，使大家沒有意見，工會讓登記的人排隊抓鬮，我排在最後，前面的人都沒抓著，留給我最後抓著了。我拿票買了一台上海「永久牌」自行車，這樣上下班、接送孩子上托兒所極為方便，節省了很多時間，尤其我業餘時間攻讀大學時，成為我須臾不離的工具。

一九六四年我太太大學畢業，是學林業的，被分配到吉林三岔子林業局，做技術員。那時我在瀋陽，我們很愁：「什麼時候能調在一起？」我所在的廠是個幾萬人大廠，調入一個人真是「難於上青天」。

可是「天助我也」，一九六六年六月，我們廠要分成兩個廠，新廠成立後，需要一些人，我太太及時調入了我所在的新廠，做設備技術員。要沒有這個機會，我們要長期煎熬「牛郎織女」的生活。(上)

六四

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