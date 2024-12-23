我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

蜜月旅行照

李慕雲

這張放大舊照掛在牆上許多年了，每次坐下書桌都會面對著它。鏡框內註明是蜜月旅行，並有題句說：「七個春秋和冬夏，澳門騎車又載她。」那個「又」字是指結婚七年前，高中畢業去澳門旅行時，我請她坐我的自行車後座，開始了兩人的交往。經過異地上大學的別離，盼得歸來，終成眷屬。

旅行第一天剛出酒店，就遇上一個很有禮貌的三輪車伕，他變成了我們三天的導遊，帶我們去看各處景點。在途中我請他停下來替我們拍照，由我扮車伕，後面坐個俏新娘（見圖）。那是六十一年前的事了。

澳門是個賭城，車伕送我們去賭場見識一下。我們兩個是社會新鮮人，當時走進賭場還覺心怯，躲在一個少人的角落玩角子老虎機。我們的投注很少，但新娘子卻拉出三個紅中來，是大獎，足夠我們吃當地的海鮮有餘。那白灼蝦和炒肉蟹，美味畢生難忘；那是有新婚的甜蜜作配料的。

有個晚上，我們去逛夜市。看見許多人圍著一個地攤檔，是簡單的輪盤賭博，只用一張板放在小凳上進行，最高的獎品是一隻大活雞，我們竟被說服掏錢下注。有一種賭法叫做買全盤，即是說無論指針停在哪一格，都可拿到那一格的奬金。奇怪的是，指針總在大獎之前就停下不動了。

回想起來，不禁失笑，我倆夫婦，當時一個是工程師，一個是中學教師，竟然也會被騙。還好，我們下的賭注是微不足道的。

話又說回來，如果當時贏了大獎，兩夫婦捧著一隻大活雞返酒店，那才是一場大災難呢。

澳門 賭城

上一則

獲台灣獎助金人數全球第一 印度14人將赴台研究

下一則

音樂的翅膀

延伸閱讀

澳門迎回歸25周年 習近平將出席 廣東、澳門提高安保級別

澳門迎回歸25周年 習近平將出席 廣東、澳門提高安保級別
習近平下周赴澳門 出席回歸25周年大會暨特首就職典禮

習近平下周赴澳門 出席回歸25周年大會暨特首就職典禮
澳門回歸25年 鎖定葡語系國家、東盟10國…拚世界旅遊中心

澳門回歸25年 鎖定葡語系國家、東盟10國…拚世界旅遊中心
抵制建長島納蘇郡賭場 花園城居民提告

抵制建長島納蘇郡賭場 花園城居民提告

熱門新聞

門當戶對的重要（上）

2024-12-20 01:02

門當戶對的重要（下）

2024-12-21 01:02

一次奢華而尷尬的面試

2024-12-16 01:02
圖/123RF

現代父子關係（上）

2024-12-18 01:02
作家簡媜14日下午在台北舉行「一個人漫遊，古典森林：遇見陶淵明、杜甫與李白、李商隱」新書分享會，邀請讀者共賞古詩詩人的好詩。(中央社)

作家簡媜談詩人李商隱直言不諱 不被時代喜愛

2024-12-14 15:51
嵐山渡月橋的紅葉。（圖/取自維基共享資源，作者/Hiroaki Kaneko）

嵐山賣栗人

2024-12-16 01:01

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先