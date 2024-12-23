這張放大舊照掛在牆上許多年了，每次坐下書桌都會面對著它。鏡框內註明是蜜月旅行，並有題句說：「七個春秋和冬夏，澳門 騎車又載她。」那個「又」字是指結婚七年前，高中畢業去澳門旅行時，我請她坐我的自行車後座，開始了兩人的交往。經過異地上大學的別離，盼得歸來，終成眷屬。

旅行第一天剛出酒店，就遇上一個很有禮貌的三輪車伕，他變成了我們三天的導遊，帶我們去看各處景點。在途中我請他停下來替我們拍照，由我扮車伕，後面坐個俏新娘（見圖）。那是六十一年前的事了。

澳門是個賭城 ，車伕送我們去賭場見識一下。我們兩個是社會新鮮人，當時走進賭場還覺心怯，躲在一個少人的角落玩角子老虎機。我們的投注很少，但新娘子卻拉出三個紅中來，是大獎，足夠我們吃當地的海鮮有餘。那白灼蝦和炒肉蟹，美味畢生難忘；那是有新婚的甜蜜作配料的。

有個晚上，我們去逛夜市。看見許多人圍著一個地攤檔，是簡單的輪盤賭博，只用一張板放在小凳上進行，最高的獎品是一隻大活雞，我們竟被說服掏錢下注。有一種賭法叫做買全盤，即是說無論指針停在哪一格，都可拿到那一格的奬金。奇怪的是，指針總在大獎之前就停下不動了。

回想起來，不禁失笑，我倆夫婦，當時一個是工程師，一個是中學教師，竟然也會被騙。還好，我們下的賭注是微不足道的。

話又說回來，如果當時贏了大獎，兩夫婦捧著一隻大活雞返酒店，那才是一場大災難呢。