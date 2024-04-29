過年期間我製作臘肉送給好友，她大概覺得不好意思，就回贈一塊小東西，口說不成敬意。我滿臉狐疑，回家後打開一看竟是烏魚子，都不知道是怎麼弄進美國的，真是承受不起這麼名貴的禮物耶！在台北時每經過伍中行，看著烏魚子的價格，忍耐著告訴自己不一定要去花那種錢，又不是非吃不可。

小心翼翼地，我拿出小烤箱插電，把珍貴的烏魚子放入稍微加熱，取出切片，找老爺一起品嘗。

時光回到留學生 時代。有一天一位男同學找我聊天，然後拿出自製的烏魚子，讓我嘗嘗，那時我才知道超市賣的烏魚（mullet）還有這個附加價值，可惜那時我不善烹煮，也沒注意到他花了不少工夫做出這個烏魚子。

赴美前未婚夫寄來一箱「台富檸檬夾心餅乾」，是當年我最愛吃的零食；太多了我一個人消化不了，還給了這位男同學一、兩盒幫忙吃。後來我才告訴他，暑假期間男友會來此地，我們在法院公證結婚時，他是朋友證人之一。

當年粗心的我，只是把這位男同學當做普通朋友，異鄉留學的日子是多麼寂寞，我們偶爾在學校餐廳碰到，他也從未露骨地表達過什麼。有一次情人節下午，他打電話到宿舍約我吃晚餐，我說已經回家了就不想再出門，而且那時沒有感覺西方的情人節和我有什麼關係，他情急之下問我是不是嫌他長相，這下子我懵了，從來沒有往男女交往那個方向想太多。

我是否曾在無意中傷過一個男生的心，我不知道，但是他一直表現得很有風度，也和我後來的先生喝酒聊天，婚後沒多久我就離開小鎮了。

如今，這塊得來不易的烏魚子掀起了塵封的記憶，和初到異鄉的遊子生活。