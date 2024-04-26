馬來人的飯食我也很喜歡，特別是他們的椰漿飯（nasilema）。椰漿飯是用香蕉葉包裹、用椰漿煮的飯，飯面上放少許辣椒炒小魚乾，別具風味。還有沙茶（satey），馬來人的烤肉串，有牛、羊、雞肉的，用木炭燒烤後，整串浸到以芝麻、花生等特製的醬汁裡吃，串串蘸滿著厚厚的醬汁，非常美味；醬汁通常都是一大盆，小孩們常常想方設法能多吃到醬汁。肉串一餐也可吃到幾十枝。

肉串的佐食是小飯塊，是將米裝入椰子葉編織的盒子裡，放入水中煮熟的飯，有點像粽子，但味道不同。吃時切成小塊，用竹枝挑刺蘸滿沙茶醬汁吃。

還有一種零食木薯醸（tapay），一種用香蕉葉包裹的木薯，經過發酵，有如酒釀，很可口，不過，多吃人會醉。讓我難忘的還有蘿惹（Loja），即馬來人的沙拉，主要材料是用馬來人特製的蝦膏（bulajin），摻和沙果、煮熟的蕹菜、豆芽和黃瓜等放在一起攪拌，風味獨特。馬來美食不勝枚舉，就不贅述了。熱帶水果赫赫有名，除了椰子，吃椰肉、喝椰水，用椰漿煮食物外，常見的水果有紅毛丹、芒果、楊桃、山竹、波羅蜜和蓮霧（jambu），馬來蓮霧大得像紅蘋果，又脆又甜，與台灣不同。榴槤為大家知曉，有中文名字，但還有很多熱帶水果像jambila、buruku等，在馬來境外見不到，不為人認識。

太平洋戰爭期間，逃難到馬來農村的華人 ，懂得與當地馬來農民結合，共同抵抗日軍侵略，彼此相處融洽。華人雖然不興住浮腳樓，但開發農耕很得力，大家守望相助，互通有無。華人在馬來芭洋（payou，即農村）裡種大片大片的水稻，一年幾熟。自己種植、打出的新米做出的飯特別香，很多人自己釀酒。還種蔬菜瓜果，養雞、鴨、鵝、豬和羊，用米糠、地瓜、木薯和菜葉作飼料，豬羊家禽養得非常肥壯。

寫到這裡，我想起我家的好幾隻鵝，其中兩三隻很高大，會守家看門，陌生人來了，牠們會一起大聲吼叫，上前驅趕，甚至追咬人家的腳跟，情景有趣好玩，讓我難忘。

農村逢年過節，殺豬宰羊，快樂熱鬧，生活資料豐富，如果那種生活能夠繼續發展，豐衣足食的馬來農村將會呈現另外一種欣欣向榮景象。可是，第二次世界大戰一結束，英國殖民者回來，馬來西亞光復，百廢待興。橡膠需求量大增，價格飆升，橡膠園紛紛復工 ，華僑膠工包括我家，也迅速搬離農村，告別馬來鄉親，回到橡膠園，結束了農村生活。

我後來到蔴坡城裡讀書，那段大約三年多的農村童年，在現實生活中漸漸遠去。不過，馬來農村濃濃的鄉土味，那裡的山水、風物，以及與馬來人交往的一幢幢舊事，我沒有忘記。如今，隨著年事漸高，又遠在他鄉異域，難免不懷舊憶往，過去的人和事，常常半夜夢魘顯現眼前，讓我輾轉反側。

二○二三年九月，也許將是此生最後一回，我與老伴重回亞洲，環遊星馬一個多月。我去到幼年生活過的地方，也拜訪小學讀書的學校，可是許多叫得出名字的人都不在了，改建擴建的小學也已完全面目全非。我原來在芭莪的屋子雙門緊閉，破舊不堪，物易人空。

一九五八年獨立後的馬來西亞，政府優惠巫族的政策使馬來人的經濟起飛，他們離開了農村，搬入到紅瓦白牆新式洋房屋邨的新居，當年農村式的生活已不復存在。當年漫山遍野的橡膠園也都砍伐殆盡，改種現在更值錢的油棕樹。當年我家祖輩離鄉背井下南洋，為安身立命，而我，由南往北求學，報國不成，飄落美洲，轉眼間近百年，人生如夢，不勝感慨。