在好評如潮的「繁花」劇裡，驚心動魄的外貿戰，夾雜著汪小姐與寶總的恩恩怨怨，叫人迷劇的同時，領略了那個時代外貿業的炙手可熱。我曾在九○年代初捧上人人艷羨的外貿金飯碗，半年後卻毅然辭職，與我在復旦的一段經歷頗有關係。

當年剛滿十七歲的我，乘上八○年代的末班車進入復旦校園，走在那個曇花一現的燦爛星空下，青春書卷中最獨特的篇章，莫過於跟外國留學生 們的交往。

那時的外國留學生們住在另一個校區的宿舍樓，是一處神祕所在。我學的是當年極熱門的經濟管理專業，管理學院的英語外教安妮來自加拿大，就住在留學生樓，她要介紹室友萊斯麗跟我學中文，邀請我去她的宿舍，揭開了神祕的面紗。

首先令我驚奇的，是樓裡溫暖如春。我之前以為全上海都沒有暖氣，寒冬時節，家家商店門口掛著厚棉被擋北風遮寒，連黑龍江籍室友都穿著大衣整天喊冷，說她的家鄉室內是有暖氣和熱炕的。留學生樓還有一大特權，一人或兩人一室，而我們中國學生的寢室標配是八張架床，七個人住，留一床放行李及雜物。

洋樓裡還有熱水淋浴，而我們整個本科生宿舍區，只有一個澡堂有熱水，還要憑票入場。每周一張澡票，哪裡夠我們愛乾淨的女生用，於是找男生們換票，當年的飯票還限量供應，大飯量的男生樂得用澡票換飯票，皆大歡喜。當年讀大學除了路費和伙食費以外一切免費，家庭貧困的還有助學金，成績優秀的得獎學金，拜金主義還未盛行，學子們青春昂揚，沒有人抱怨生活清苦。

萊斯麗來自美國華盛頓特區，我倆決定交換語言學習，說一陣漢語，說一陣英語。我馬上領教了美國人的直爽，喜怒哀樂準形於色，連一頭漂亮的深褐色長髮都會忽左忽右地表達情感，累了的時候衝你張嘴打個大哈欠。

她的男友是一位香港 商人，兩人相識在美國，他成了她來中國的動力。他有次從香港飛來看她，慷慨地邀請我同去吃西餐，在聞名上海灘的西餐店「紅房子」，那是我第一次正經八百地左手拿刀右手拿叉，吃了碟子滿桌。這頓飯似乎預示了我的西餐命。

住在安妮隔壁寢室的一位丹麥女孩，請我教她漢語口語，付我報酬，不要跟她說英語，我樂得收這個學生。滿頭金髮的她身材高䠷，十足的北歐美女，模樣就像一個年輕的英格麗·褒曼（Ingrid Bergman）。她學得很認真，還記筆記，不像萊斯麗那樣隨意。

我很快又認識了日本 女生廣子，她是漢語說得最好的留學生之一，熱情大方的她把自己的朋友都介紹給了我。其中的渡邊君也想跟我練口語，而我對日語產生了興趣，於是跟他交換語言學習。其實是邊玩邊學，渡邊君喜歡邀我跟他打乒乓球，大概是因為我的球好接，彬彬有禮的他，每次接不上球都說聲對不起，讓我幾乎聽膩他的道歉。

留學生們可以要求一位中國學生做室友，渡邊君的室友是樓裡少見的中國人之一，有趣的是他來自仇恨日本鬼子的一個東北家庭，渡邊卻不介意，說兩人的父母都是種大豆的，有緣。渡邊的善良改變了室友的成見，堪稱日本民間大使。

那個年代，復旦已有上百位來自世界各地的留學生，在復旦國際文化交流學院學習漢語。來自日本的留學生最多，大都是創價大學的學生們。創價大學的創辦者池田大作先生，被譽為「中國人民的老朋友」，致力於中日交流，學生們由此受益，拿著獎學金來華。

他們周末喜歡到五角場買菜，一起煮咖哩飯，廚房裡擠滿了人，洗的洗，切的切。整棟樓一到周末就飄起了咖哩香味，我由此體驗了日本人的抱團生活，也在那個廚房愛上了第一次嘗到的日本咖哩。

猶記得一位身材高大的帥哥頗有抱負，聲言未來要當日本首相，自信滿滿地跟我道：「將來你會在電視上看到我，然後對你的孩子說『我在復旦就認得那位首相』。」可惜我忘記了他的大名，也沒有追蹤日本政壇，沒準他已成為一名政治家。

年輕的我有幸身處兩道奇異的風景之中。一道是西方文化滔滔地澆灌著饑渴求知的中國學子們，另一道是中國文化悄悄地滋潤著渴慕的異國學子們。

木匠兄妹（Carpenters）溫柔的天籟之音、麥可傑克森（Michael Jackson）的勁歌熱舞、惠妮休斯頓（Whitney Houston）的魔力歌喉、理查克萊德門（Richard Clayderman）的浪漫琴曲等等，跨越大洋而來，迴盪在主校區的每一棟宿舍樓。教學樓裡的英語聽力課，家常便飯就是傾聽美國鄉村歌曲和英文老歌、填寫歌詞，以至於「音樂之聲」（The Sound of Music，又譯真善美）裡的每一首歌，我和同學們耳熟能詳。

而靜處校園一隅的留學生樓裡，飄蕩著中國民歌和流行歌曲。渡邊君就是個齊秦迷，愛死了「大約在冬季」，時常哼唱。一場上海外國留學生中國歌曲大賽於是醞釀而生，我去觀看了前十名的決賽，這才知道，原來上海的各大高校都有留學生們的身影。參賽者們的中文和演唱水平令人刮目，一位印度女生聲情並茂的「月亮代表我的心」給我的印象最深刻。

那棟留學生樓打開了我的視野，讓五湖四海的世界各國走到我的身邊，激發了我周遊世界的願望，外貿公司豐厚的待遇也沒拴住我欲飛的翅膀。

赴日留學一年裡，我就通過了日本語能力測試最高級一級，有朋友告訴我，他讀了四年日語專業都沒能考過一級。我隨後又順利考入神戶大學經濟學博士課程，指導教授曾經師從於史丹福名教授，喜歡叫學生們讀英語論文，然後用日語討論，我用兩門外語在經濟學世界裡摸滾打爬。繁重的學業之餘，兼職教中文成了我的「小夜曲」，重溫舊業，補充羞澀的錢囊。

多虧復旦期間操練出來的英語，不僅幫助了我的學業，還幫助我與日本的各國留學生們交往，不期然遇見他，被他浪漫的英語情話和情書俘虜了，他就是和我牽手至今將近三十載的洋夫。