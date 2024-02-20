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婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

第一次坐飛機

顧華

現代生活都是快節奏，乘飛機在國內或國外出差或旅遊，已經是家常便飯。回想起八○年代末，我和四歲的女兒第一次走出國門，第一次乘飛機從北京前往洛杉磯，讓我們大開眼界，現在想起來還覺得是不平凡的經歷。

當年我已經做了十年的醫生，剛剛取得醫學博士學位，太太在洛杉磯加州大學學習，我和女兒決定去洛杉磯探親。拿到美國簽證後，我就去民航的售票處打算買機票。我存了三千塊人民幣，都帶在身邊，到售票處一問，嚇了我一跳，我帶的錢剛夠一張單程機票，只好打道回府，再想辦法。

我當時住在父母家，我自己的全部家當就是一輛自行車，大概值八十塊錢，和兩千塊錢相差甚遠。沒有辦法，只好和父母說，他們同意幫我解決，出資給我買機票。

這輩子第一次坐飛機是出國，內心充滿期待和憧憬。我做醫生接觸不少有身分的人，其中一個病人是在民航局工作，還是個副處長。我和他提起我們準備乘民航客機飛美國，他很高興把我的航班號記下來，並告訴我他會和機長打招呼。我感謝了一番，也沒有往心裡去。

出發那天家人都來機場送行，上飛機後已經接近午夜了，可四歲的女兒一點睡意也沒有，可能是第一次乘飛機的新奇，也可能是要見到她日思夜想的媽媽。找到我們的座位後，看看周圍，飛機很大，一排有十個座位，有幾十排，可乘客並不多。

終於到了起飛時間，飛機開始滑動，慢慢地進入跑道，突然加速，馬達聲轟鳴，衝進漆黑的夜空，這時就覺得兩個耳朵裡生疼。飛機升到高空後，耳朵感覺好多了，只是有點聽不清楚。這時一位中年身材魁梧、身著飛行員制服、戴著大沿帽的先生走來，他身後是一位穿著藍色制服的女士。先生自我介紹：「我是機長，X處長和我打招呼關照一下他的醫生；這位是乘務長，她會照顧你的行程，有問題找她。」我馬上表示感謝。

飛機平穩飛行著，空服員開始供應晚餐，是雞肉米飯，味道一般。驚奇的是，各種飲料和啤酒可以隨便喝，當年可口可樂在北京要七、八塊錢一罐，還有進口的啤酒，這下可以想喝多少喝多少。

晚餐後不一會，乘務長就回來了，要我帶著女兒和隨身行李和她走。她把我們領到經濟艙最前面，有四、五排座位沒有乘客，她將第一排中間四個在一起的座位扶手掀起來，鋪上一條毯子和枕頭，告訴我：「這是你女兒的，她可以在這睡覺；你可以在第二排用同樣方法。你們需要什麼吃的或飲料嗎？」我簡直受寵若驚，第一次坐飛機居然受到這麼特殊的待遇，趕快謝過乘務長。躺下以後，我心裡真沒想到我那個很低調的處長病人，居然有這麼大的面子，內心感激不盡。

躺在四個人的座位上，能夠深直腿，挺舒服的，一會兒坐起來看看前排的女兒睡得很好，我也很快就睡著了。大概幾個小時後，一陣劇烈的顛簸把我喚醒了，坐起來一看，前排的女兒不見了，我心裡「咯噔」一下。當時是夜裡航行，機艙裡燈光很暗，我站起來前後左右找來找去，才發現女兒就在座位的下邊地板上，仍然睡得很香甜。也不知道她是怎樣從座位上掉下來的，醒來問她，她自己也不記得。

飛機外邊的天空漸漸亮起來，已經到了美國本土上空，又經過幾個小時的飛行，飛機平安降落在洛杉磯國際機場。下飛機後，在機場我們像劉佬佬進了大觀園一樣，看著什麼都新鮮。下電梯的時候，看到電梯上方一幅時任洛杉磯市長布萊德利照片，下邊寫道：「洛杉磯歡迎你」。

排隊通過移民檢查，拿到行李，向機場出口走時，女兒一眼就看到焦急等待的媽媽，張開雙臂飛跑過去撲到媽媽懷中，再也分不開了。在洛杉磯生活了三十多年，每年都要進出國際機場三、四次，每次都能想起第一次坐飛機的經歷，難以忘懷。

洛杉磯國際機場 加州大學 可口可樂

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