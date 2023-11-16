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捉蛐蛐(下)

崇輝

看到近在眼前的蛐蛐，還要打起十二萬分的精神來壓制住自己一舉拿下的衝動，躡手躡腳地湊上前……。用來掐架的蛐蛐，特別在意身體的完整，如果不小心弄掉了根後腿，是沒資格參加掐蛐蛐的，大家更是把體型完好無損的蛐蛐讚美成全鬚全尾。問題在於：在捉蛐蛐的過程中，蛐蛐身後的兩條翹起的小尾巴短短的，不容易碰到；而像是戲曲舞台上武生頭頂上戴的動來動去且異常靈活翎子似的，對稱地長在蛐蛐頭頂左右兩側的那一對長長的觸鬚，就很容易被壓斷弄傷了。

因此，當湊近到一步之遙的時候，捉蛐蛐的人在弓腿哈腰的同時，還要擺出個盡量避免讓捉蛐蛐的手觸碰擠壓到蛐蛐的姿勢，即將雙手舉到面前，並攏鞠成碗狀，然後猛得起身撲將上去扣住蛐蛐。蛐蛐在手，也不敢有分毫怠慢，還要一隻手扣著不動，另一隻手貼著地皮向裡摳，慢慢地讓雙手十字交叉握成個球狀。

當感覺到蛐蛐蹦到手心時，趕緊將這隻手攥成空拳罩住蛐蛐，騰出的另一隻手則要從耳朵上取下紙筒，把沒封口的那端塞進空拳之中，對著拳頭吹口氣，困在手心裡的蛐蛐感受這股熱乎氣後，就會毫不猶豫地鑽進紙筒。這時，便可完全封閉紙筒，夾回到耳朵上去。

田間地頭隨處可見的牛筋草，是大家用來做撩撥挑逗蛐蛐，引導牠們去掐架的蛐蛐探子天然材料。當然也不是隨便拔根牛筋草，就能做出個可心的蛐蛐探子來的，必須找到株纖細且頂部長出的穗是對稱分出四叉的牛筋草，然後輕輕將最上面的一節抽出來。再把草穗兩兩一組地從莖桿的頂部對稱地劈成兩半，慢慢地往下撕，當撕至一寸來長時，將其下折，用食指和拇指貼住下面的莖桿捏緊，最後快速地向上一擼。就在這一劈一折再一擼的過程中，木質的桿芯脫落了，留在莖桿頭上包裹著桿芯纖維質的筋膜被擼成了毛茸茸的長絲，這像一小綹細長的山羊鬍子似的長絲，就是蛐蛐探子上頭的探子苗兒。

蛐蛐探子做得了，方可拆開蛐蛐筒的一端，將其伸進去。筒裡的蛐蛐在蛐蛐探子撩撥挑逗下：如果能炸翅、踢腿，呲開兩個大門牙，不管不顧地撕咬探子苗兒，同時還會發出「啾，啾啾……」的鳴叫，就說明自己捉到是隻能拿得出手蛐蛐，可以見好就收了。

當然，歸途中也不能忘了，抓把潮濕的黃土用來墊蛐蛐罐，再摘幾粒青豆給蛐蛐當口糧，最好還能捉隻母蛐蛐（三尾）跟自己手裡的公蛐蛐配對。

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