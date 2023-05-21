《老照片說故事》六年丙班

作者將近73年前的小學畢業照。(王定華提供)

年前參加孫兒的小學畢業典禮，在綠草如茵的豔陽天下，一群活潑可愛的小朋友們，身著黑袍，頭戴四方帽，四處忙著與老師、同學、家人合照。這歡愉場景，一下子將我的思維推回到七十三年前的相似情景。

民國三十八年（一九四九年）的春天，我家由廣州搭船遷到台灣，住在台北市中山北路。那年我十一歲，父母替我報名，進入了附近的中山國民學校，旋即被分派到六年級丙班就讀。那時的小學男女分班，丙班約有七十多名學生，其中四分之一是剛從大陸撤遷到台灣的外省藉學生。

由於台灣剛光復不久，學生沿襲日據時代的習俗，剃光頭、穿卡其布制服。剛上學時，由於童年在四川長大，只會講四川話，閩南話根本聼不懂，因此無法與同學交流。幸好這時每天有節課，專教國語注音符號，小孩子學得快，不久之後，便可以用國語與同學溝通了，這時也學會了用閩南話罵人。

記得那時的班導師名叫王忠，管教學生非常嚴格，對不守規矩的同學，一律打耳光，這與大陸學校的罰跪或用戒尺打手心完全不同。記得曾經被打過兩次耳光，非常疼痛，之後便循規導矩，不敢調皮了。

在大陸上小學時，午餐經常是由家人用飯盒送到到學校；那時的飯盒是三層的，一層裝米飯，另外兩層分别裝菜與湯，吃的時候還是熱的。台灣的飯盒叫便當，長方形的，飯菜都放在一起，早上去學校時放在書包內，中午就吃涼的。

格於升學壓力，當時的小學便開始了課後補習。通常是放學後，在學校多停留兩個小時左右，由相關老師教授一些升學考試 的課程。與現今教育制度不同，當年由小學升初中，必須通過入學考試，如果想要進建國或成功中學等名校，補習是必須的。當然，上補習班是要額外付費的。

在認真學習之外，六年丙班也有它輕鬆的一面。那時一周要上六天學，周六的下午是大家輕鬆的時候。每隔一周，在周六下午，班上舉行一次同樂會，各人自帶零食。

一半的同學，被指定上台表演：唱歌、跳舞、猜謎、講故事、說笑話等等……，各展所長，精采的表演，洗淨了同學們一周的學習辛苦。

這種同樂會活動，現在回想起來，還真是個好主意，不但訓練了同學的口才與表演才藝，同時還增加了彼此之間的感情。

上學不久後，發現同學們非常熱中於棒球運動，上體育課時，老師常教導棒球。因此班際之間經常比賽，學校之間也有比賽大會。記得當年中山小學的棒球校隊，打入了台北市的冠軍賽，六年丙班有兩位同學為校隊球員，因此全班還步行到新公園球場為他們加油。

民國三十九年七月，終於從中山小學畢業了。畢業前全班合照留念，校長、教務主任、班導師都在其中。這張將近七十三年前的照片，我一直保存著。

特別值得一提的是，在這張照片中，坐在穿黑色西裝教務主任旁邊的，是一個湖北同鄉許姓同學，畢業後就失去聯絡，七十年之後，居然奇蹟似地在南加州 的一所華人基督教浸信會同作禮拜。白髪蒼蒼兩老頭，凝視照片中的逝去歲月，令人不勝唏噓。