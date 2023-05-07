前些日子，偶然在朋友圈看到，有人發了一個加拿大 洋笑星大山（路世偉）的視頻，視頻是他為多倫多即將舉辦的喜劇節做宣傳而拍。視頻中的大山素顏出鏡，滿面滄桑，老態畢露。於是下面跟了一大串留言，諸如「大山老了」、 「男神風采不再了」的感嘆，其中說得最多的一句話就是「歲月真是一把殺豬刀」。

「歲月是把殺豬刀」，或者「光陰是把殺豬刀」，反正意思都一樣，都是形容如流水一樣飛逝的時光，就像殺豬刀一樣殘酷無情，生生地把年輕的容顏「殺」老了。

可是每當我聽到或看到這樣的感嘆，總會在心裡暗笑，我笑發明「歲月是把殺豬刀」這句話的人，一定沒看過或不知道殺豬的過程，因為這個形容並不十分恰切。

話說回來，別說是城裡人，就是我這樣從小在農村生長的人，實際上也沒親眼看過殺豬刀從豬身上白刀子進去，紅刀子出來的過程。不過，俗話說，沒吃過豬肉，總見過豬走路，每個農村出身的人，對殺豬的基本過程還是很清楚的。至於為什麼大多數人都沒有親眼看到殺豬的那一幕，那是因為殺豬都是在凌晨三時左右開始。

由於殺一頭豬，從燒水、磨刀、捉豬、殺豬、退毛、開膛破肚、處理豬下水、按部位分類、準備開張賣肉，這個過程至少需要兩、三個小時的時間，所以一定要在天不亮就開始。那時候整個村子的人都在夢鄉沉睡，誰會起那麼早去看殺豬呢。

小時候對殺豬記得最深刻的，就是正在溫暖的被窩裡熟睡的凌晨，突然一陣驚天動地的豬嚎叫聲，把我們從睡夢中驚醒，那是屠夫們正在捉豬捆豬的時候。那淒厲無比的臨死哀鳴，足以刺破暗夜的天空。

如果豬主人住在村東頭，燙豬大鍋架在村西頭，那豬的嚎叫聲就一路從東嚎叫到西。偶爾屠夫和主人抬著五花大綁的豬從家門口經過，那嚎叫聲簡直震耳欲聾，睡得再死沉的人都無法不被吵醒。緊接著狗叫聲，小孩子哭聲，此起彼伏。

嚎著嚎著，就像正在演湊交響樂 的樂團，看到指揮棒畫下休止符那一刻一樣，豬的慘叫聲突然戛然而止，剎那間彷彿萬籟歸於沉寂，那一刻正是殺豬刀捅進豬脖子的一刻。

我這樣不厭其煩地描述了殺豬的過程，只想說明一點，殺豬刀捅進豬身上的動作，是個快速、狠准、粗暴、一刀斃命的直觀過程，與歲月在人的外貌或心靈上刻下一道道看得見或看不見的痕跡，這個緩慢而抽象的過程，是完全不一樣的。可是為什麼人們還是喜歡用殺豬刀來形容歲月？我想，大概是為了追求一種簡單、粗暴、痛快、過癮的感覺吧。

其實，我覺得歲月更像是一台永不停歇的洗衣機，再漂亮、再嶄新的衣服，在洗衣機裡不停地漂洗、翻攪、蕩滌，終究會慢慢褪色、變舊，及至殘破。

年輕的容顏，就是那件嶄新漂亮的衣服，在歲月這台永不停歇的洗衣機漂洗下，從青澀、鮮嫩、亮麗，到逐漸失去風采，繼而一臉滄桑，滿面皺紋，直到生命終止，最後被歲月徹底拋棄。

歲月的腳步沒人可以阻擋，大自然的規律不可抗拒。我們所能做得到的，就是調整心態，正視大自然的規律，坦然接受歲月的洗禮，珍惜眼前擁有的一切，少些顧影自憐，多對自己好點。

朋友們，好好愛自己吧！千萬不要讓歲月真的像殺豬刀一樣，把自己一刀斃命。