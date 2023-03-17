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《老照片說故事》懷念兩老

巫嘉清
作者父親與黃伯伯合影。
作者父親與黃伯伯合影。

父親還未移民來美時，會到台北訪友辦事，也有跟客家同鄉會的鄉親聚會言歡。後來因為所有子女都在美國定居，他們也只好移民來了。

四十五年前，外子決定在Gilroy小城開醫務所，成為城中第一個兒科醫生。他的醫術醫德都很好，名聲鵲起，業務繁忙，我也要去幫忙。有一天來了一名帶著兩個小孫子來看病的外婆，閒談間知道，她和先生從台灣搬來，幫忙女兒女婿看小孩，住在鄰城。她說女兒跟我差不多年紀，也許我們可以做朋友；我說很好啊，我們在這裡不久，朋友不多，特別是華人

謝謝她的牽線，海蒂和我成了好朋友。一天，與父親聊天，他說他認識一個同鄉從台北移民來，跟女兒住在離Gilroy不遠的摩根山，他們在電話裡知道彼此的女兒都住在附近，父親下次來我家時便想去探訪他。於是我帶著父親去訪友，一到他們家，見到黃媽媽和海蒂的小孩們，才知道黃伯伯是海蒂的父親。兩個老人家高興地敘舊言歡，海蒂跟我馬上升級為兩代交情，更增親愛溫情。

那時我精力充沛，舊居位於半山，我們在後院更上一層的地方，建造了風景優美的陽台、小球場、小魚池，種滿了各種果樹。夏天時我最喜歡請親友來開派對，常常有五、六十人，非常熱鬧，這張照片便是父親和黃伯伯一次在派對中的留影。父親在八十三歲時回天家，黃伯伯一百歲才駕鶴西去。看到他們開懷的笑容，真懷念他們和那些年的歡樂時光。

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