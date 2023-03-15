我於一九五六年的九月去台南市成功大學，開始四年的求學生涯。那年學校剛由省立台灣工學院（俗稱台南工學院）改制為國立成功大學，首任校長是閻振興博士。

在成大的四年期間，除了剛開始的第一學期，在學校附近租屋居住外，其餘的時間都住在校本部對面的僑生宿舍。我是本地中學畢業生，被分配到僑生宿舍，主要的原因是當時僑生不足，才由本地生補缺。新建的僑生宿舍是兩層樓鋼筋混凝土建築，相當新穎，聽說當時由美援項目下撥款建造。至於為什麼由美國人出錢來建，我始終不明白。

在成大求學的四年期間，一直是在學生宿舍包的伙食：一日三餐、一周七天，末曾間斷過。那時的宿舍餐廳共有三處：校本部有男女餐廳各一，規模都不大，僑生宿舍區的餐廳較大，每日約有近千學生在此進食。

餐廳的廚師由學校出錢雇用，伙食則由學生選出來的伙食委員（伙委）負責，每學期快要結束時，由參伙學生投票 選舉下屆伙委；規模大的僑生宿舍餐廳，要選出三名伙委。競選活動的熱烈狀況，不亞於當今的縣市長選舉，五顏六色的海報貼滿宿舍各處。當選人除了伙食免費之外，最大的好處是：每日採購食物時，從肉商、魚商及菜商處都可拿到點回扣。不過這工作也蠻辛苦的，清晨天還沒亮時，就需帶著廚房師傅去菜市場採購，每日三餐要吃些什麼，也是傷腦筋的一件事。

談到三餐吃的東西，從每月繳交的一百五十元新台幣伙食費來看，不會好到哪裡去。典型的早餐是稀飯，配上一小塊腐乳，有時是三、四十顆的水煮花生，或是半個鹹鴨蛋，稀飯無限量供應。吃完這簡單的早餐，上完第一節課後就饑腸轆轆，期待著午餐的到來。熬到正午，由學生社團「西莎社」主持的廣播節目開始，透過公共播音系統，首先聽到的是貝多芬的「田園交響曲」，這段音樂四年來未曾變過，每聽到這段「午餐音樂」，就知道吃飯的時間到了，快快趕去餐廳。

一般來說，午晚兩餐，吃的都差不多，一葷一素。葷菜通常是一塊不到半手掌大的紅燒五花肉片，或是一條手掌大小的吳郭魚，有時能吃到雞肉，算是加菜了。那個時代，雞肉比豬牛肉都貴，不過鴨肉倒常吃。

至於蔬菜 方面，經常吃的是空心菜，空心菜如果去梗留葉，用蒜蓉猛火快炒，是道清爽可口的小菜，但要準備近千人的菜，就無法這麼做了，結果做出來的大鍋水煮空心菜梗多葉少，味如嚼蠟，難以下咽。除此之外，高麗菜、小白菜、豆芽菜、豆腐等也是常吃的菜。這些葷素菜，通常都是伴隨著兩大海碗的白飯塞進肚子去的。

➤➤➤成大宿舍伙食（下）