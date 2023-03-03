《說說故鄉情》屏山文物徑之旅

古井及後方的楊候古廟。

年輕的時候，美好廣闊的天地任遨遊，七彩繽紛的世界等著你發現。可是上了年紀之後，有一點倦鳥思還的感覺，睹物思情之下的舊地重遊，那種泛黃的記憶反而變得更為繽紛雜湧了。

家父年輕時參加抗日戰爭，在粵北一帶與日軍纏鬥八年，內戰後逃到香港 ；謀生不易，選擇在「屏山」坑頭村暫時立足。為了下一代的前途，父親繼續帶領著家庭闖入城市，最後全家定居美國。飛鳥戀舊林，三年前的秋天，我趁著返回香港參加中學五十周年畢業聚會，特意到出生及消磨了少年時光的故里「屏山」做了一次返鄉之旅。

令我意外及感動的是，一九九三年起，我的第一故鄉成為展示文化傳統及歷史價值的香港首條文物徑。這條一點六公里的文物徑，記載宋朝起定居於此的鄧氏家族生活。從這條文化廊道中，我們看見近代的鄉村文化，體會到中國當代建築風格及家族傳統。

從九龍市區乘輕便鐵路到天水圍站下車，轉角處便是文物徑起點。聳立眼前的「聚星樓」，是香港唯一的青磚古塔，供奉科舉功名的魁星，可見鄧氏家族對讀書人的重視。

但同時在我腦海中浮現的，卻是六十年前的一幕：炎炎夏日，我靠在開著燦爛鳳凰花的樹枝枒之間，看著這座不知名的古塔，及它在漁塘中的倒影，吹著涼風遐思。魚塘旁邊，是一座兩百年歷史的圍村「上璋圍」，仍然保留著當年典型的圍村布局，村長就住在裡面。我從來沒機會進入這個神秘的地方，正門仍掛著同一幅木刻對聯「上林挺秀，璋璧生輝」，斑駁的排匾中透露出滄桑。

沿著坑道轉個彎，再往前走大約兩千公尺，便會見到一個廢棄古井，井內養著不少錦鯉，多彩的游魚為古井增添新意與活力。這是村民於兩百多年前所挖建，供應上璋圍及坑頭村所有村民的飲用食水。

我六十年前的家就座落在水井旁邊，也是文物徑的中間點，當年還沒有自來水供應，我們都是將井水加明礬以讓雜質沉澱後飲用。回憶當年，從清晨開始便聽到村民不斷地提水和閒話家常的聲音，也想起我將西瓜泡在井中作為天然冰箱的往事。很珍惜在它走入歷史之前，我們曾有的一段緣分。

古井上方一百公尺，是有數百年歷史的「楊候古廟」，紀念宋末忠臣楊亮節因為保護宋帝而捨身。但是對當日的小朋友而言，這只不過是一個聚會及玩捉迷藏的地方。

再往前走一段路右拐，便是香港最大的宗祠「鄧氏宗祠」，正門懸掛著有七百年歷史的對聯：「南陽承世澤，東漢啟勳名」。旁邊的一座覲廷書室，也是我啟蒙的小學「達德學校」舊址，後來達德小學遷離，而覲廷書室仍然留給遊客參觀。

我這個外來的過客何其有幸，曾經沾了一點古代的書卷氣，因為後來才知道此書室乃是為了歷朝鄧家子弟準備科舉考試而建。這兩座建築物的祖龕、斗栱、檐板、灰塑、功名牌等，都造工精美，非常有保存價值。

再往前走上一個長著白楊樹的小山崗，便是文物徑的終點「鄧族文物館」，介紹屏山鄧族的歷史文化和文物徑的歷史建築。它也是昔日的屏山警署，一座具有英式殖民地風格的白色建築。它俯視著整個圍村，在昔日少年的眼中，它是權威的代表。但是這種權威，而今安在哉？有一名曾在此度過少年時期的遊子，回味著這條文物徑的故事，也回憶著自己在這一條文物徑中的往事。