線條之後，花開始生長

筆者的黑水彩筆畫（左）；AI生成畫（右）。（圖／作者林一平提供）

她的姿態先於顏色存在。身體略向一側，肩線並不對稱，像是被某個尚未說出口的念頭牽引。頸部拉出一段克制而清晰的弧度，鎖骨下方留著大片未被填滿的空白，那不是缺席，而是一種預留。目光沒有落在觀者身上，而是越過畫面邊界，彷彿在等待某種尚未生成的環境。這樣的女郎並不屬於敘事，她更像是一個尚未被命名的狀態。

墨汁在紙上運行時，線條本身就是判斷。筆觸帶著鄭問風格（Zheng Wen style）特有的重量感，並非為了裝飾，而是為了確立存在。臉部以簡化的明暗區塊承載結構，陰影不追求柔順，而是保留刷痕的顆粒感，使皮膚看起來更接近岩層而非表面。衣物僅以必要的線條提示，寬鬆的上衣在筆下成為一種包覆性的空間，讓身體暫時隱身於形體之後。這一階段的女郎仍然完整，尚未被外物侵入。

接下來，提示詞（prompts）開始介入，如同精確的參數指示人工智慧 大型語言模型（Large Language Model）。第一組指令要求色彩出現，但必須服從水的邏輯。於是水彩不是覆蓋，而是滲透，顏色沿著先前的墨線邊緣停留，又在空白處自行擴散。膚色被分解為多層透明色塊，不再是單一的肉身，而是一個由光與水組成的平衡體。臉部的神情因此變得柔軟，原本冷靜的距離感被稀釋，取而代之的是一種可呼吸的溫度。

隨後的提示詞引入植物作為變量。牽牛花並非裝飾性地附著，而是被設定為生長。藤蔓依循人體結構攀附，沿著手腕纏繞，順著腹部曲線延伸，花朵在關節 與轉折處盛開，彷彿那裡正是能量最集中的節點。這些指令改變了圖像的重心，女郎不再是唯一主體，她成為一個容器，一個讓生命循環得以顯形的場域。花盆被置於胸前，作為視覺與象徵的核心，雙手托舉的不只是植物，而是一種被允許生長的時間。

最後一組提示詞處理的是消失。衣物被移除，但方式並非刪除，而是讓其自然退場。水彩中的留白成為皮膚的一部分，花藤遮蔽了明確的界線，使裸露轉化為自然狀態而非觀看焦點。此時的女郎已經無法回到最初的速寫，她被重新定義為一個混合體，線條、顏色、指令與偶然共同構成。原本由手完成的判斷，經由大型語言模型的提示轉化為另一種創作節奏，讓圖像在控制與失控之間找到新的平衡。

前後的變化不是從寫實走向幻想，而是從封閉走向開放。速寫階段確立邊界，水彩階段則允許滲透。提示詞不是命令畫面成為什麼，而是為它創造一個可以變化的條件。於是女郎最終不再只是被描繪的對象，她成為一個正在生成中的狀態，一個在筆觸與語言的交織中得以生長的形象。（寄自新竹）