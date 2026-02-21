（圖／想樂）

但是，如果賴恩要在加拿大 找一個像樣的工作，必須得擁有加拿大的楓葉卡，李霞又自告奮勇地提出和賴恩結婚。婚後，賴恩還真的找到了工作，而且他還把他和前妻生的兒子也從美國移民 過來，和在他同一家公司工作。

為了工作方便，父子倆就在公司附近租了一間房子，平時和他兒子一起住，周末就過來看李霞。可是，此刻的李霞發現自己對賴恩再也找不到以前那種激情了，而且話說多了，意見就分歧，常常爭個面紅耳赤。

幾次不歡而散後，賴恩也總是以忙為藉口，有意疏遠李霞。說到這裡我笑了起來，李霞一臉尷尬地問我：「妳是不是覺得我很傻？」我說：「妳很重感情，懂感恩又想報恩，就是有點感情用事，妳和他之間已經有了一次婚姻的教訓，為什麼不想清楚還會吃回頭草呢？想想妳現在為了感恩他對妳的照顧和他結婚，如果妳現在發生任何意想不到的事情，突然不在了，妳辛辛苦苦工作了一輩子，到頭來妳的孩子們拿不到妳任何財產，就全是他的了。再說妳頭腦一發熱，又沒有簽婚前協議，他目前是無產階級什麼都沒有，可是妳是有財產的人，好不容易和他分開，又攪和到一起去了。」李霞接著我的話說：「我就是為了這件事來找妳的。」

我們坐下來規畫一下，怎樣才能最快解決這個問題。首先，我告訴李霞，妳現在立刻就做一個婚前財產生前信託，把妳所有的財產統統列進去，至少要證明這些財產是妳婚前的，他才不能輕易地拿走；其次，即使妳這麼想來美國又和他結了婚，還幫他辦了加拿大的公民身分，那妳為什麼不讓他也幫妳申請美國綠卡呢？李霞說她不想求他辦任何事，她只想盡快離開他，和他撇清一切關係。我說那好：「馬上和他離婚，因為只有這樣，才能和他在經濟上徹底切割乾淨。」

但是我告訴李霞，妳這次在加州 離婚存在著根本問題。加州家事法規定申請離婚至少有一方要在美國加州連續居住三個月，才可以向當地法院申請合法分居，居住六個月才可以在當地法院申請離婚。妳每次都是來去匆匆，待不到兩個月，而賴恩最近幾年都居住在加拿大，就連個加州地址都沒有，是不能夠在加州申請離婚的。妳這次只能在這裡做生前信託，至少妳在這裡有個房子，不過妳也可以回加拿大做，也許那裡的法規有所不同。妳是那裡的合法公民，大部分的財產在那裡，妳這次就回去問問清楚，我們下次再討論。

李霞又說她之所以要保留美國房產是因為她有一兒一女，兒子文森特已經成家立業，文森特不喜歡讀書，後來進了職業學校學習理髮，畢業後去別家髮廊打了兩年的工，李霞幫他開了一家文森特髮型屋，請了兩位資深的髮型造型師。

髮型屋新開張的一年中，發了造型師和文森特的薪資，店裡幾乎都是虧本的，當然只要是虧本就是李霞補上。現在開始轉虧為盈，文森特也就只上半天班。最近文森特的太太為李霞添了個孫子，李霞高興時給了兒子一個承諾，會為他們做一件他們最想要做的事。結果，文森特的太太說她想在美國擁有另一家文森特髮型屋。說者無心，聽者有意，雖然兒媳一直說是句玩笑話，但是李霞認真了。李霞接著又問了我一些有關在美國辦企業的移民政策，比如投資移民和辦跨國分公司相關事項。我逐一為她做了分析和介紹，又告訴她如何上網去尋找一切的信息。

李霞的女兒靚靚從加拿大大學畢業後，到美國佛蒙特大學讀研究所，畢業後嫁給一個美國同學，現在在佛羅里達州政府工作。婚後他們過得很幸福，也有了兩個小外孫女，不需要李霞多操心。所以李霞就對兒子文森特一家人特別關照。李霞想幫兒子在美國開一間髮型屋來了卻他的心願，他總覺得在加拿大做美髮賺得不多，聽說來美國可以多賺些錢。

其實，我心裡很清楚，李霞辛苦了一輩子，自己省吃儉用把孩子們養大，是多麼不容易。前幾年，李霞在台灣的父母過世後把台灣的房產都給了李霞，李霞賣了在台灣的財產，所有的錢都補貼到文森特這個無底洞了。如果文森特這一家到美國以後會把李霞的錢統統花光光，遲早美國和加拿大的房子也會統統都歸到他的名下。

我對李霞說，妳也不能讓妳兒子這一家人太依賴妳，妳應該培養他自己獨立生活能力，不然的話他會一輩子依靠妳，就是有金山銀山也有被挖空的一天，而且他自己就會永遠沒有出息。可是李霞愛子心切，我的話她聽不進去，我把該說的都說了，聽不聽那就是她的事了。

李霞走了，我還是送給她一句話，請學會說「不」。半年後，我接到李霞的一封郵件，說她已經把信託和離婚一切都辦妥了。我為她高興，希望她能吃一塹，長一智，過好她接下去的人生。

年初我和家人去佛瑞蒙的小台北吃火鍋，迎面跑過來一個女生，「這不是李霞嗎？很久沒有妳的消息了，妳又來矽谷避寒？」她笑著對我說，她又結婚了，這次是賴恩懇求她，要幫她申請美國綠卡，她才和他又結婚了。什麼？我吃了一驚再往他身邊一看，她連忙拉了身邊的男人一把，然後對我說：「這就是賴恩。」

哦，原來這個壯壯矮矮的男人讓她結婚，離婚，再結，再離，又結？我知道李霞之所以這麼做，是為了填補矽谷這個她心中的空缺，那這個賴恩是為了什麼？是為了尋找真愛？還是圖她的錢？這真是一對棒打不散的鴛鴦。我真的搞不懂，婚姻對他們來說到底是什麼？

婚姻的本質是雙方結為命運共同體，兩個人之間的感情還包括信任、尊重、理解、支持等多種因素。婚姻不是用來達到自己某種利益的踏腳板，也不是用來當感恩的禮物，更不是用來做交易的物件。這樣的婚姻一定不會長久，不會有好結果，也不會給雙方帶來幸福和快樂。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）

打不散的鴛鴦（上）