那天看著同學傳來的小錄影，不禁莞爾一笑。初中同學，一甲子的緣分，快快樂樂地唱著「走走走走走，我們小手拉小手，走走走走走，一同去郊遊。」

不算寬敞的廂型車，搖頭晃腦的，手足舞蹈的，好不熱鬧。大夥約好集合在台灣的員林火車站集合，由在地同學開著自創舞蹈工作室的娃娃車，當起一日導遊兼司機。那種發自內心深處的笑容，那種心無城府的信任，真棒。

其實，挺欽佩這位充當地陪的老同學，對舞蹈滿腔熱血，創辦了「菊子舞團」，造福員林的舞藝栽培與傳承。每年年中的成果展，舞台上展示著各個年齡層的小小孩、小孩、少年、青年曼妙的舞姿，舞團活力四射，澎湃熱鬧，滿座的親友觀眾目不轉睛，幾乎似「聞雞起舞」的動感著，正能量、熱能量、妙能量，上下交流整個大會場，似有穿霄雲上的氛圍。

記得老同學曾謙虛地說：「我不會跳舞，所以辦學校。我只是借力使力做整合，命運逼迫我一直堅持下去（橘子舞團）。」如果沒記錯，她還榮獲傑出薪傳獎，好一個「命運逼宮」啊！

與有榮焉，與「友」榮焉。

對員林的印象，小時候我常陪娘探訪員林實驗中學的師友們，逃難逃命，一路緊跟著學校從山東撤退到員林，對於少小離家的娘，該是回娘家的心態吧！畢竟是沒家沒爹沒娘的唯一慰藉溫暖，連帶著我也對員林有種難言的感情。

同學特別糾正正名實驗中學為現今的崇實中學，還說「（員林）時鐘是具有特殊意義背景的」。

好奇心使然，隨手搜一下員林實驗中學，原來娘常常談起，在那個白色恐怖的年代，當年路過澎湖時，有激進的老師、同學曾在夜間被抓走，後來就不見了。換位思考，對身為青春期的娘而言，當宛如親人的師長同伴一夜人間蒸發，那該有多大的驚嚇與震撼？她沒有因此而憤世嫉俗，更沒有因此心生怨恨，而是一步一腳印的敬業樂群。

我長大念書時，在崇尚自由的大度山，大一新生的我常被受邀參加讀書會，總是被娘勸阻。娘總是語重心長地提醒我們，群聚常常容易被煽動因而盲目暴動，年輕人的熱血常常容易被攪動而盲目奔騰。我雖然對心怡的讀書會活動蠢蠢欲動，怕娘擔心也就止步了。

現在才了解故事是真實的，講述的人四兩撥千斤徐徐道來，聽的人左耳進右耳出，還沒來得及對好入座。說故事的娘已作古仙逝，聽的我已銀髮滄桑。

佩服娘雖然自小離鄉背井，看盡人間冷暖、經歷世事嚴寒，卻在自己的崗位上恪盡春風化雨的傳承之道，更有幸榮獲資深優良教師獎，好一顆堅強卻不起眼的螺絲釘。

北宋大文豪蘇東坡在「烏臺詩案」的政治事件之後，驚嚇絕望，涅槃重生下寫出千古詩句：

莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生

啊！我不知道娘是否有如此深刻的感悟，但她老人家顛沛流離、奔波勞碌的一輩子確實活出「從容自在」的味道。

幾年前疫情 的尾聲，高齡的娘不敵病魔纏擾，在子孫的圍繞中，走了。

「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」

雖不捨⋯但也從娘的身上，我看到我的歸途。

「老人與海」的作家海明威曾說：「一個人可以被毀滅，但是不能被打敗。」

一生奉獻助人的德蕾莎修女也說過：「若真想去愛，先學會原諒。」

所以印證了著名的精神科醫學博士湯瑪斯‧薩茲（Thomas Szasz）直言：「笨蛋既不原諒也不忘記；天真者原諒且忘記；智者原諒但不會忘記。 」（寄自馬里蘭州 ）