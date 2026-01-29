（圖／陳完玲）

我大學畢業時，正趕上IT資訊科技行業紅火，作為電腦科學專業學生，我第一次面試就找到工作。後來為了更高的薪水或更好的公司跳槽數次，次次順利，最多兩個月就找到新的歸宿。可這次不同。我被公司裁員，失業半年了，彷彿所有的門都一扇扇對我關起來。五光十色的經濟泡沫破裂後，真是「暮雲收盡溢清寒」。

▋如果有危險 就拿鐵錘自衛

我每天在各種平臺搜尋招聘資訊，然後投遞簡歷。郵件一封封發出去，等到的回應寥寥，並且都是一般的統一詞令：「郵件收到，謝謝你的申請。」我不管，仍不停地搜尋、投遞，後來雙手只是機械地操作著。如此，我至少還有查詢郵件、等待回覆的盼頭吧！

後來終於盼來了一個機會，那是一家建築公司，自稱史蒂夫的主任打來電話，他沒有給我電話初試，就叫我去公司面試。按照他給的位址，我來到一個人跡稀少的街區，經過一個看似倉庫的平房，繼續往前走，街道號碼越來越大，我又折回，經過倉庫，號碼越來越小，這才意識到公司就在倉庫裡。

我探頭望進沒有窗戶的倉庫，懷疑這裡是不是什麼黑幫，準備離身走開。這時一位身著皺巴巴藍西服、瘦高的棕髮白人走出來，矜持地笑著問：「妳是艾米莉，是吧？」不等我回答，他已伸出手說：「我是史蒂夫。很高興妳能來面試。」我和他握手說：「很高興認識你。」我有點不相信這樣的破公司在經濟這樣不景氣的時候還在招人，便直爽地問：「你們公司真的在招人嗎？」他點頭說：「是的，請跟我來。」

我跟著他走進幽深的倉庫，盡頭是幾張辦公桌，桌上的資料亂七八糟，且堆滿灰塵，其中有兩張桌子上分別有兩台電腦。他說：「請等一下。」他轉過一排鐵架就消失了。

我在電腦旁邊的椅子坐下，環視四周，看到附近架子上有一把鐵錘，我拿過來放在椅子下。我想如果有危險，我就拿鐵錘自衛。

過了許久，來了一個胖子，走到我對面擺著電腦的桌前，躺進黑皮椅子裡，椅子吱呀作響。我以為他是考官，可他面無表情地盯著電腦螢幕一言不發。史蒂夫不知從哪裡又冒出來了，他對椅子裡的胖子嚴厲地說：「你的程式能不能做好？如果不能，我馬上讓艾米莉來做。」

胖子抵抗幾秒，用腿把椅子撐到辦公桌前，不高興地打開電腦，點點頭。

史蒂夫轉過臉對我說：「真對不起，我們的職位填滿了，如果以後有空缺，我再通知妳。」可我在他的臉上找不到絲毫的歉意。

他又伸出手，我想拿出椅子下的鐵錘敲過去，因為我覺得他在戲弄我。但又想，也許胖子更需要這份工作，史蒂夫在最後一刻改變主意，想再給胖子一次機會，那時我便平息怒氣，握了史蒂夫伸過來的手說：「沒關係，就當一次旅遊吧！我還是第一次來這個區。」然後自尊地走出倉庫。

▋鼠尾草山道 驅散失業煩惱

這次經歷讓我對資訊科技就業徹底失望，我停止了找工作，整天無所事事，仍上電腦，但不是搜尋招聘資訊，而是追電視劇，我不分晝夜地追看，眼睛累成熊貓眼，彷彿要把這些年錯過的電視劇補全。

有時我到附近的山谷爬山，山谷裡茂密的樹林把城市喧鬧擋在山外，綠樹層巒、蟲鳴鳥語潛入體內，驅散我的失業煩惱。山谷裡的鼠尾草山道是我常走的一條步道，山道起伏相間，又有濃蔭遮陽。山道的盡頭有一棵巨大的美國柳，我喜歡盤坐樹下，迎著風，看山下人家。

這天上午，我走在山道上，不時駐足細聽鳥語，分析牠們獨鳴、合鳴的不同發音規律，爬上一個平緩的山坡就到盡頭的大柳樹。這時我看見一位老大爺，走在我前面，撐著兩根登山杖，腰幾乎彎成九十度，撅著屁股，踏著碎步慢跑。我猜測，為了上這道正常人五分鐘就走完的坡，他已花很長時間了。

當我從他身邊超過，他抬起大草帽下的臉，黝黑發亮的臉上大汗淋漓。他笑容燦爛地說：「早上好。」我也回應：「早上好。」

我坐在柳樹下休息，忽然聽見背後有人說：「這個地方是最美的。」我回頭，看見是老大爺，他終於登上坡了。我說：「你太棒了。」他笑得更開心。

我見他沒有帶水，便從背包裡掏出一瓶水遞給他。「你需要水嗎？這麼熱的天爬山，可不能缺水。」我說。「謝謝你的關心，我有水。」他從褲兜裡掏出很小的一瓶水給我看。「這麼多水足夠我走五公里，我試過了。」他和我說話時也一直是樂呵呵的模樣。

▋那背影彷彿說「不要放棄」

我問：「你介意我問問你的年齡嗎？」「七十九歲。」老人自豪地說。「你好健康啊！」我由衷地誇讚和羡慕，希望自己七十九歲時也還能爬山。他卻說：「我不健康。以前我箭步如飛，最近摔傷了。」

原來他奇怪的走路姿勢並不是由先天殘疾，而是因最近的一次事故所致。老人不慌不忙地講起那次事故。他叫魯迪，家住山谷的另一邊，幾個月前，他在家中後院的山坡上拆棚屋，沒站穩，從梯子上摔下來，摔斷四根椎骨。他說：「我不服老，覺得自己能做好，不必請人。呵呵，看來還真得服老。」

現在他的四根骨頭綁著支架，醫生讓他每周健行三次，每次走五公里。他從家出發，走進山谷，經過一條平緩山道，爬過這道坡，然後原路返回，正好五公里。他已經堅持健行三個多月了。

我問他：「還能恢復嗎？」魯迪說：「我這樣的年齡，很難完全恢復了，我努力吧！」他的臉上依然是樂觀明朗的笑容。

魯迪轉身往回走了，彎腰、撅著屁股。他的腰還能直起來嗎？看著他畸形卻頑強的背影，我感動不已。那個背影彷彿在大聲對我說：「不要放棄。」

我快速跑下山，加快車速，一到家，我就打開電腦，搜尋工作。七十九歲的老人尚不言棄，我怎麼能放棄。

過了一段時間，我等來一個面試，開車來到車程八十公里外的一家小金融公司。技術能力測試結束，考官說：「我們公司主要辦理美國和墨西哥 之間的匯款和貨幣兌換，員工只說西班牙語，妳會說嗎？」我說：「我不會西班牙語，但我會Java，你們的程式不是用Java程式設計語言嗎？」考官笑笑，讓我回家等候通知。通知自然是不了了之。我一肚子悶氣，既然他們只招聘會西班牙語的人，為什麼在電話初試時不問清楚呢？

▋苦難壓不垮堅強的人

我灰心喪氣，又停止了找工作，我對魯迪畸形卻頑強的背影說：「不能怪我放棄，是IT市場上根本沒有工作。」

這期間，我有大把的時間來培養自己的嗜好，可日漸加深的經濟壓力和前途未卜的焦慮，搞得我坐臥不寧。我試圖把我喜歡的兒童詩體小說《Out of the Dust》譯成中文，可翻譯到一半，我就失去了耐心。我的心亂如荒草，靜不下來。

秋天的時候，在鼠尾草山道的大柳樹下，我又遇到了魯迪。他先認出我，問說：「艾米莉？」我點點頭，茫然地看著他。他說：「我是魯迪。」接著他彎下腰，走了兩步，是他，是魯迪。我記得那奇怪的走路姿勢和那臉燦爛的笑容，還有那頂大草帽。

「你的腰直起來了 ，你成功了。」我驚呼，不敢相信眼前這位高大的老人，就是三個月前彎腰曲背的魯迪。望著他重新挺立的脊樑骨，我心中感慨，苦難壓不垮堅強的人。我走過去，握緊他的手，向他祝賀。

我們坐在樹下寒暄，我問他在脊椎骨恢復的過程中，是否灰心過？他說：「剛做完手術，我寸步難行，不是灰心，而是絕望，後來咬牙也就挺過來了。人生就像這鼠尾草山道，有起有落，哪會一直一帆風順呢。」

此言恰似及時雨灑在我乾枯失望的心間，難道我臉上寫著「失業」二字？還是他看穿我的心思？又或是他是上帝派來的天使，以他身軀恢復的奇蹟激勵我前行？魯迪和我互道再見，他邁開大步走下山。我回到家，又重新投入到求職中。

▋喚回久違自信 走向面試官

春江水暖鴨先知，我發出的郵件傳來了幾個回覆，等了十一個月，工作市場終於開始回溫了。有一天，我接到一家能源公司的初試電話，一周後又接到面試通知。當告訴我公司地址時，那個公司的人事部員工驕傲地詢問：「妳知道世紀城Avenue of the Stars（星光大道 ）嗎？我們公司就在那裡。」聽來，這家公司不像我之前面試的那種爛公司，我的一顆懸置的心落下。

我推開旋轉門，走進公司大廈，坐在等候區的沙發上，翻看茶几上的一本能源雜誌，等待考官喊我。這時我聽到前臺兩位祕書小聲議論：「怎麼這麼多人？」「這個程式師的職位有四百多人申請，初試後，我們挑選了二十個人面試。」二十個人當中肯定有比我經驗豐富的，有比我的母校知名的，我的機會有多大呢？心裡忐忑不安。

一名面試者走出來，我走進去，我們互相投以競爭對手的片刻打量，然後匆匆移開眼光。既然我是候選人之一，就必有我自己的優勢，我喚回久違的自信，昂頭微笑著走向面試官，腦中閃過山道上的魯迪，彎腰曲背，又挺立起來。（寄自加州 ）