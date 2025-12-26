胡鐵花 大清官吏，胡適父親，歷經割台悲劇(下)

我的頻道

張作錦

甲午戰敗，中國割台已定，朝廷詔臣民內渡。胡鐵花遲未啟程，自覺「陷於絕地，將死矣」，遂寫遺囑，授其次子嗣秬（當時隨父在台）。那時是1895年陰曆五月廿八日：

二十八日，書遺囑授秬兒：

予生不辰，自弱冠以後，備歷艱險，幾死者數矣。咸、同之間，粵寇蹂躪吾鄉；流離播越，五年之久，刀兵、癘疫、饑餓，三者交迫，屢瀕於危；而不死。在婺源覆舟於鵝掌灘下；亦幸不死。光緒癸未正月，在甯古塔奉檄由瑚布圖河歷老松嶺赴琿春與俄羅斯廓米薩爾會勘邊界；中途遇大雪，失道誤入窩集中，絕糧三日，不死。（窩集者譯言老林也。）乙酉，署五常撫民同知；八月二十三日，馬賊猝來攻城；城人逃散，予以十三人禦之；幸勝而不死。丁亥，在粵東，奉檄渡海至瓊州察看黎峒地勢；自瓊而南，直穿黎心以達崖州，染瘴病困於陵水；亦不死。壬辰之春，奉旨調台灣差委；至則派查全省營伍；台灣瘴癘與瓊州等；予自三月奉檄，遍歷台南北、前後山，兼至澎湖，馳驅於炎蒸瘴毒之中凡六閱月；從人死盡，而予獨不死。今朝廷已棄台灣，詔臣民內渡；予守後山，地僻而遠，聞命獨遲，不得早自拔；台民變，後山餉源斷，路梗文報不通，又陷於絕地；將死矣！嗟乎，往昔之所曆，自以為必死而卒得免於死；今者之所遇，義可以無死而或不能免於死。要之皆命也。汝從予於此；將來能免與否，亦命也。書此付汝知之。勿為無益之憂懼也。光緒二十一年五月二十八日書於台東鎮海後軍中營示秬兒。

鐵花

▋赴台履任時 似已有不祥之感

其實，早在胡鐵花赴台履任時，似已有不祥之感，所以他的〈即將航行台灣之前題詩〉，即有「入世豈愁多險阻」的句子。全詩如下：

因緣不必問三生，聚散如萍卻有情。

入世豈愁多險阻，知人翻恐負公卿。

天風假我一帆便，海水誰澄萬里清？

試看鄉村頒社肉，幾人作宰似陳平。

末句提到陳平。這位漢朝名臣，年輕時在鄉里，逢節慶殺豬，鄉鄰多請他分肉，他分得公公平平，為大家所信服。胡鐵花大概以此抒懷，願做一位公平正直的好官吏。

▋胡鐵花遺著 納入台灣叢書

民國49年，台灣省文獻委員會將胡鐵花的遺著納入「台灣叢書」，由台灣大學教授毛子水作序。

胡鐵花先生在台灣時的日記和稟啟，於民國四十年由「台灣省文獻委員會」印行，叫作《台灣紀錄兩種》，為「台灣叢書」第三種。「日記」和「稟啟」，各為一冊。出版以後，胡適之先生因方杰人（豪）教授的提議，將日記和稟啟按照時日合編，定名為《台灣日記與稟啟》，分為三卷。

四十八年夏天，「台灣銀行經濟研究室」得到適之先生的同意，把這個《台灣日記與稟啟》作為該室所編印的「台灣文獻叢刊」的第七十一種。適之先生因出席夏威夷大學所召開的哲學會，將所編成的稿子交給我，囑我看了後付印。

我略讀一遍，覺得這雖然是一位地方官的日常生活和公事的紀錄，但從這紀錄裡，非特可以看出清代末年政治和軍事一部分的情形，亦可以知道當時少數知識分子對於時局的態度，以及一個實事求是的讀書人對於改進政治的措施。這倒是很值得讀的一部傳記類的書…… 

中華民國四十九年二月二日毛子水謹記。

現在胡鐵花固墓木已拱，胡適也故去多年，這些先人的遺墨遺澤，不知還能世代相傳多久？（下）

胡適題詩贈台東鄉親 知世如夢無所求  

胡適民國41年回到「第二故鄉」台東，贈送當時縣長吳金玉墨寶，是他自己寫的詩──〈夢〉。

台東縣政府文化處蒐集台東民間手稿，計畫負責人黃學堂曾接受中央社記者訪問指出，胡適的父親胡鐵花於清光緒十九年奉派「代理台東直隸州知州」，胡適幼年隨父親住在台東，他一直將台東當作他的第二故鄉。

黃學堂說，民國41年胡適擔任中央研究院長前，專程到台東，在體育場對中學生發表演講，並重遊幼年故居，臨行前贈送當時縣長吳金玉一幅墨寶。

墨寶有詩一首，題名為〈夢〉──知世如夢無所求，無所求心普空寂，還似夢中隨夢境，成就河沙夢功德。

外界誤傳這是王安石的詩，其實是胡適自己的詩。曾收錄在他的詩集《嘗試集》中，原名為〈五十年前舊夢〉，後改名為〈夢〉。詩有佛教色彩。

吳登瑞指出，民國41年，胡適到台東時，父親吳金玉擔任縣長，當時胡適專程到縣長公館拜訪父親，在公館內的每個人，包括父親、兄弟姊妹還有僕人都有收到胡適的墨寶，他當時在台北念書，沒有拿到。（張作錦）

胡鐵花 大清官吏，胡適父親，歷經割台悲劇(上)

