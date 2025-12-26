胡鐵花 大清官吏，胡適父親，歷經割台悲劇(下)

甲午戰敗，中國割台已定，朝廷詔臣民內渡。胡鐵花遲未啟程，自覺「陷於絕地，將死矣」，遂寫遺囑，授其次子嗣秬（當時隨父在台）。那時是1895年陰曆五月廿八日：

二十八日，書遺囑授秬兒：

予生不辰，自弱冠以後，備歷艱險，幾死者數矣。咸、同之間，粵寇蹂躪吾鄉；流離播越，五年之久，刀兵、癘疫、饑餓，三者交迫，屢瀕於危；而不死。在婺源覆舟於鵝掌灘下；亦幸不死。光緒癸未正月，在甯古塔奉檄由瑚布圖河歷老松嶺赴琿春與俄羅斯 廓米薩爾會勘邊界；中途遇大雪，失道誤入窩集中，絕糧三日，不死。（窩集者譯言老林也。）乙酉，署五常撫民同知；八月二十三日，馬賊猝來攻城；城人逃散，予以十三人禦之；幸勝而不死。丁亥，在粵東，奉檄渡海至瓊州察看黎峒地勢；自瓊而南，直穿黎心以達崖州，染瘴病困於陵水；亦不死。壬辰之春，奉旨調台灣差委；至則派查全省營伍；台灣瘴癘與瓊州等；予自三月奉檄，遍歷台南北、前後山，兼至澎湖，馳驅於炎蒸瘴毒之中凡六閱月；從人死盡，而予獨不死。今朝廷已棄台灣，詔臣民內渡；予守後山，地僻而遠，聞命獨遲，不得早自拔；台民變，後山餉源斷，路梗文報不通，又陷於絕地；將死矣！嗟乎，往昔之所曆，自以為必死而卒得免於死；今者之所遇，義可以無死而或不能免於死。要之皆命也。汝從予於此；將來能免與否，亦命也。書此付汝知之。勿為無益之憂懼也。光緒二十一年五月二十八日書於台東鎮海後軍中營示秬兒。

鐵花

▋赴台履任時 似已有不祥之感

其實，早在胡鐵花赴台履任時，似已有不祥之感，所以他的〈即將航行台灣之前題詩〉，即有「入世豈愁多險阻」的句子。全詩如下：

因緣不必問三生，聚散如萍卻有情。

入世豈愁多險阻，知人翻恐負公卿。

天風假我一帆便，海水誰澄萬里清？

試看鄉村頒社肉，幾人作宰似陳平。

末句提到陳平。這位漢朝名臣，年輕時在鄉里，逢節慶殺豬，鄉鄰多請他分肉，他分得公公平平，為大家所信服。胡鐵花大概以此抒懷，願做一位公平正直的好官吏。

▋胡鐵花遺著 納入台灣叢書

民國49年，台灣省文獻委員會將胡鐵花的遺著納入「台灣叢書」，由台灣大學教授毛子水作序。

胡鐵花先生在台灣時的日記和稟啟，於民國四十年由「台灣省文獻委員會」印行，叫作《台灣紀錄兩種》，為「台灣叢書」第三種。「日記」和「稟啟」，各為一冊。出版以後，胡適之先生因方杰人（豪）教授的提議，將日記和稟啟按照時日合編，定名為《台灣日記與稟啟》，分為三卷。

四十八年夏天，「台灣銀行經濟研究室」得到適之先生的同意，把這個《台灣日記與稟啟》作為該室所編印的「台灣文獻叢刊」的第七十一種。適之先生因出席夏威夷 大學所召開的哲學會，將所編成的稿子交給我，囑我看了後付印。

我略讀一遍，覺得這雖然是一位地方官的日常生活和公事的紀錄，但從這紀錄裡，非特可以看出清代末年政治和軍事一部分的情形，亦可以知道當時少數知識分子對於時局的態度，以及一個實事求是的讀書人對於改進政治的措施。這倒是很值得讀的一部傳記類的書……

中華民國 四十九年二月二日毛子水謹記。

現在胡鐵花固墓木已拱，胡適也故去多年，這些先人的遺墨遺澤，不知還能世代相傳多久？（下）

胡適題詩贈台東鄉親 知世如夢無所求

胡適民國41年回到「第二故鄉」台東，贈送當時縣長吳金玉墨寶，是他自己寫的詩──〈夢〉。

台東縣政府文化處蒐集台東民間手稿，計畫負責人黃學堂曾接受中央社記者訪問指出，胡適的父親胡鐵花於清光緒十九年奉派「代理台東直隸州知州」，胡適幼年隨父親住在台東，他一直將台東當作他的第二故鄉。

黃學堂說，民國41年胡適擔任中央研究院長前，專程到台東，在體育場對中學生發表演講，並重遊幼年故居，臨行前贈送當時縣長吳金玉一幅墨寶。

墨寶有詩一首，題名為〈夢〉──知世如夢無所求，無所求心普空寂，還似夢中隨夢境，成就河沙夢功德。

外界誤傳這是王安石的詩，其實是胡適自己的詩。曾收錄在他的詩集《嘗試集》中，原名為〈五十年前舊夢〉，後改名為〈夢〉。詩有佛教色彩。

吳登瑞指出，民國41年，胡適到台東時，父親吳金玉擔任縣長，當時胡適專程到縣長公館拜訪父親，在公館內的每個人，包括父親、兄弟姊妹還有僕人都有收到胡適的墨寶，他當時在台北念書，沒有拿到。（張作錦）

