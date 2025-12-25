胡鐵花 大清官吏，胡適父親，歷經割台悲劇(上)

胡鐵花約四十七歲時的肖像。（圖／中央研究院近代史研究所胡適紀念館）

駐守台東一隅，同有「孤臣無力可回天」之嘆

胡適曾隨父住任所，自認台東是「第二故鄉」

1894年中日發生「甲午戰爭」，中國戰敗，除賠款外，並割讓台灣予日本 。這是中國近代史上最大的國恥，國人無時或忘。現今談「台灣光復節」這些問題，或不無意義。

割台時，清朝駐守台灣最高官員有三任巡撫劉銘傳、邵友濂和唐景崧，以及「黑旗軍」首領劉永福，和率領「義勇軍」的丘逢甲。

丘逢甲被迫離台內渡，曾慷慨賦詩：

宰相有權能割地，孤臣無力可回天。

扁舟去作鴟夷子，回首河山意黯然。

在眾多守土有責的清朝官員中，一般書籍裡似乎不常見胡傳、胡鐵花的名字，他當時駐守台東，職位相當於現今的縣長，並不顯赫。但是他有個名氣很大的兒子胡適，且幼年也隨他在任上住了一段時間，台東成了胡適的「第二故鄉」，於是胡鐵花也就成為後人研究的對象，且為他立廟建碑,是一段珍貴的歷史。

▋求取功名 五次舉人考試落榜

胡鐵花生於道光廿一年（1841）年，他一心想求取功名，但是五次舉人考試都落榜。

三十六歲（光緒三年）最後一次鄉試落榜後，胡鐵花就放棄科舉考試，離開家鄉到東北，持介紹信拜會當時在吉林寧安府辦理防務的吳大澂，胡鐵花告訴吳大澂，意在遊歷和考察東北邊域，吳大澂認為胡頗有才能，於是讓他負責處理俄羅斯邊界問題。胡鐵花於是跟著吳大澂治理東北邊域，接著整治黃河，光緒十七年就任淞滬釐卡總巡。

他五十二歲時奉派來台擔任「全台營務處總巡」、「提調台南鹽務總局」等職。當時管鹽務是肥缺，但胡鐵花兩袖清風。光緒十九年五月間奉派「代理台東直隸州知州」。

胡鐵花為官清廉，他從台南走路到台東，提早一星期到，住在當時的台東市天后宮，有人勸他提早就職，可領薪水，但被他拒絕，直到農曆六月一日，「卯刻（清晨五時至七時）接印」。

胡鐵花從台南到台東，路途遙遠，且又有瘴癘，和他一起來的隨從幾乎都死了，連在台東的軍事統領也病死，胡鐵花獨自擔負起整個軍、政職責。

胡鐵花有寫日記的習慣，記錄每日所作所為，短短兩年，留下掃除鴉片、獎勵農桑、勤於政務的事績。台灣割日後，他奉命回中國大陸，在廈門病逝。雖然在台東僅僅兩年，卻被地方父老所懷念。

民國53年，台東第四屆縣長黃拓榮在鯉魚山立碑表彰胡鐵花，民國104年台東縣長黃健庭在碑旁立胡鐵花雕像。

▋三歲兒子胡適 也跟著到台東

胡鐵花在台東期間，他三歲兒子胡適也跟著到台東。胡適一直把台東當作他的第二故鄉，民國41年專程到台東，訪問在「光復路」上的故居；台東父老為紀念胡鐵花，在當時台東車站前，另闢一條新路，命名為「鐵花路」。

胡適。（本報系資料照片）

胡鐵花的家世和青少年成長過程是這樣的：他生於1841年，原名守珊，號鈍夫，安徽省徽州府績溪縣上莊村人，父祖輩業茶商，家道殷實。1858年通過上海縣試，1859年松江府試中試，遭逢太平天國之變，元配馮氏罹難，後續娶曹氏。胡鐵花亦協助督辦團練，以抵抗太平軍。

1868年胡鐵花入上海龍門書院，師從劉熙載。而後五次參加鄉試皆未中舉人，遂放棄科舉之途，前往中國東北寧古塔，結識寧古塔邊務欽差大臣吳大澂，後受吳推薦，走上仕途，擔任五常廳撫民同知。後追隨吳大澂先後前往海南，又協助治理黃河，及辦理江蘇稅務。此一期間，續娶馮順弟，即胡適生母。她雖是鄉村婦女，但持家教子有方。胡適曾自述〈母親的教誨〉，他說，母親的言傳身教，對他的成長有很大的幫助。

1891年，胡鐵花奉調台灣擔任「全台營務處總巡」，考察台灣防務，隨後又擔任台南鹽務總局提調兼辦安嘉總館，辦理台南鹽務。這時把妻子和幼兒胡適也接至台灣。

1893年，胡鐵花代理台東直隸州知州，兼統鎮海後軍各營屯，任職期間大力整頓軍紀，並推動嚴禁鴉片。

1895年清朝甲午戰敗割台，清廷真除其知州職務並將其召回。胡鐵花先將家眷送回內地，自身繼續留在台灣，輾轉於東部山區及台南之間，意圖繼續抗日；同年七月因腳氣病嚴重惡化，終於棄守內渡，八月於廈門病逝。胡適回憶錄稱：

我父親在台東辦後山的防務，電報已不通，餉源已斷絕。那時他已經得腳氣病，左腳已不能行動。他守到閏五月初三日，始離開後山。到安平時，劉永福苦苦留他幫忙，不肯放行。到六月廿五日，他雙腳都不能動了，劉永福始放他行。六月廿八日到廈門，手足俱不能動了。七月初三日他死在廈門。

▋記載平地人和山地人的關係

胡鐵花著作有《台東州採訪冊》及《台灣日記與稟啟》兩書。其中有「平地人」和「山地人」之間關係的記載：

台灣自議開山以來，十有八年矣。剿則無功，撫則罔效，墾則並無尺土寸地報請升科，防則徒為富紳土豪保護茶寮、田寮、腦寮，而不能禁兇番出草。

又說：

埔里所屬有南番，有北番。南番歸化久，初亦不茲事。北番出，則軍民爭殺之；即官欲招撫，民亦不從……民殺番，即屠而賣其肉，每肉一兩值錢二十文，買者爭先恐後，頃刻而盡；煎熬其骨為膏，謂之「番膏」，價極貴。官示禁，而民亦不從也。

這些記載，寫下了台灣原住民 因為反抗官府所保護的富紳土豪侵占其領域奪取山林資源，而對漢人出草獵首，遭到漢人報復性的殺害，最後竟然食其肉的歷史。

因其子胡適的關係，胡鐵花是歷任台東知州中知名度最高的一位，台東現有舊站前「鐵花路」及鯉魚山忠烈祠旁「清台東直隸州州官胡鐵花紀念碑」。紀念碑文，細述了胡鐵花對台東地方的貢獻：

胡公諱傳，字鐵花，號鈍夫，安徽績谿人；生於道光廿一年（1841）二月十九，光緒廿一年（1895）七月初三日病逝廈門，享年五十有五。公生四子，其最幼者為胡適博士。公天資聰穎，幼習詩文，比長入上海龍門書院，學業精進，尤擅繪圖；早歲因受匪亂嘗習技擊，允稱文武兼備。同治四年，歲科試列優等，入郡庠食廩餼。公誠樸謙廉，服官勤謹，迭受知於太僕吳大澂、蘇撫劉子良、台撫邵友濂、藩台唐景崧、道台顧肇熙諸要。自光緒七年迄廿一年止，宦遊幾遍全國，政聲遠播。

▋全台總巡 遍歷沿海內山要隘

光緒十八年二月抵台，翌月就全台營務處總巡，曾遍歷沿海、內山各要隘，點騐台澎駐軍，凡六閱月，整肅軍紀良多。光緒十九年夏，奉委代理台東知州兼鎮海後軍統領；廿年真除，奉旨俟歸知府班後賞加三品銜。廿一年，日寇據台，奉詔內渡；閏五月初離州赴台南，六月廿五日扶病離台赴廈門。溯自光緒元年設州始，迄日本占據止，歷廿年整，州官凡十五任；以當年瘴癘流行，其中任期短暫、在任病故者多人，遑言治蹟。

唯公攝纂二載，總綰後山軍政，轄報達五百里之遙。斯時初期開發，地廣人稀、交通梗阻、文化閉塞，外有強鄰窺伺，內有番亂竄擾，治理尤非易事。賴公堅苦卓絕，力疾從公、展布新猷，撫山胞、編戶口、設學校、訂稅賦，墾荒增產、整軍經武，要皆革故鼎新，政績輝煌。今本縣地方繁榮，社會進化，實肇始先賢教化之基，可謂無古不成今也。

飲水思洲，後人能不景仰思慕歟。公擅詩文，勤於寫作，遺著有詩文集、鈍夫年譜、日記稟啟稿、台東州採訪修志冊等，觀其昔年所作昭忠祠外聯「聽海濤作悲壯之聲，時應激發英雄怒；顧瘴氣與戰征並息，人共謳賡耕鑿歌」，益證其關懷民瘼與忠勇愛國之宏願。

今我政府行三民主義，開萬世太平，仁政宏敦、德孜蒼生，民樂小康、世進大同，亦足償公願矣。臨風嚮往，仰瞻無已！爰記事略，鑴之於碑，以垂永念。台東縣第四屆縣長黃拓榮五十三年夏敬立，台東縣第七屆縣長黃鏡峰重修，大埔羅鼎敬譔，興寧陳瑞鵬敬書。中華民國 六十二年十月廿五日光復節吉立。（上） 台東胡鐵花雕像。（中央社）

