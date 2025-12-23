▋你的存在是一個數字

時間悄然來到你在這份工作的最後一天，星期五下午四點一到，你的帳號已經顯示停用，過去每日慣性點開的手機程式，已經全數消失，就算你試圖鍵入帳號與密碼，也已然無法登入這一個工作帳號。你看向坐在你身旁的同事，彼此相視一笑，實體的你還在這裡，但工作通訊軟體上虛擬的你已經是黑白照片，任何人再也無法向你傳遞訊息。

你知道這一切是如何運作的，在資料庫中有一串數字，是代表著你的ID，在Table中對應到你的姓名、個人資訊、所屬部門，當你離開時，這個數字也會一併從資料庫移除，不再有存取的權限。

你的存在之於組織，是一個數字，說起來就是這麼一回事。

人類社會從測量太陽位置的日晷開始，來到使用香鐘、沙漏等媒介得以量測時間的流逝，機械鐘開始提醒人類教條與規訓，物理簡諧運動的研究使人類得以靠近所謂的精準，然後在1888年位於紐約的發明家Willard Legrand Bundy發明了打卡鐘，一百多年後直到今日，雇主仍能夠追溯員工的勞動時間，將之量化。

你依舊記得將卡片插入打卡機的手感，那一瞬間會在卡片上印下當時的時間，自那個時刻起你的生命便屬於這個空間。在這之後，被感應式磁卡取代，只消輕輕觸碰，你的出勤紀錄便登錄進系統之中。直到遠距工作的興起，再也無需證明你的到場，取而代之的是在鍵盤、螢幕上的登入登出。

要怎麼證明在螢幕前方的你是你？自就職的第一天開始，你會擁有一組使用者名稱，將預設密碼更改後，你的密碼會透過雜湊（hashing）儲存在系統中，系統是這樣記得，並且辨識你，而你總是苦於記憶各個不同的密碼、服膺各種密碼強度規定，是不是乾脆就放棄、將密碼抄寫在紙張上？不僅是你擔心，在螢幕另一頭的雇主，也深切懷疑著是否這樣一組密碼就能證實勞動的存在。

就讓一切更加安全吧！不僅是密碼，也得在手機上安裝MFA（Multi-factor authentication，多重要素驗證）的程式，無論是密碼或是臉部解鎖，在輸入密碼後，仍得證明你是你，按下「是的，這個登入紀錄是我」後，你可以在任何地點，甚或是任何時區將你的時間與精力兌換為生存的資本。

勞動不再以空間與時間作為區隔，歡迎來到看似嶄新的數位世界。

按下「登入」，並且勾選：是的，就是我。

「系統錯誤，請再驗證一次。」

早上八點，還早得很，通訊軟體上多半的同事都尚未顯示綠燈，你只是因為習慣了早起，而總是提早開始一天。你放下手中的咖啡 ，心想大概是系統中哪裡出了錯，你打開早先儲存在瀏覽器中的工作流程表，確認設定無虞，同時更換了登入的環境，甚至確認自己是否按到鍵盤上的大寫鍵。

一切都沒有問題。你兩手一攤，知道不是自己的問題，因此在系統支援頻道發了一則貼文，說明自己無法登入測試程式的環境。

▋通過演算法，取得自己身分

這是你的日常，在將程式上版之前，除了得通過自動化測試，你也總是想人工確認一次，才敢將工作推進給下一位同事處理。你所負責的產品，會有一組買家的帳號密碼，透過測試用的帳號密碼，你可以確認買家在網站上的使用者經驗是否符合預期。你在網站上瀏覽著自己並不感興趣的產品，更精確地說，是你無法負擔的產品，要價數百歐的檯燈、數千歐元的名錶，都還是相對低價的商品，更高價的你只覺得那些充滿零的尾數是螢幕上的噪音，但你可以棲身於這些來自葡萄牙 、法國、美國的使用者身分，假裝自己購入了這些奢侈品。按下「購買」，來到結帳頁面，你輸入測試用的信用卡號碼，「馬上購買」，螢幕上出現撒五彩紙屑的動畫，恭喜你贏得了這個商品，確認運費、輸入收貨地址，然後這只錶永遠不會抵達。

當你在腦中重複著這些步驟，等待這個早晨的登入錯誤可以被解決的同時，螢幕右上角跳出通知提醒。

「嗨，你再試一次好嗎？」螢幕那頭的系統工程師這樣說著。

你再度輸入一次帳號密碼，重複這些步驟。

這次你得以通過一系列雜湊的演算法，取得應有的身分，繼續每日的工作。

「嗨嗨，沒有問題，非常感謝你的幫忙。」

螢幕那頭傳來的訊息：「抱歉，看似稍早之前你的員工身分被移除了，所以系統上無法驗證是你。」

你說：「沒關係。」然後附上一個大拇指的顏文字。

這樣的日子終究來到終點，隨著國際情勢更迭，疫情 時期聘用了許多的工程師，加上經濟環境轉變，在收益面前，人也只是一組數字，代表著成本。你看著一個又一個熟悉的面孔逐漸在系統中成為黑白照片，可能出於自己的意願，又或者是並非他們的意願，你從耳語八卦中知悉一些可能，但多數時刻你情願自己不知道也好。在經歷人事數次迭代後，終於你也成為那一張黑白照片，登出了這一個系統，原本屬於你的那組帳號密碼，已再無驗證通過的需求與可能。