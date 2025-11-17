惡人先告狀的妻子（下）

她打遍了我所有異性工作夥伴的電話，詆毀我的人格，更過分的是就連我出差，她都非得跟著，她瘋狂地監督，影響了我的工作和事業。有一次，她跟著我出國出差，不准我和任何異性客戶握手和說話，不然就大吵大鬧，在公共場所大聲喧嘩。

在我們生意會議中，她還不懂裝懂地插嘴，用完全不適合工作的口吻打斷我們會議的正常運作。讓我丟面子不說，還丟了生意，我實在是受不了，決定以後談生意不再帶她，她就沒完沒了用大量惡毒和不堪入耳的言語攻擊我。

我們結婚後，她突然自己決定把工作辭了，在家把自己的退休金 借出來炒股票，還向我要了六十五萬美元專挑風險股玩。我多次告誡她不會炒股就不要炒，這些錢夠我們舒舒服服過一輩子了，不要浪費掉。可是她完全不聽，硬是輸了一乾二淨，然後天天盯著我，要我再往裡面投。

她幾次的失敗，我實在怕了。可她天天在我耳邊嘮叨著金錢，吵得我不能工作甚至不能休息。我這時才發現我們兩人的生活習慣和人生價值觀差距太大，都是年過半百的人了，根本沒辦法再去磨合和改變。這樣下去我不被她整死，也會被她逼瘋。

正在我焦頭爛額時，有一天我睡到半夜，突然被她猛地掐住脖子，不能呼吸，我用盡全力推開她坐了起來，只見她披頭散髮，一臉殺氣地坐在地上惡狠狠地盯著我，我嚇得趕快逃離開主臥，跑去了客房鎖上了門。我深深地喘了一口氣，捫心自問我今後的日子該怎麼過？我六十四歲了，離退休還有三年，怎麼也要把這三年過完。於是，從那天開始我們就分房睡了，我每天早出晚歸，晚上在辦公室工作到很晚，在外面吃了晚餐、洗完澡才回家，去客房反鎖上門才敢睡覺。

這種緊張的狀態又過了幾個月，這天晚上很晚了，我拖著疲憊的身心回家，一開門嚇了一跳，家裡地上一片狼藉，再仔細一看，我大部分的骨董和家具都不見了。我以為是家裡遭小偷了，正要報警求助，發現擺在廚具上的一張字條，上面寫著：「自從上次半夜我被你打傷後，背傷疼痛難忍，我不得不回我女兒家療傷。為了我療傷方便，我帶走了一些我們的家具，希望你不會介意。等我的傷勢稍稍好轉我再和你聯繫。」

這天是我們結婚以來十三個月零六天，也是婚後最安靜的一夜，雖然家裡被翻得天翻地覆。我依然回到了自己的客房，關上了門，心裡覺得十分釋懷輕鬆。那些自己多年來收藏的骨董和家具統統都不重要了，我只想踏踏實實地睡一覺，那一夜我睡得很好。早上醒來，家裡是那樣的安靜和安全。我只想到錢沒了可以再賺，東西沒了可以再買，只要人沒事，一切可以再來。

這十三個月零六天，我哪一天不是度日如年，坐如針氈，在我正頭痛怎樣來解決婚姻難題時，事情竟然有如此簡單的結局，我就是花多少錢都無怨無悔。

我聽完了故事，對教授說：「面對這樣一個不講理的人，接下去免不了會有一場醜陋的離婚官司，但是再怎樣醜陋也只有十三個月的婚姻，是不會涉及到你婚前的私人財產。」可是教授告訴我說，並不是這樣，秀慧已經出牌了，她要把自己一切損失統統算到我身上，這包括以下項目：

她自己提早退休的這一部分收入損失，（我說她自己主動退休，也只退了一年左右，還是可以重新回去上班的，她實際退休的年齡還沒有到）；她不聽勸告自己擅自玩股票損失的這部分（她向教授借的六十五萬美元算誰的呢？）；她自說自話地搬走（偷走）黎教授婚前的財產，骨董和家具至少價值二十五萬美金）；她半夜偷襲黎教授，想致黎教授於死地，如果黎教授有力地防禦而推開她，黎教授就是死路一條，她目前是黎教授的妻子，如果一旦黎教授去世，她是第一財產繼承人。

種種跡象表明秀慧是一個貪婪、貪圖享樂，而且不講理的女人。然而，美國是一個法制完善的國家，法律是公正的。妳不講理，法官講理；妳不守法，法庭不容。惡人先告狀，一張臭嘴撒潑耍賴到處散布謠言，在法制社會裡是行不通的，最後只能是螳臂擋車自不量力，被公正的法律、社會正能量的車輪碾得粉身碎骨。

這場官司最後秀慧輸了，她輸在自己的貪心和不講理，她輸了自己全部的積蓄。這樁官司給了她一個教訓，不要在有法制的國度藐視法律，是非自有曲直，公道自在人心。

所以無論大小，世上的事情都有兩面性。小家庭中的夫妻關係中，經常是各執一理，誰也說不服誰。對於任何事情我們絕不可以只聽片面之詞就過早下定論，世上的事沒有絕對的對與錯，只有時時刻刻保持就事論事的態度，客觀地去看待和對待我們周遭發生的每件事情。親愛的讀者，你們相信他們夫妻哪一人的敘述呢？（下）

惡人先告狀的妻子（上）