惡人先告狀的妻子（上）

（圖／江長芳）

故事得從一則網上的徵婚啟事開始。我單身多年的女友琪琪退休後，一人在家閒得無聊，於是上徵婚網站結識了一群和她情況相似的男女朋友聊天旅遊。琪琪長得甜甜的，大大的眼睛，一笑還有兩個漂亮的小酒窩。

雖然琪琪已年過半百，但她仍有風韻，身邊不缺少和她一起聊天和購物逛街的人。有時，他們還相約一起出外或出國去攝影和旅遊來消磨寂寞。琪琪從這群朋友那裡學了不少的業餘愛好，攝影、畫畫、唱歌，還學會了跳社交舞，讓自己的晚年生活充滿了陽光。她還真是個懂得生活的人，這無疑是一個正當健康的交友方式。當然，交友的同時也可以深入瞭解玩伴們，順便看看有沒有值得進一步發展成終身伴侶的人選。

▊迫切要求見面 想進一步發展

這天琪琪又上網閒逛，突然一則徵婚啟事閃亮登場。黎斌，男，六十五歲，大學教授；身體健康，無疾病；尤其吸引人的是經濟條件一欄「有無窮無盡的錢財」。這個啟事讓琪琪眼睛一亮，此人有知識，沒負擔，會和自己談得來，說不定在經濟上還可以幫她一把，一起安度幸福晚年。於是琪琪毫不猶豫地加了黎教授為朋友，先看看有沒有從認識到「深交」的可能。

「你好！」琪琪主動搭訕；「妳好！」對方神速秒回。在劈里啪啦的鍵盤聲響中，僅不到一分鐘，他倆已經談得熱火朝天，並都迫切要求見面，想進一步發展他們的友情。

約好了第二天他們一起共進午餐，初次見面琪琪精心打扮了一番，燙了頭髮，畫了淡妝，抹了口紅，應約來到一家義大利 餐廳。五十多歲的琪琪想看看這個比自己大七歲的「金主」廬山真面目。琪琪早到了一會兒，她坐下等待時，腦海裡虛擬出教授的模樣，矮胖子？禿頭？滿臉皺紋？要不然這等好事怎會輪到自己的頭上呢？

正當她在幻想時，聽到了一聲「請問妳就是琪琪嗎？」琪琪被這突然的問候嚇得跳了起來，她傻傻地打量著眼前的這位教授。只見他個子高大挺拔，紅光滿面，頭上的頭髮雖然沒有年輕人那麼茂盛，但是花白相間，還是足以蓋得住頭皮的。外形特徵不但沒有什麼怪異，而且還算是過得去。

教授聲音洪亮，皮膚油脂分泌旺盛，滿臉的油光更加顯得沒有什麼皺紋，他的外表讓琪琪覺得十分滿意，於是他們天南地北地聊開了。琪琪此刻就像一個小女孩似的問著各種問題，教授誇誇其談地回答著，就連明明知道他說得不對，但琪琪還是會假裝全神貫注聽著、問著並點頭，她想讓教授盡情地發揮，淋漓盡致地膨脹，這是對他的一種尊重。

琪琪覺得這個教授面子和裡子都還不錯，符合自己的擇偶標準，可以好好地追求他一回，給自己感情的空白加點光亮色彩。午飯後，她主動加了教授的微信 ，留了電話，依依不捨地離開了。然而，本夢想著可以轟轟烈烈地談場黃昏戀的琪琪，慢慢地發現這個教授對她卻始終是若隱若現，時不時的杳無音訊，人間蒸發幾周。這讓琪琪覺得這教授深不可測？教授對自己的生活狀態也是守口如瓶，更讓琪琪隱約感到教授神祕面紗後面，必有不為人知的貓膩。

琪琪雖然對教授的態度不爽，但也拿他沒轍。她想放手又有些捨不得，教授對他們之間的關係，始終都沒有明確的表態，他們就這樣不進不退、不冷不熱、不清不楚地保持了一年多的朋友關係。

這天，琪琪突然被一通陌生的電話揭開了心中疑惑，當對方證實了琪琪的名字後，就直接扯著大嗓門問道：「妳認識黎斌嗎？」得到證實後，對方便自顧自的說下去：「他是我老公，我們結婚十四個月了，他是大騙子。我警告妳千萬別信他自稱自己是教授，其實他根本就是一頭會叫的野獸。」

▊設圈套 換女人比換衣還勤？

這個黎夫人在電話中劈頭蓋臉，說了一堆黎教授的壞話，他流氓成性；他信口雌黃；他玩弄女性；他根本就是一個假金主；他到處設圈套，換女人比換衣服還勤，翻臉比翻書更快，我受不了他要和他離婚，要他賠償我的精神和經濟損失。琪琪恍然大悟，原來教授是背著自己結婚了，這通電話正是黎教授結婚十四個月的太太秀慧打來的。

秀慧接著詳細地羅列了黎教授的罪名：

一，這個人面獸心的老流氓，我們第一次見面他就對我動手動腳地老不正經，甚至還要逼著和我上床，我嚴厲地制止他，並告訴他，我做人的底線是不結婚不上床的。為了達到占有我的目的，我們結婚了。婚後這個流氓還是不停地到處拈花惹草，從不放過任何四處放電留情的機會。只要稍稍有點姿色的女人他都不想放過。琪琪此刻恍然大悟，為什麼他一直和自己保持密切關係的同時，並不說清楚自己目前已婚的事實。

二，這個大騙子小氣鬼，婚前他給了我一大堆承諾，他告訴我：「我的錢就是妳的錢，我們退休後有花不完的錢。」導致原本計畫六十七歲退休的我，嫁給了大騙子後，他讓我六十二歲就提前五年退休在家洗衣做飯侍候他，今後的三十年內，我至少少領近四十五萬美元的退休金 。同時我的退休，讓我十五萬美元的年薪也泡湯了。這個小氣鬼算盤打得很精，把自己的錢都放入信託，口口聲聲說手頭緊，要求我們一起先花我存款裡的小錢，然後再花他的大錢，結果我手頭的二十萬美元現金存款，被他在一年中到處遊山玩水，吃喝玩樂統統用盡，他閉口不談他的「大錢」。

三，這個會叫的野獸，平時自居為一副道貌岸然教授的模樣，私底下他醜事幹盡。他自私自利，為自己的利益可以把人格踩在腳下。他一面大肆叫囂自己是個大金主，一面卻到處摳別人的錢，賺別人便宜，他把學校的紙和筆都偷回家中用，甚至連餐巾紙都從學校帶回家，自己從來不捨得買。他好話說盡，壞事做絕。他常常和女學生打打鬧鬧的，讓他吃豆腐的女生，在成績上都能輕鬆過關。

四，婚後前半年都用我的存款，當野獸看到我的存款已經差不多用盡，對我一反常態，他要我為他端茶倒水，洗衣煮飯，把我當成一個使喚丫鬟和洩欲工具，就連我身體不舒服時他都不放過。他稍不如意就對我家暴，我實在是受不了，只得逃到我孩子家中避難，這十四個月的婚姻簡直就是一場噩夢，讓我遍體鱗傷。現在我要和他打官司來討回公道，我必須要這個野獸賠償我一百五十萬美元精神和經濟上的損失，不然我就和他沒完。我去了他教書的學校，向他的上級反映他的惡劣行徑，我聯繫了他所有的朋友和同事揭開他這個披著人皮的野獸真相，我要這個會叫的野獸為此付出代價，要他還我一個公道。

▊逃一劫 感謝「叫獸」沒看上我

琪琪說到這裡，哈哈大笑了起來，真沒有想十年河東十年河西的事，竟在一年內發生到我身上了，當時那麼渴望成功的婚事，如今卻成了逃過一劫。感謝「叫獸」沒有看上我，不然今天吃苦的就是我，不過我也沒有那麼多錢供他揮霍。也許這就是他當初沒有相中我的原因，老天還算是眷顧我的，也許我好人有好報吧！

其實這種事我見多了，打官司往往都是公說公有理，婆說婆有理，清官難斷家務事。在不清楚到底是怎麼回事前，還是別先下結論。幾天後我接到了黎教授的電話，他想把他離婚的案子轉到我們律所，於是對我說了他版本的故事：

一年前，我和一個叫凱倫的人在婚戀網站上認識，開始時雙方都還算談得來，六十歲的她條件不錯，是雙碩士畢業，在一家大醫院裡做會計師，有不錯的薪水和退休金。見面後，看她長得眉清目秀，我倒是滿喜歡的，本來想先多瞭解一下再談婚論嫁的，可是她不願意和我多接觸除非馬上結婚，還揚言醫院裡有好幾個男醫生都在追她，我頭腦一熱在認識她不到一個月就和她結婚了。

婚後我發現，這個自稱秀外慧中的秀慧是一個十足的拜金女，她有一張能說善道的嘴，婚前保持貞潔烈女也就算了，婚後每次跟我親熱還要轉兩千元去她的帳戶。這還不算，她是個非常過分的陳年老醋罈子，她天天翻查我的各種通訊資訊，只要是個女的，不管是老的、少的、同事、學生還是客戶統統全部刪掉。到後來她乾脆不准我和異性說話打招呼，甚至不准我看異性。在我異性學生面前，大聲地用不堪入耳的語言辱罵我，有一次還動手打我，讓我狼狽不堪。（上）

惡人先告狀的妻子（下）