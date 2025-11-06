（圖／123RF）

結識日本 的永本櫻愛，是在我登上和平號郵輪 的第二天。

剛上船，環境生疏，我略感不知所措。早上7點，離開房間去吃早餐，出門時，當天《船上新聞》已插在門前的郵箱。客服員會在每天早上5點，給我配送英語和日語兩份《船上新聞》，對照著讀，可幫我把內容理解得更具體。

我夾著兩份報刊，登上14樓自助餐廳，想邊吃邊瀏覽，但見內容雜亂繁多，或許是我還沒搞懂閱讀郵輪報刊的順序，於是便放棄閱讀，專心吃早餐。

用完早餐，已經8點多。我沿著郵輪中部的臺階，下到5層，那裡的中央天井直通8層，是郵輪中最明亮的區域，總服務臺、商店、輕食店、咖啡廳以及音樂演奏台，都設在此。

▊耳朵不好使 說話聲音自然高

我在咖啡廳點了一杯黑咖啡，選了一個離演奏區稍遠的茶几坐下，重新拿出報刊，想試著再讀，以便盡快找出我今天想參與的活動。剛看出點眉目，便聽到一片熱鬧說笑聲，抬眼望去，是3個上了年紀的日本婦女，一個接一個的圍著我隔壁的茶几坐下。好吵，我想著，端起咖啡，起身想換到別處，然後聽到有人在說：「啊，對不起，聲音太大，吵到妳了？」

我停下，向發出聲音的方向望去，說話的是三人中最矮小的那位。

「自己耳朵不好使，說話聲音自然高，怕別人聽不到，其實吵到別人還不知呢，真對不起。」我向她淺淺一笑，默認她說的對，但不想再多搭話，還是決定離開。

「那稍問一下行嗎？妳從哪兒上的船？」她接著問，她身邊的人也靜下來，一起看向我。有點囉嗦，但在眾目睽睽之下，我一走了之，豈不失禮。

「從神戶。」我盡量簡練答覆，想快點離開，卻聽到她又問：「可妳的口音？」她的話還沒說完，被另一名比她較年輕的婦人打斷：「還有模樣，也不像。」我明白她們的意思，便直接說：「我不是日本人，只是從神戶港上的船。」

「啊！這就對了，那出身呢？」矮小的婦人又問。「中國，現在住美國夏威夷 。」我回答。「美國人？難怪和我們不同啊！還講日語。」其他人異口同聲地從嘴裡蹦出想說的話。

矮小的婦人示意大家安靜，又問：「那為什麼會講日語？」「自己學的。」我淡淡地說。「哇！了不起。怎麼參加日本郵輪呢？單獨來的？怎樣稱呼？」又是一堆問題。「叫我鈴就行，回頭見了，我得先走了。」我禮貌性地結束對話，便端著咖啡離開了。

傍晚7點，我準備去5樓西餐廳用餐。快到餐廳時，突然瞥見上午碰到的那位矮小的日本婦人，她一個人坐在餐廳前的三人沙發上。我唯一的想法就是趕緊繞開她，但來不及了。

「是妳吧！晚上好，又遇上了。對了，妳叫鈴，也去西餐廳？那晚飯一起吃吧！」隨著話音，她已靈敏地衝到我跟前。「可我，還沒決定在哪裡吃。」我當時想馬上改去14樓吃自助餐。「一起可好？拜託了，和美國人一起吃西餐。」她說著，就夾著我的胳膊，走進西餐廳。

▊晚餐吃得累 沒說過那麼多話

坐定後，她遞上她自己做的私人名片。我上船後，就知道了這個在其他郵輪上不會有的事情：多數日本乘客在上船前，就提前為他們自己製作了有個人風格的簡易名片。我看著名片上的名字是永本櫻愛，住日本東京。我沒名片，正要在餐巾紙上寫下我的名字，永本櫻愛馬上遞過她的小記事本。我慚愧地說著謝謝，在她的記事本寫上了我的全名。

「好漂亮的漢字，叫我櫻愛。妳講中文？經常住中國？」她問。

「不，移居新加坡了。出國上學工作，不經常回去了，現定居美國夏威夷。」我答。

「我猜是這樣。妳不像西方人。那工作呢？」她又問。

「牙科醫生，今年退休了。」我說著，低頭看菜單，暗示櫻愛：停止說話，該用嘴吃飯了，但卻不見櫻愛碰菜單，櫻愛還說：「不好意思，西餐點菜很麻煩，妳點什麼，就幫我點一樣的吧！」

晚餐吃得挺累，我從沒在吃飯時聽或說過那麼多話。但我發現，櫻愛的日語講得標準，且漢字寫得規矩，還能把發音都標出來，這不是每個日本人都能做到的。她76歲了，有個女兒和三個外孫，不住一起，但常聯繫和探望，老伴3年前去世，關係最親的姊姊也在去年去世，女兒勸她外出旅遊轉換心情。

日本老人都是靠有限的年金過晚年的，很少能付得起郵輪旅遊。她動用了積存，女兒再資助點，這次才得以成行。她和我同住10層，是陽臺雙人房，為了省錢，和另一位日本女乘客同住。

「妳原來有室友啊！那為什麼沒一起來？」我問。

「她叫伊善，我們還不太熟，我想說，妳和伊善給我的感覺不一樣。」

和本國的室友混不熟，反而和我這個外國人很快就熟了。在我印象中，日本人的內聚力很強，特別到了國外，喜歡抱團取暖，櫻愛倒像個例外。「有機會讓我認識伊善吧！那現在我們該點甜點了。」我敷衍著，轉了話題。

那頓晚餐後，櫻愛就成了我的第一位關係較近的女船友，我開始叫她櫻愛姐，重要的是，她成了我學日語的老師和活字典。只要她來電話約我一起去幹這幹那，我從不捨得拒絕，揣上筆記本，馬上和她碰面。

我們會做共同感興趣的事，例如打桌球、做手工藝品、聽講座，看電影時為對方占座，一起喝下午茶。櫻愛是超級話簍子，我問一個單詞，她能提溜出一串她認為是與這個單詞相關的其他語詞，不厭其煩地逐一解釋。反正學習是多多益善，所以我不煩，我倆漸漸地成了郵輪上被其他乘客們認定的固定搭檔。碰到我或她獨處時，會好奇地詢問：「她呢？」

有一天，櫻愛約我去打桌球，她打得相當賣力，我的體力快招架不住了，我說：「玩玩而已，別太認真。」她說：「我要贏。」

「贏我嗎？太容易了，我讓著妳就是了。」我說。櫻愛說：「不是贏妳，我報名參加郵輪桌球比賽了，單打和雙打。」

原來她要贏比賽，把我當她的陪練。我喜歡櫻愛的要強個性，但不敢盲目慫恿76歲的老人去拿第一。休息時，櫻愛告訴我，她在日本跟專業桌球教練學了9年，一直夢想能像個真正的桌球選手那樣，去參加正式比賽，拿個名次。但後來丈夫生病，女兒給她添外孫，她只好減少練球時間，參加比賽的事也不去想了。現在，郵輪給了她機會，為何不做？我明白了，便說：「好，我幫妳贏。」

▊預感不太好 果然他倆都落選

因為櫻愛，我不得不更經常光顧桌球練習場。那段期間，我倆結識了也想贏的日本男人中信廣義，我便鼓動廣義和櫻愛互相切磋球技，廣義開始瞧不上櫻愛，他說：「和老太太打球，替她撿球，練腰功啊！」但幾天後，廣義服了，他倆對練時，我在旁看著，真是旗鼓相當，便鼓勵他們報名雙打比賽。我為櫻愛高興，也為自己終於有些自由時間而得意。

桌球預賽那天，我沒敢去現場，預感不太好，果然他倆都落選了。那晚我們三人一起吃晚飯，廣義不在乎地說，郵輪上的乘客不專業，和他們比賽，就如正規軍打不贏土匪同樣的道理。可櫻愛情緒低落，藉口說可能染上新冠了，想自我隔離幾天。我不相信櫻愛認輸，可第二輪桌球預賽要等15天，櫻愛真能自我隔離這樣久？

消停幾天後，一個下午，我在房間寫作，櫻愛打電話給我：「自我隔離解除，準備參加日本和服表演，一起喲。」

「沒感冒症狀了？好吧！可我沒帶自己的和服。」我說。「郵輪上可以租的。」櫻愛說。

「我個子太高，走路大咧，穿和服豈不糟蹋了。」我這樣說，是不想讓她牽著走。但突然意識到，櫻愛可能是醉翁之意不在酒，便補充說：「妳穿和服一定漂亮，我去給妳當攝影師得了。」

「就是這意思，那就今天喲，幾點？哪兒碰面？」

被我猜中了，她的語氣也愉悅多了。我想，如果這事能讓她從桌球失敗的沮喪中走出來，值的。

當天下午2點，我和穿著藍白相間素色和服的櫻愛，在12層露天甲板上碰面。和打桌球的她判若兩人，和服被小巧玲瓏且白膚色的櫻愛，穿出了好效果。她像似害羞的女孩對我說，她化了妝吹了髮才來的。我為櫻愛拍了不同角度和不同背景的特寫照，一直到她說停。（上）（寄自華盛頓州）

倔强的櫻愛(下)