穿和服走伸展台的時間，和我的齒科衛生講座時間重疊，所以我沒能去現場，我知道，比起其他女乘客的和服，櫻愛會顯單調，可我不想讓錦上添花的美，擾亂我對櫻愛的素淡美的印象。

由於忙著自己的其他講座，我10多天沒和櫻愛約會，但我們臨睡前會互通電話報平安說晚安。我聽出櫻愛又不愉快了，可我實在顧不上她。等我完成了全部講座後，我才約了櫻愛在西餐廳吃晚餐。見面擁抱她時，覺到她渾身的骨頭上似乎只裹著一層皮。

▊看對方不順眼 想要求換室友

「怎麼了？才幾天瘦成這樣？」我吃驚地問。

「唉！不說了，不關妳的事，」櫻愛低頭說。

「不，妳的事都和我有關，告訴我，就是現在。」我拉她坐到餐桌前，盯著她。

「我和伊善真的搞不到一起，吵架了。」

「哦，也出同樣的問題了吧！」我已耳聞，航行兩個月後，船上好多對室友，開始看對方不順眼，挑毛病，乃至互厭互駡，最後要求調房間或換室友。沒想到櫻愛也遇到此事。

「伊善遇到心儀的男船友，每天出雙入對，早出晚歸，影響我的作息，我們好久不講話了。」

「但對伊善來說是好事，我們該替她高興，但影響到妳休息就不好了，怪不得妳瘦了。」

「她現在夜不歸宿，我也不擔心了，那男人能把她接走，不是剛好？那男人比伊善還小6歲呢。好了，不想讓她的事煩妳，對不起。想告訴妳的是，我又報名第二次桌球選拔賽了，但對單打沒信心，我和廣義都覺得不如我們報名男女雙打，妳看成嗎？」

「好啊！妳和廣義是互補的一對，配合好了，贏面更高。」

「聽妳這樣說，我更有信心了，就這樣吧！。哦，還有件事拜託妳。」

「我們之間別講拜託，盡管說。」

「算是我倆之間的私約。郵輪 停靠牙買加時，我不想參加旅行團，可因安全原因，郵輪不允許個人上岸活動，或必須兩人以上，如妳和妳的朋友計畫上岸，能帶上我嗎？」

「當然可以。不過，我們是以步行為主，妳行嗎？」

「我現在都不坐電梯了，跟妳學的，登樓梯，腿硬朗多了。」

「那好，到時候，我會把具體計畫提前告訴妳。」

「謝謝妳。有妳在，我不覺得孤單了，好福氣啊！」

「是我們互有福氣。不過，也要祝福伊善，我倆約她一起吃頓飯唄。」

「差點忘了這件事，我是不是太囉嗦。6月12日是我生日，我想請10位船友，在8樓小餐廳開party。郵輪餐廳會負責安排飲食，妳和伊善都會收到邀請卡的。」

「絕好的機會。櫻愛，妳人真好，和伊善的事，不必想太多。」

「信妳說的。那我去練球了，為最後一場比賽，大家都拚了。」櫻愛說完，就興沖沖地走了。

▊一期一會朋友 也可直到永遠

我目送櫻愛瘦小的背影，想著給她準備什麼樣的生日禮物。人際關係中，那些總想把自己最好的給對方的人，才是最可交的，櫻愛就是這樣的人。她給我的絕不是些簡單的物件，比如，她知道我總把筆到處亂丟，便在新加坡 上岸時，為我買了兩支多色筆，事前用粗字筆，在每支筆上寫上我的名字和房間號；她知道我喜歡戶外運動，便用兩天時間，親手為我編製了輕便的瓶裝水提袋，這些是她的真心實意。

隨著航海前行，我和櫻愛的友誼也日漸加深，她變成了我每天面對的鏡子，看到她高興，我便有好心情；，看到她憂鬱，我便也沉下臉來。

第二場桌球比賽開打了，我沒和櫻愛打招呼，悄悄地站在啦啦隊後面靜觀，從早上到中午，在男女雙打的比賽場上，幾十名選手輪流上陣，打到最後，只剩下兩位贏者，就是櫻愛和廣義。從當晚的船內閉路電視上，我看到了櫻愛和廣義發表的贏後感言錄影。櫻愛說：以選手身分參加比賽，是她多年的夢想，今天實現了，她壓根沒提贏的事。快80歲了，生命已屈指可數，她不是想贏場球，她是想在離開這個世界前，盡其所能，去完善自己的人生價值，越老越要過得美好。櫻愛給我樹立了榜樣，讓我更加明確了我該怎樣老去。

櫻愛的生日party那晚，我把我給她拍的和服照片，在郵輪商務處打印出來，加上家妹在新加坡給我的護膚化妝品，送給了她。她真的邀請了伊善，還安排伊善坐在她身邊，我讚賞櫻愛的大度。那晚，櫻愛傳授給我一句日語名言：「一期一會的朋友，也可以是一面之交，也可以直到永遠。」多美的意境。

因有遊客中途突然患病，需要馬上醫治，郵輪只好臨時轉向，駛去最近的格林蘭島，送患者上岸就醫。如此行程就要用去在牙買加的停靠時間，全體乘客一致同意寧願不去牙買加，也要先讓患者得到及時醫治。我和櫻愛約定好在牙買加一起上岸的旅行計畫也泡湯了。不過，我告訴櫻愛：擇日不如撞期，我們一定會有更好的機會，一起上岸痛快地玩一回。

我年輕時，就計畫登富士山 ，但一直未能行程，想起就痛恨自己不遵守諾言。如今，年過花甲，念頭猶在，但沒了以前的自信。有一天，和櫻愛一起吃晚飯，我向櫻愛流露出我還不曾登過富士山的遺憾。櫻愛沉思片刻，放下餐具，從她的手機翻出一張富士山的照片給我看，她平靜地述說，自己就住在富士山附近，每天都可看到富士山，可從沒想過去攀登它。

櫻愛認為美的事物，和它們保持距離，才能看到全貌，沒必要去貼近或觸摸，更無需去擁有或占有。富士山也是如此，它生來就是被觀賞的，而不是被攀登的。這是多麼有深度的說服力，我以前從沒這樣想過。櫻愛還說下次我去東京，我們一起去遠眺富士山。我嘴上說著一定，心裡感慨還有多少事，我需要被櫻愛開導啊！

▊不久的將來 一起去看富士山

我的終點夏威夷Oahu島，是航程的倒數第二個停港地，我會提前12天下船。想到和櫻愛離別的日子越來越近，我最想做的，也是最後的機會，就是帶櫻愛在Oahu島暢玩。當我把這個預想告知她時，她激動地摟著我反覆地說：「好想念Oahu。」原來，20年前，她和丈夫特意去Oahu島，住在Waikiki海灘附近的一座白色酒店，慶祝了他們的結婚周年，她想再去看看那家酒店，我向她保證能辦到。

7月10日郵輪抵達Oahu港，第一天我下了船，找當地朋友幫忙，安排了環島遊行程。第二天早上7點，我和朋友駕車去港口接櫻愛，我們去的第一個地方就是位於Waikiki海邊的Moana Surfrider Hotel，因它前面是Waikiki的主道，非酒店住客的車子不能在酒店前泊車，我們只好在經過此酒店時，將車速放慢，讓櫻愛多看一會兒這座讓她思念的酒店。

然後我們就一路不停，帶櫻愛把Oahu島看遍。我的朋友說：「一天能觀光這麼多地方，破天荒了。」路上，我一次次問櫻愛：累嗎？高興嗎？滿意嗎？櫻愛只是點頭或搖頭，很少用語言回答我，只是靜靜地上下車、拍照，看著車窗外。她的嘮叨去哪兒了？那種安靜，讓我略微傷感。

傍晚時分，按郵輪規定時間，我們將櫻愛送回郵輪港口。在夏威夷移民局出入境口，我給了櫻愛最後的擁抱，一堆話想說，但太哽咽，只能擁抱得再緊些再久些，然後，如同我們共同生活在郵輪上那樣，簡單道聲早睡晚安。

分別後，隔著望不到邊際的太平洋，我和櫻愛繼續保持著郵件和電話聯絡。真像櫻愛說的：美好的事物，距離不是障礙，正像櫻愛說的：一期一會，成為摯友，便直到永遠。親愛的櫻愛，別忘了我們的約定，不久的將來，一起去看富士山。（下） （寄自華盛頓州）

