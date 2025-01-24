我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

山中的聖誕節

杜丹莉
錫安國家公園。（圖/杜丹莉提供）
錫安國家公園。（圖/杜丹莉提供）

曾經在遊輪、朋友的派對、旅行中，慶祝過聖誕節。但是這次隨女兒一家去錫安國家公園（Zion National Park）過節，倒是一個嶄新的經驗。

女兒早早訂了在公園裡面的旅館，省了每天車子排隊進園出園的時間和精力。早上睜開眼睛，窗外四周群山默默環繞相望，它們從清晨的陰暗，旭日東升的微亮，近午的耀眼光輝，黃昏的溫柔沉靜，直到夜晚聳立成黑色巨影，將滿天繁星擁入其懷。眾山一直都在那裡，卻隨著日頭照射像是在做燈光秀般變化著，不同的時間，不同的光影，如莫內畫的魯昂大教堂。

人上了年紀也有好處，曾經去過的地方及風景大部分不記得了，竟然像是第一次般驚豔。

這是我第一次與這個國家公園如此近距離地接觸，天天耳鬢廝磨，在峽谷岩壁小道上尋找波光粼粼如翡翠般的河流、小溪，動物群落及文化遺址。粉紅、赭紅及褐黃色的懸崖峭壁，與明亮湛藍的天空構成鮮明的對比，令人目眩。

望著刻著歲月痕跡的眾山，想起了蔣捷的〈虞美人．聽雨〉：「少年聽雨歌樓上。紅燭昏羅帳。壯年聽雨客舟中。江闊雲低、斷雁叫西風。而今聽雨僧廬下。鬢已星星也。……」古希臘哲學家赫拉克利特（Heraclitus）也說過：人不能兩次踏入同一條河流，因為無論是河流還是人都已經不同了。

年輕時的我們是多麼意興風發，總是挑戰最高的山往上爬去，想要征服它們，覺得整個世界在我們腳下。如今和女兒爬天使降臨之頂（Angels Landing），不到五分之一山程我就打了退堂鼓，第一次覺得知難而退，乖乖認命自己極限的必要。

最令我難忘的是聖誕節那天早上，步道上互道聖誕快樂的行人，大家滿臉笑容，神采奕奕，像是處在一個和樂的大家庭中。公園護林員仍如以往，站在路口冷冽的空氣中指點迷津，「聖誕節還值勤？」我問。「當然，這是一年中最忙碌的時刻。」他們答。我心中泛著無限感動，為許多人在節日中默默的付出致敬。

園中旅館雖然有Wi-Fi，但是速度奇慢，而且每天在不同步道小徑上行走兩萬步左右，也沒有什麼餘力再去看電視電腦。一個禮拜中，享受著在大自然裡任意來去的自由，用力呼吸著四周的芬多精，對我們的一切感官來說，有著難以描述的快活。把那些讓我們分心的凡塵瑣碎拋在一邊，讓被大自然激發出的活力轉化成為自己的能量。快樂竟如此簡單容易。（寄自加州

聖誕節 加州

上一則

我愛吃火鍋

下一則

二十一克的重量

延伸閱讀

英國聖誕買氣旺 特易購、瑪莎百貨銷售大躍進

英國聖誕買氣旺 特易購、瑪莎百貨銷售大躍進
道奇骨董車聖誕節被盜 聖伯納汀諾市尋回

道奇骨董車聖誕節被盜 聖伯納汀諾市尋回
移民想念家鄉菜 瓜國超狂快遞遠征1800哩送餐到美

移民想念家鄉菜 瓜國超狂快遞遠征1800哩送餐到美
超狂快遞小哥遠征1800哩 從瓜地馬拉送家鄉菜到華府

超狂快遞小哥遠征1800哩 從瓜地馬拉送家鄉菜到華府

熱門新聞

小說家瓊瑤揮手向世間告別，轉身瀟灑離開。（本報系資料照片）

瓊瑤燈影下的我

2025-01-18 01:02
Peter兒時與母親盛七小姐合影。（圖/顧爾石提供）

盛七小姐的獨子

2025-01-20 08:00

兩段同行又兩度分手

2025-01-17 01:02
劫後重生的紫藤樹在春天時怒放美麗的小紫花。（圖∕深秋紅葉提供）

劫後重生的美麗

2025-01-21 01:01

不凡的女人

2025-01-17 01:15

另一位母親

2025-01-20 01:00

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄