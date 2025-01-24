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這世間，唯有在死亡面前，眾生平等。無論帝王將相、皇親貴胄，在死神面前統統失了特權，與三教九流、販夫走卒平起平坐。

很多人都怕死。表姊恨恨地說，她視為寶貝的兒子貪生怕死，瘟疫期間整天趴在家裡不敢出門。這也難怪，正值花季，人生的苦尚未嘗過，生活的甜淺嘗而已，自然怕死。即便成年人面對死亡，也未必能悟出「向死而生」的心境，對於「死」的畏懼遠大於敬畏。

我，卻並不怕死。我相信：人有靈魂，死亡是靈魂另一場旅行的開始。1907年，美國麻州 的鄧肯．麥克道高博士（Dr. Duncan MacDougall）在《美國醫學》雜誌上發表科研文章《關於靈魂是物質的假說並用實驗證明靈魂物質的存在》。他的經典之語是「人死後，體重會減輕二十一克，這就是靈魂的重量。」2003年，墨西哥 導演阿里安卓執導的影片《靈魂的重量》就以此為據，電影英文名正是《二十一克》（21 Grams）。

近年，讀到很多關於瀕死體驗的文章，親歷者都聲稱經歷靈魂出竅的過程，眼見自我肉身死亡以及親人環繞痛哭。我堅信，人是有靈魂的。無論是佛教的「輪迴轉世」，還是基督教的「得永生」，所有宗教至關重要的核心都離不開生與死。千百年來，圍繞靈魂歸屬的爭論從未停歇。我想，死亡並不是結束，而是另一種形式的新生。不同宗教中的見證，都證明了靈魂確實存在。

然而，我不怕死的另一個原因是，我曾親歷死亡的陰影， 對於生死已然看淡。《聖經．詩篇》第二十三章四節寫道：「我雖然行過死蔭的山谷，也不怕遭受傷害，因為你與我同在；你的杖你的竿都安慰我。」

六、七年前，在韓國首爾旅居的我，被查出患有腸內息肉，需要手術。術後，醫生叮囑我不要下地，要多躺臥休養，不要吃硬食，多吃流質食物。當時我想吃西紅柿雞蛋疙瘩湯和小米粥，可是自結婚以來，所有的家務都是我一人承包，丈夫並不會做。麻藥後勁未過，我昏睡過去。再醒來時，丈夫已去上班，家裡只剩我一人。床頭櫃上，放了一瓶他親手為我開的啤酒，還有一盤涼了的烤披薩。我苦笑，突然覺得很淒涼。在美式文化背景長大的丈夫雖然愛我，但因文化和飲食差異，完全不懂如何照料一個生病了的中國妻子。我嘆了一口氣，忍著手術的不適，獨自一人下地做了一鍋想吃的疙瘩湯。端著碗，吃下第一口湯時，眼淚不覺流下來。

幾日後，被切除的息肉化驗結果出來，丈夫接到了醫生的電話。當晚下班，他眼睛哭得紅腫，很認真嚴肅地坐到我床邊，一臉沉痛告訴我：「化驗結果是癌症 。」我正是貌美如花的年紀，聞言，如遭五雷轟頂。第一反應就是：我還如此年輕，我該如何告訴愛我如珍寶的父母？那天的對話如何結束，我已記不得，只記得丈夫痛苦的表情和哭紅的眼睛。

幾日後，我失魂落魄地一個人走到家附近的漢江邊，獨自坐在公園長椅子上，看著浩浩湯湯的江水，抬頭望向浮雲，想哭卻沒有一滴淚。路邊走過的行人，最平常的歡笑聲似乎離我十萬八千里之遙。 我孑然一身穿梭在冰冷人群中，日光照耀在我的臉龐，心底一片荒蕪。我渾渾噩噩走回家，每走一步都覺生命在耗盡，每一步都讓我痛徹心扉。進了家，我終於忍不住趴在床上流下眼淚。我對上帝發問：為什麼要讓我在如此美好的年紀面對這一切？我該如何在父母面前隱藏這個祕密？擦乾淚，我給醫生撥去電話，直截了當地問：「我還能活多久？」電話那頭愣了半秒鐘，然後愕然問道：「為何這樣說？」我說：「不用隱瞞我，我丈夫已經告訴我了，我得了癌症。」沉默片刻，電話那頭突然爆出一陣大笑，然後對我道歉說：「對不起！我不是笑你得了癌症，而是笑你丈夫聽錯了我的話。我告訴他，檢查結果不是癌症。他竟然錯聽成了是癌症。你的化驗結果是良性息肉，沒有癌變。」我突然如釋重負。確認無疑後，放下手機，發覺已饑腸轆轆，身上的痛楚早已煙消雲散。原來，竟是虛驚一場！

晚上，我把此事告訴丈夫，並未責備他聽錯。他不停向我道歉，連續幾日的愁容也由陰轉晴，一臉如獲新生。我精心打扮一番，和他牽手一起出門，吃了一頓「豁免死亡」的韓式大餐。

此後，我便對死亡的畏懼有了免疫力，轉而對生死有了新維度的領悟，儘管是如此痛的領悟。那幾日椎心刺骨的恐懼和悲傷，讓我經歷了一番脫胎換骨的生死劫。花未全開，卻將凋零，那種煎熬啃蝕，非常人能理解。生老病死，無論自身承受，還是親歷骨肉至親的病痛疾苦，都是刻骨銘心的痛。一旦嘗過，便如烙鐵將傷痛烙進記憶，帶著傷痕印記留在人世間。

雖是虛驚一場，但那幾個不眠夜的焦慮，讓我明白：如果能夠，我願獨自承受這生命中不能承受之重，也不要我的親人和愛人承受失去我的痛苦。

那年春節回國，父親突然患病住院。雖然醫生說並無大礙，病情並不嚴重，很快就能出院。但，對於離家多年的我來說，父母患病均不在身邊的虧欠和愧疚，讓我陷入了深深的自責和抑鬱。照顧父親那段日子，當我端來洗腳水，為父親洗腳的那一刻，我分明看見他眼底泛起了淚花，我的淚也止不住在眼眶裡打轉，卻強忍著淚，微笑掩飾過去。每每想起，便淚如泉湧。我意識到，父母已步入老年，我能陪伴他們的日子越來越少。這父愛如山、母恩似海的虧欠，終讓我良心不安。於是，我時常回國陪伴父母。每當看見我拖著行李進家門，雙親就容光煥發，而我也越來越清晰意識到肩上的責任。

我常說：「世間除了生死，一切都是小事。」人生，就是一個不斷失去的過程，從咿呀學語到耄耋蹣跚，漸漸失去了青春、美貌、健康、親人和愛人。生而為人，終要面對疾病、衰老、死亡的過程。與摯愛親人永訣，那份失去「生命中最重要的一部分」的傷與痛，實在令人泣血。我若能獨自承受這致命之擊，也絕不願讓我的親人愛人來經受這失去至親至愛的痛苦。

而生命，終將無可避免地面對生離死別的那日，但生與死就如一個循環，一個首尾相連的圓，死亡是另一種生命的開端。正如《西藏生死書》的作者索甲仁波切曾寫道：「每一個次原子的互動，都包含原來粒子的毀滅和新粒子的產生。次原子世界不斷在生滅，質量變成能量，能量變成質量。稍縱即逝的形狀突然出現，又突然消失了，創造一種永無盡期、永遠創新的實體。」（寄自曼谷）