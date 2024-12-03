我記憶中的將軍
他們總是感到，一生遭遇都像似鬼使神差，也這樣走完了人生長河上悲壯的旅程；一位是馬奎茲《迷宮中的將軍》裡的拉美的解放者──玻利瓦爾，另一位是阿罩霧將軍──林文察。
他們，都選擇在黎明的時候動身
以便掌握自己的命運
在一日之始
然而，這個深秋的破曉
來得比往常遲緩
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我記憶中的將軍，有著兩張瘦削如秋日芒花般的臉龐
相互在一面鏡子裡，映照時光河道上的航行命運
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恰是在這樣的季節裡
他們的胸口隱隱作痛
彷彿感受到未知的預卜
似乎，在神人之間徘徊
久久未曾稍稍消逝
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我記憶中的將軍，航行來到積累著鬱悶泡沫的碼頭時
黃昏恰恰從家鄉方位，捎來一道傾斜角度的刺眼夕陽
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催促他們加緊最後的征戰步伐
在敵人尚未從埋伏的山丘
或者，城垣的幽暗處集結
在時間仍寸步屬於自己
沙場尚未浸染同袍血水之前
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我記憶中的將軍，在相隔數萬幾千哩遠的兩道河上眺望時
他們瞇著細條條的眼神，恰似將自己的心思埋藏在沉重的石磨下
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征戰的天空飄下滿滿是勳章的雨線
然而，縫隙間總有烏雲與雷聲隱藏
切莫驚動遠在家鄉廳堂憂忡的老母
切莫回顧彪炳輝煌的殺伐，以及
每一位情人留下的玉滑冰肌
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我記憶中的將軍，在最後的航行中淚水濕了滿頰
他們都回到無法返身的兒時，因為將與生命最初邁向前方的死亡
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兩位將軍的最後航程
十八世紀，跨越南北半球
兩條洶湧河道上
逆風危立出海的沼澤海域
彷彿，隔空聽見彼此的嘆息
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我記憶中的將軍，終於抵臨生命之河的峽角
在歷經數不盡懸索般斷裂的時間吊橋
憔悴的裸身在一只吊床上擺盪，忘卻前塵
跌跌撞撞，飄搖起身時，「他媽的」
他啐了一句，「我什麼時候才能走出這座迷宮」
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我記憶中的將軍，終於抵臨萬松交纏的關前
祖居之地漸次在視線中隱去，回首海峽
波濤間浮沉的那艘巨船，一如家鄉島嶼
阿罩霧夜色已深，母親離奇夢境中
一顆流星閃落，恰殞落在飛簷的月牙下
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