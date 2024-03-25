圖∕Noveala

「我還能活幾年呢？」我娘總是這樣問，問自己，問我，問剛遠行的爹。

「老了，能不能好好死？」這幾乎成了她每天見到我的寒暄語。如何讓她不害怕？她的憂懼變成我的。

她抬頭挺胸走路，不跛不蹣跚，胃口很好，但是，她似乎覺得死神住在家裡，任何東西找不到，她都說「家裡有鬼」，她天天提醒自己，也提醒我，而我無能為力。她這麼長壽，不是喜樂，而是一睜開眼就告訴自己，又向死亡靠近一天。

「我不怕死，只怕痛。可不可以到時候讓我走快一點？」我沒辦法給她答案，也為自己不能減輕她的憂懼而沮喪。沮喪至極時，我的天也是黑的。

她的父母三十歲出頭就死了，那是戰亂、貧窮害死他們。其實，她的父母應該都有長壽基因，若活在這個時代，他們應該可以活七、八十歲，像她一樣。

她的膝蓋痛很久了，十幾年前就有醫生建議她換膝關節 ，她痛著忍著，看各家跌打損傷、貼各種狗皮膏藥、半年打一次玻尿酸，走著拖著，八十九歲了，她終於忍不下去了。動手術那天，我一早開車到她家門口，打電話給照顧我娘的印尼 小姐阿咪，請她把我老母帶下樓，阿咪一邊說OK，一邊還沒掛電話就大聲喊我娘：「我的老寶貝，起床了，要去醫院了。」我的心裡一股熱，直衝眼睛，我常常叫我家阿貓「寶貝」，我叫過我的老母「寶貝」嗎？

我娘進手術房前，我陪她在預備室更衣後，抱著她的頭，讓護理師替她插上點滴針，針扎入時，她震了一下。一切就緒，她必須進手術房了，我只能陪她到那扇玻璃自動門前，她得自己進去了，她回頭看我，像個小女孩，怯怯地說：「我好怕。」我抱抱她：「寶貝，不要怕，睡一覺就結束了。我就在門外等你。」

等她。小時候，她拖著我們，「走快一點，走快一點」，我們總來不及跟上她的急性子，她常一巴掌就揮過來。等我們五個蘿蔔頭長大，她當時應該很不耐煩。現在，我等她，「走慢一點，走慢一點，不要急」，她看到人行道的小綠人在跑步時，她下意識地就要跑，我總拉住她，「別跑，慢一點，我們不趕時間」，她怎麼能等呢？她這輩子就是個烈火急性的女人。

她一直是那個烈火急性的年輕女人，只是這女人住在一具老邁的軀殼，身不由己了。每次等公車，等多久，她就叨念多久：「車子怎麼還不來？」她常想走路回去，但膝蓋磨著她的神經，而她還要挺直腰桿，不跛不蹣跚。每一天，她的身體以各種疼痛提醒她：「你快九十歲了。」她才像有切膚之痛地體會她真的老了，但她很困惑：「我怎麼就老了？」

她怎能不沮喪？她在這個家，呼風喚雨，她叫誰的名，不管那人正在做什麼，都必須立刻小跑步上前。

阿咪剛開始照顧她時，她嫌阿咪動作慢，恨恨地跟我說：「把她退掉，我不要她，像拖油瓶。」她沒讀過書，不知道「拖油瓶」的用法不是她想的那個意思，但滿生動的。阿咪很快了解這是一個急如星火的老太太，也知道她刀子嘴、豆腐心，很快就抓住我娘的心，譬如，阿咪叫她「我的老寶貝」，連我聽了都暖暖的。這麼療癒的稱呼，為什麼我不也叫我娘「寶貝」呢？

我和我娘關係緊張，不知始自何時。我越來越像我娘的媽媽，我經常糾正她各種不當的觀念、行為，「媽，你不是從小教我們『坐有坐相』嗎？你不要每天這樣斜躺，脊椎會壞掉」、「媽，不要吃這麼快，你老是嗆到」、「媽，不要一直回憶、複習不快樂的事，你把現在的好日子都變不好了」、「媽，多喝水」……我知道作為一個母親，不應常常批評孩子、不要常常對孩子說否定詞，但我越來越常對老母說不要這樣、不要那樣，她原本會抗辯，後來沉默了，但不代表「聽話」了，她依然故我。

她做她自己。

她一輩子如此，我遺傳了她。

她的聽力已到殘障等級，檢驗師給她做聽聲腦波鑑測後告訴我，「她像在睡覺，腦波全無反應，但她其實是醒的」。她天天抱怨睡不好，「我又一夜沒睡」，但阿咪告訴我，我娘睡很好，「聽呼吸就知道」。但是，我娘不知道。老天知不知道她知道什麼、不知道什麼？我越來越不知道她說的哪句話是真的。

媽媽喜歡回憶過去的事，尤其是闇黑童年。我從小就聽她說，我有了孩子以後，她跟我的孩子說。我很想勸她不要再說了，但她就沒有話可以說了。

她的歷史，我都會背了。她家曾經很有錢，她奶奶死時，類似台灣七爺、八爺的大神偶，在整條街上晃盪，還有吹奏各種樂器的人，像在辦廟會。但富不過三代，富家子最後似乎都必然成為敗家子，她的父母聽起來極無能，對日抗戰開始時，她才兩歲，烽火八年，大家逃難，她每次說到此，就會恨恨地說：「我爸爸從沒問過我一句餓不餓。」我的心默默地回她：「他也許不敢問，因為他不知道若孩子餓了，他這個做爸爸的能怎麼辦。」身為父母，最悲哀的莫過於此了。

我娘三歲以後就負起照顧母親的責任，晚上去外面摸屍體，完全不知道害怕，只要摸到任何吃的東西，她媽媽就不必餓肚子。她最豐碩的一次成果，是在一個死人懷裡摸到三個暖呼呼的蛋。我認為那人應是剛死不久，蛋仍有他的體溫，或者那人根本還沒死。

她還看過背部被切掉一整片肉的屍體，「那絕不是被炸死的，切得好整齊」。她的童年充滿這種畫面，她連偶爾跟童年的我們說床邊故事時，都是她真實的童年，沒有公主王子，沒有親吻救贖（小時媽媽也從來沒有親過我）。我從小聽到老，都是這種闇黑風。

不是她的錯。

她父母無能又柔弱，三十歲左右雙雙去世，她是最小的孩子，兩個哥哥據說也無能，早就在戰亂時不知所終。她的表姊霸占了他們家產，但戰爭無情，讓人最終一無所有。她跟著表姊夫婦到台灣，表姊夫是軍人，不到十歲的我娘被他們報戶口時報成女兒，而且冠上他們的姓，這樣就可以多領一口眷糧。亂世，什麼都是一筆糊塗帳，我娘這個小孤女只知自己叫「鳳仔」，不知道本姓什麼、生在哪裡，一輩子沒有所謂的老家可回，而她的表姊直到八十多歲病逝，仍然不說清楚她的身世。

據我娘說，表姊對她極壞，不管她餓不餓、冷不冷，常常打幾天幾夜的麻將，輸光了才回家，還拿她當出氣筒，打她，罵她，像家常便飯。她的表姊，要我們叫她「奶奶」，對我們極好，慈愛，慷慨，我們暑假最喜歡去她家住，她家開了一個簡陋的「湖南小館」，對我們來說像天堂，吃什麼、玩什麼，她無不竭盡所能滿足我們。我們家窮，沒有任何玩具，但在奶奶家，她會豪奢地替我們買下整組家家酒的玩具，而她並不有錢，長年負債。她不僅對我們好，我們的孩子也在她的照顧下，度過極受寵愛的童年，連吃蓮霧都削皮。我很敬愛她。

她把對我娘的虧欠，全還在我們身上。

但這似乎是兩筆帳，我娘每次跟我們說起她，沒有一句好話。在我父過世之後，我娘沉浸在巨大悲慟中，不斷回想過去的歲月，那些事幾乎都是我自小聽她一講再講的，但漸漸開始有更多細節，是我從來沒聽過的。

有一天，她又說起她的表姊、我的「奶奶」。她說，民國三十四年，台灣光復，他們軍眷跟著軍隊搭軍艦到台灣，幾乎每個人都暈船，在船上從早到晚吐了好幾天，全身癱軟，到了基隆下船時，要爬又髒又爛又晃動厲害的繩梯，才能從甲板下到港口。我知道奶奶、媽媽一輩子都懼高，不敢走吊橋，那一刻她們怎麼辦？那真是一座奈何橋，沒人可以替你走，而若掉下海裡，諸神也無可奈何了。

奶奶說她先走，要我娘緊跟在後，奶奶每走一步，就說一句「寶寶啊，小心」，我娘說，這輩子沒有人叫過她「寶寶」，在那生死交關的一刻，我奶奶自顧不暇、手抖腿顫時，每走一步都提醒她一句「寶寶啊，小心」。

我娘說著說著又哭了，我的眼淚也湧了上來，我相信奶奶愛她，只是在那個亂世，苦悶的年代，當時只有二、三十歲的奶奶沒有受過教育，年輕愛玩、不懂事，照顧不了年幼的妹妹，但又必須帶著她，在死亡邊緣，一聲聲「寶寶」是她對僅九歲的妹妹打從心底噴湧出來、自己都不知道的愛。（上）