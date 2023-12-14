丁汝昌，和北洋艦隊及大清帝國，一起沉入黃海

北洋海軍軍旗。（圖／張作錦提供）

2023年5月間，中國大陸有網友發帖，表示為孩子買的歷史讀物《寫給孩子看的中國史》出現重大錯誤：在講述甲午中日海戰那段歷史時，竟用上一幅「丁汝昌投降圖」。網友紛紛表示，作為北洋水師提督，丁汝昌寧死不屈，自殺殉國，何來投降一說？

有自稱「丁汝昌後人」的網友留言：「甲午海戰距今也不過短短一百多年，我們丁氏後人都一直視祖先為民族英雄。對於這種汙蔑行為，我們考慮提出訴訟。」出版方「北京工業大學出版社」立即道歉，並將書全部收回。

在中國的歷史人物中，丁汝昌算不得「赫赫有名」。但是他代表的那個時代和他個人的遭遇，卻教中國人刻骨銘心。

1836年丁汝昌出生於安徽省廬江縣丁家坎村。幼時曾入私塾。1854年丁汝昌先後參加太平軍、湘軍、淮軍。1862年參加劉銘傳的「銘軍水師營」並參與多次戰役。1868年授總兵，加提督銜。1877年朝廷調丁汝昌往甘肅，途經天津時，因傷病復發而滯留。後得李鴻章賞識，奏准調往新購的「飛霆」號熟悉海軍知識。此時大清帝國正在籌建海軍，緣起是這樣的：

1874年6月，清政府藩屬國琉球的幾艘漁船，因為大風意外飄流到台灣，漁民與當地原住民 發生衝突。清政府已作處理，但卻引起日本 的注意。日本早已在琉球國內部暗中發展勢力，企圖在條件成熟時以琉球為跳板侵占台灣。因此，他們以這次漁民衝突中清政府袒護台灣為藉口，於1874年6月15日派出幾艘商船祕密出發，陰謀占領台灣。

清政府得到消息，急派林則徐的女婿總理船政大臣沈葆楨，率領幾艘近代化兵艦前往台灣。第一次見到大清國的艦隊，日本兵十分驚慌，因為他們乘坐的只是幾艘商船。迫於清軍威力，紛紛逃離台灣。這場近代史上中日雙方的第一次正面衝突，似乎以清軍的獲勝結束。但實際上卻並非如此。

由於「明治維新」，日本幾乎在一夜之間從封建進入「近代文明」。它通過外交手段廢除了與列強簽訂的不平等條約，使日本開始向歐洲強國靠攏，成為被西方國際大家庭認可的一員。這次，日本的目的沒有達到，他的同盟者美國聯合英國和法國，幫助日本一起向清政府施壓。在三國的支持下，理虧卻仗勢欺人的日本，向清政府索賠軍費白銀五十萬兩，軟弱的清廷竟然接受了日本的無理要求。同時清政府也感到無比驚訝，日本竟然也像列強一樣侵犯大清國土。

總理各國事務衙門在與日本簽訂賠款條約後的第六天，上奏朝廷，強調海防問題的急迫性。朝廷當天就發布上諭，令沿海沿江各省督撫在一個月內將各自的討論意見上奏。一場關於「海防戰略」的大討論，迅速展開。

大討論的結果，清廷決定成立南、北洋水師，沈葆楨被任命為南洋通商事務大臣，李鴻章則擔任北洋通商事務大臣，他們兼辦各自的海防事宜。

李鴻章和沈葆楨都是當時洋務運動中的領軍人物，同時也是清政府大臣中較早放眼世界的有識之士，他們都贊成發展工商業，並力主創立近代的海軍以增強國力。

因為北洋接近京畿，故得款較南洋多。李鴻章從1875年開始，先後從英國和德國訂購了大小各類型的軍艦，由於騎兵總兵丁汝昌曾有「銘軍水師營」的經歷，乃任命他為「北洋水師提督」，實際上就是大清的「海軍總司令」。

就在李鴻章抓緊時間組建北洋水師的時候，雄心勃勃的日本也在馬不停蹄地組建海軍。他們向英國訂購了各種軍艦。八年後，朝鮮的親中派與親日派之間爆發戰爭，中日兩國各自派軍艦進行干預。日本再次因海軍實力遠不如淮軍將領吳長慶所率領的中國艦隊，沒有貿然發動戰爭，但是更加緊建設海軍。

1866年，福建、廣東等地的大街小巷貼滿了馬尾船政學堂的招生告示。船政學堂是一所新式的軍事技術學校，雖然它沒有引起那些想通過科舉考試走入仕途的學子們的興趣，但是卻吸引了許多家境清寒的子弟。其中就包括鄧世昌、劉步蟾、方伯謙在內的幾十名十二歲至十五歲的孩子，他們成為船政學堂的首批學生。李鴻章將大部分學生送到英國皇家 海軍學院留學。有些人畢業後還曾在當時世界一流的英國地中海艦隊實習。當這些中國第一代海軍軍官帶著一口流利的英語學成歸來後，李鴻章在各方面都給予他們最好的待遇。

1879年底，參與首創大清海軍的海防大臣沈葆楨去世。他在臨終前的口述遺折中說道：

「臣所每飯不忘者，在購買鐵甲艦一事，至今無及。臣以為，鐵甲艦不可不辦，倭人萬不可輕視。」

沈葆楨說「不可不辦」的鐵甲艦，中國並不缺少，此時北洋水師共擁有五十多艘各類艦艇，總排水量達四萬多噸。再加上南洋、廣東、福建等地區的水師，中國海軍的裝備實力躍居世界第九，亞洲第一。但在當時的腐敗政府的制約下，再好的武器裝備也都像舞台上的道具一般，擺設而已。

北洋水師自1888年正式建軍，到甲午戰爭，六年沒有再添置鐵甲艦。在此期間，重修頤和園花費約八百萬兩白銀。光緒皇帝大婚花費白銀五百四十萬兩，加起來就是好幾艘鐵甲艦的費用。1891年戶部尚書翁同龢奏准暫停海軍購買外洋槍砲船隻三年。因此在開戰時的北洋海軍，已經沒有多少「大艦巨砲」優勢可言，甚至連砲彈、火藥都不夠。

1894年，中日戰爭情勢危急。在以翁同龢為首的清流煽動下，光緒帝下令要戰。李鴻章因知北洋的實際情況，要求丁汝昌儘量「棄戰保船」。但清流言官上疏彈劾，翁同龢親自上陣，要求革去丁汝昌的提督職務。李鴻章不得已終於上奏朝廷，指出北洋艦隊補給存在重大問題，以及海軍此刻不能作戰的苦衷。最後驚動慈禧太后。9月1日朝廷收回成命，暫免處分丁汝昌。

9月18日北洋水師在鴨綠江口海域遭遇日本艦隊，發生黃海海戰。丁汝昌在旗艦上指揮，被砲火所傷。經過五個小時鏖戰，北洋水師在缺乏彈藥的情況下敗陣，共計損失五艘巡洋艦，餘艦均受傷嚴重，日本聯合艦隊有五艘軍艦被重傷。

戰役結束，北洋艦隊返回旅順修理廠修理，但船塢工人大部分逃跑，以致維修進程極度緩慢。日軍從陸路逼近旅順，在船艦尚未修復的情況下，北洋艦隊被迫離開旅順港，返回威海衛基地。清廷下詔責丁汝昌怯戰，革去他頂戴。

1895年初，日軍在山東半島榮成登陸，又從陸路攻克威海砲台，海陸合圍北洋水師，丁汝昌與殘部固守劉公島待援。英國海軍顧問鼓動投降獻艦，部分水師叛軍持械要脅丁汝昌向日軍投降，丁汝昌拒絕，服鴉片自殺（當年麻醉藥尚未普及，醫療上多用鴉片，故軍艦上備有鴉片）。丁汝昌享年五十九歲，北洋水師全軍覆沒。

1894年5月下旬李鴻章校閱北洋水師時，英國觀察員看完操演後上書海軍部，也認為北洋艦隊戰力不容小覷。後期因李鴻章解僱當時訓練海軍的英國人琅威理，引致水師軍紀出現問題，「有某西人偶登其船，見海軍提督正與同僚同坐鬥竹牌也」。

英國遠東艦隊司令裴利曼特（Edmund Fremantle）評論說：「中國水雷船排列海邊，無人掌管，外則鐵鏽堆積，內則穢汙狼藉，業已無可駛用。」

甲午戰敗，雖然清廷的腐敗、積弱是主因，但作為北洋大臣的李鴻章和水師提督的丁汝昌，也不能說毫無干係。

第一、李鴻章為安徽合肥人，丁汝昌是安徽廬江人，李不次拔擢丁，能說沒有同鄉的私心？

第二、丁汝昌雖有短暫的「銘軍水師營」的資歷，但基本上算不上海軍出身，一下子擔任「海軍總司令」，恐有「小材大用」之嫌。李鴻章不應見不及此。

第三、丁汝昌因為是「行伍」，所以「海校」出身的幹部對他不免輕視，以致他無力領導和統御下屬。

第四、中國因疆土廣袤，常易滋生地域觀念，因為「馬尾船政學堂」的關係，北洋水師幹部多為福建人，對安徽人丁汝昌或不無「另眼看待」之處，既影響團結，自亦無法提升士氣。

這次中日之戰，因為爆發的年分是1894年（清光緒二十年），按照中國傳統的干支紀年為甲午年，故稱「甲午戰爭」。

甲午中國戰敗，李鴻章被派到日本簽訂《馬關條約》：清朝承認朝鮮為獨立國，撤出朝鮮半島。割讓台灣、澎湖及其附屬島嶼予日本。向日本開放內陸港口城市，包括沙市、重慶、蘇州、杭州。賠款日本兩億三千萬兩白銀（其中三千萬兩為中國換回遼東半島的費用）。還規定日本輪船可沿內河駛入上述幾個通商口。日本貨物在中國內地免稅。這使日本經濟迅速發展，改變東亞地區由英國和俄國對立爭霸的原有格局，導致1902年的英日聯盟及1904年的日俄戰爭。

清朝在甲午戰中失敗，國際地位一落千丈，成為列強鯨吞蠶食的對象。同時，馬關條約剝削中國太甚，激起中國知識分子對國情的反思，如1898年的戊戌變法。

「吾中國四萬萬人，無貴無賤，當今日在覆屋之下，漏舟之中；如籠中之鳥，牢中之囚；為奴隸，為牛馬，為犬羊，聽人驅使，聽人宰割。此四千年中二十朝未有之奇變。」（康有為）