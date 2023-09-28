望著遠方的摩艾石像群。（刁冠群．圖片提供）

人們喜歡聽故事，更著迷於神祕色彩的故事。旅行也是如此。我到智利的復活節 島（Easter Island），就是想探尋神祕未知世界的故事。

我幻想中的復活節島，就像小說《魔戒》中的魔多，有火燄衝天的末日火山，還有在戰場戰亡的勇士變成摩艾（Moai）石像。從智利首都聖地牙哥飛到復活節島的五個半小時途中，我興奮的心情中夾雜著忐忑。

飛機飛近復活節島時，從空中看到了火山，但已掩熄多年了。一下飛機感覺就像到了夏威夷，一片波里尼西亞文化的浪漫色彩，悠閒安靜的慢活步調，迎面而來，和我所想像的風光南轅北轍。

我是在Covid-19解禁、與世隔絕兩年半剛剛開放遊客之時來到復活節島。那時，一周僅數班飛機，機票難求，許多旅館還未開張，令人心煩的遊輪也還未靠岸，還有什麼更好的時候可以如此悠閒享受全世界最離群「鎖」居小島的寧靜日子？

一入住位於小山丘莊園的旅館後，我就立刻探詢到海邊的小路。穿過一片林園，約一刻鐘的路程，就到達海邊，赫然看到五尊摩艾石刻人像。那誇張的臉型，像在嘆息，更像在吶喊，未知的遠方是它的寄望。當時一位牧馬人趕著一群馬正走過摩艾石像前，大海、馬群、摩艾石像與夕陽同框，那一剎那的美景，永遠烙印在我心中。

這個美景把島上的謎團彩繪得更加誘人。Tito是帶領我解開這些謎團的導遊。他紋身、長髮披肩，開著一部老舊皮卡車到旅館來接我。我滿臉狐疑看著像嬉皮的他，但他開朗的笑容將我心中的猜疑一掃而光。一聊起來，他在洛杉磯待過，跑過歐洲不少城市，是見過世面的人。他最後回到最喜歡的老家。他說，旅館海邊的摩艾石像，是這小島大約九百多尊摩艾石像的一小部分，原住民 是在島的一火山採石雕刻，再運到小島各處，以紀念先祖和祈求眾神的保護。這種祭祖求神的習俗，世界各地皆有，但人類考古學家研究，這習俗加上雕刻巨大石像，會對地小人稀的原住民文明，產生意想不到的衝擊。有一說，波里尼西亞人在公元600多年從外島搬遷到他們自稱的拉帕努伊島（Rapa Nui）後，在完成生存的基本建設後，就集中精力在上層的精神與宗教工作。他們採石來雕刻摩艾石像，有些石像高達二十米，還得拖運到小島各處，結果造成自然資源枯竭，糧食短缺，甚至引發食人悲劇。另有一說，1772年歐洲人探險至此，到達該日為復活節就以此為小島命名。他們看到了大批摩艾石像，回國轉述，引起關注，歐洲人如浪潮般接踵而至，結果帶來了天花等傳染病，導致當地原住民感染病死。身強體壯的原住民，則被運到美洲大陸當奴隸。人口不到兩萬的原住民部落，如種族清洗般減至百人。我覺得這真是一個黑暗悲慘的故事，和《魔戒》的魔多城的煉獄世界一般。

Tito不願再多談復活節島這段傷感的歷史，他帶我到Rano Kau火山口，驕傲地提到這火山口對人類醫學的貢獻。1964年，一加拿大醫療團隊在此發現一種黴菌，可以提煉出治療免疫系統和癌症疾病的藥物，為治藥業每年創造數億美元的價值。

Tito接著帶我Rapa Nui國家公園，小島40%面積都是公園管轄地。我們走到一處土牆堆起來的廢墟，他說波里尼西亞人移居到小島後，就蓋土窖來防風避雨。他指著土窖一角落，說是儲存果實地方。接著他就拿出一個鳳梨，是原住民的重要食材之一，然後拿了一把尖刀削掉鳳梨皮，讓我嘗了一塊鳳梨。小島的鳳梨，皮黃型小，但甜且多汁。我嘗了一口，其美味至今難以忘懷。

揭開摩艾石像的神祕面紗，是我此行的重點，一定要去看看被稱為摩艾石像工廠的火山。摩艾石像是在島上另一叫Rano Raraku的火山腰開採石塊，並雕刻成石像。Tito非常自豪老祖宗的工藝技術，在完成石像雕刻後，還能將上百個每個重約十五噸的摩艾像，拖運到全島各處，這在十二世紀到十五世紀間確實不易。難怪有人說這是外星人的傑作。

我走在火山山腰約二英里的步道上，穿梭在成堆的摩艾石像中，石像有的掩在土堆，有的傾斜在地，有的僅露個臉在地面上，當然有幾尊昂然而立。到了十八世紀時，原住民改信一種叫鳥人的神，就將所有的摩艾石像推倒，揚棄於一側，先人承傳的文明就此失落。這讓我深深嘆息。

離開火山腰，在不遠的海邊有十五尊摩艾石像，背海面朝內陸屹立，非常壯觀。1966年日本 一家起重機公司，花了近八年時間重修這十五尊摩艾石像，目前成為復活節島的標竿景點。Tito說，當地居民感謝日本支助，禮尚往來，智利政府授權日本複製七尊摩艾石像放置在宮崎縣的海邊，成為文化交流的佳話。日本的摩艾石像是面朝內陸，保佑眾生。復活節島的摩艾石像則面對大海，指引在外遊子歸鄉。

我問Tito，他是不是被這些摩艾石像指引而回到老家？他笑笑不置可否。他描述在Covid-19期間，整個小島封鎖，除了智利政府從本土運來一些必需品外，全島居民由當地政府提供工作機會，有的栽種農作物，有的維修公路，有的整理機場跑道，來維持社區的運作。在兩年多的時間裡，島上的人都成為Tito的兄弟姊妹。「是他們把我的心留在這裡。」難怪他帶著我在島上跑，一路熟人招呼不斷。