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想逃離過去的悲劇

愛德華汪（3月&4月徵文：迷上推理）

《砂之器》是日本作家松本清張（1909-1992）的推理小說，日文原名為《砂の器》。松本清張是著名的推理小說家，在世界文壇與柯南．道爾（Conan Doyle）、阿嘉莎．克莉絲蒂（Agatha Christie）被譽為「世界推理小說三巨匠」

《砂之器》曾多次被改編為影視作品。我看的電影是1977年版的電影。這是一部集推理、倫理、哲理於一體的佳作，這也是我喜歡這部電影的原因。它跳出了僅僅偵破一個奇幻、吊詭案件的窠臼。而是給人以倫理與人生的思考。

電影以警方調查一樁謀殺案開始，這與其他同類作品似乎沒有區別。迷霧重重，意外疊出。隨著警方的調查鎖定了死者曾經救過的麻瘋病患者及他的兒子，由此劇情進入推理與倫理並行的層次。作者巧妙地將社會倫理問題融入案情之中，觀眾在關注案情的同時，也開始牽掛劇中人物的歸宿。結尾時給人以哲理的感悟。我被作者的思想高度所折服。

和賀英良並非劇中男一號，但是這部作品無疑是在講述他的一生。他在童年時，父親染上了可怕的傳染病——麻瘋病。為此，母親拋棄了他們父子，他們也被村裡人趕出了故鄉。父親帶著幼小的他背井離鄉四處流浪，受盡了歧視，三年後輾轉來到了島根縣龜嵩。當地巡查三木謙一收留了他們，並將他的父親安排住進麻瘋病療養所。但是秀夫（和賀英良）受不了小夥伴的歧視逃離了龜嵩。後被和賀家收養，改名和賀英良，到城市讀書，並展露出音樂天賦，徹底洗白了自己的出身，和過去卑微的出身徹底割斷。

電影的序幕是一個小孩在海邊用砂子捏製著器皿，捏成的器皿被海浪一沖便轉瞬化為烏有。這正預示著和賀英良的一生，雖有極高的天賦，但是遇到風浪很快毀於一旦。這樣的悲劇不僅發生在和賀英良身上，許多出身卑微有某方面天賦的人，經過努力獲得了社會的承認，取得了一定的身分。他們曾經的苦難卻沒有轉化為愛心回報社會，而是促成了其性格的冷血。

麻瘋病曾是歷史上最受歧視的疾病，正是人們對這種病的歧視，成了和賀英良冷血的一個重要因素，也促使他只能將父親埋藏在心裡，將父子情感融入音樂中。當他漂白了身分，事業正在騰飛之時，他不想讓任何人知道他曾經的過去。但知道他身世的人卻突然出現了，因此殺人動機油然而生。

人都是不完美的，要包容自己曾經不完美的人生，也要包容別人的不完美。對特殊疾病的人群更應予以同情與包容。讓有天賦的人更有愛心，或許這也是作者松本清張創作該作品的初衷。（寄自加州）

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