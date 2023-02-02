愛恨情仇的千古見證：阿瑜陀耶

遠眺三塔寺，這裡是泰國版玄武門事變的見證。（崔淼淼．圖片提供）

時隔六百多年，我和丈夫緩步行走在阿瑜陀耶（Ayutthaya）的殘垣斷壁間，腳下是殘存的宮殿遺跡，眼前是斑駁的佛像和破損的紅磚，在開滿繁花的樹下圓寂安眠。亞熱帶的雨水無數次沖刷著血腥屠城的恐怖記憶，一塊塊黴黑潮濕的磚瓦和一座座寂靜無言的佛塔，在流光溢彩的熱帶繁花碧樹間，靜臥於波平如鏡的河湖之中，追憶著斯地塵世如天堂般美好的魂魄與瑰麗的盛世幻影。

落腳之處是一家靠近夜市的民宿，吊腳的二層別墅掩映在茂盛的雞蛋花樹和菩提樹後；院落中央是一個小魚池，幾條巨型錦鯉在清涼如玉的水中游弋。民宿主人是一位年邁的婦人，慈祥和藹地把我們引入二樓屋內。她在一樓掛滿了當地的手工藝品「紙魚」祈福，五顏六色塗滿銀粉的紙魚在芭蕉樹影中輕颺。午後的陽光，暖洋洋地泊在池水上、袖珍佛龕中，和一叢叢馥郁的花木之上。

我和丈夫安頓好後，來到當地的水上市場，乘坐泰式木舟在濃綠的河道間前行。岸邊，低低的木廊簷下，遊客稀疏，零星散坐在臨河餐桌旁，笑語盈盈。空氣中不時飄來泰式炒菜的濃烈香茅氣息，河道兩邊成排的嫣紅美人蕉旖旎妖嬈，木舟水聲潺潺，遠浸著一股動人的俗世之美。不遠處，錦鯉池旁，巨大的象群在爛泥地中等待遊客光顧，一對情侶騎在巨象脊背上，甜蜜地彼此餵食。丈夫問我，要不要也騎一回大象。我搖頭說，不忍心騎上去。說話間來到一家泰式火鍋店落座，點了當地招牌火鍋麵。口味不同於曼谷的酸辣開胃，反倒濃郁厚稠，略顯肥膩。當地流行吃五顏六色的彩虹麵，放入火鍋中嘟嘟煮著，沒有特殊的味道，唯獨賞心悅目。當晚的夜市熱氣騰騰，物美價廉的泰式湯麵、燒烤和小吃一眼望不到盡頭。遙想六百多年前，商賈雲集，水陸並行，將世界各地的珍饈美味運送到此地集市上，這份濃稠味覺應該是源自舊時南來北往的交會。

次日晨起，走在空曠的街道上，向著名的馬哈泰寺前行。穹蒼下，矗立著繁茂的菩提樹，樹與天空之間是無言靜寂的高聳塔廟。猩紅色的磚頭裸露在朗潤的空氣中，血一般嫣紅，怵目驚心，蒼涼凝重，三分沉鬱，七分荒蕪。幾隻野狗在殘垣斷壁中嬉鬧，清晨掃塵的人們一言不發，低頭緩慢清掃落葉。似乎感知到什麼，我猛然回頭，竟看見一顆石雕佛頭被包裹在千年菩提樹根之中，面目泰然安詳，笑看人世流遷——這就是泰國七大奇蹟之一的「樹抱佛」奇觀。千百年櫛風沐雨，依舊沉靜慈悲，閱盡蒼涼悲歡，不言亦不語。

我和丈夫行走在這座位於大城心臟地帶的中央聖殿，頭頂鉛雲密布，細雨迷濕了雙眼。這裡曾經四面臨渠，有二百零九座佛塔，十處僧院，隸屬皇室所有，始建於印拉第王時期，竣工於李泰王時期。在緬甸 貢榜王朝雍籍牙之子辛標信攻陷阿瑜陀耶後，被洗劫焚毀，無數身披明黃袈裟，體內注滿黃金、全身鍍滿金箔的佛像，被砍斷頭顱和四肢，擄走體內黃金、刮掉金箔，洗劫一空後，又被付之一炬。我們按圖索驥尋找宮殿遺跡，卻誤入一處佛寺，宮殿舊址已成荒涼之地。冥想中，幾百年前緬軍屠城的慘烈境況觸目可及。

不知不覺走到三塔寺旁邊的巍峨廟宇，天空放晴，鮮紅與橙黃的廟宇外觀在碧空下端莊持重。廟頂，佛音嫋嫋，與廟前繁花相伴。佛寺門前，擺滿了淡粉色荷花包，遊人買來供奉在佛前祈福納祥。三塔寺是大城時代的曼谷玉佛寺，相當於皇家太廟。當年寺內有一座高達十六米，被二百五十公斤黃金覆蓋的大佛，三座塔下分別埋葬著因他拉恰提洛王與他的兩個兒子。這個故事很老套，是唐代玄武門之變的翻版歷史。老國王去世後，年長的兩位實力派王子為爭奪王位，手足相殘，雙雙殞命，王位最終落到最無實力的小王子如關普雅手中。得知兩位兄長死訊後，如關普雅從彭世洛南下接掌了王位，而後蓋了這座寺廟，為兩位王兄再次舉行了火葬，並將父王與兩位兄長分別安葬在三座佛塔之內。

遠觀三塔寺，塔身呈現出渾圓的體態；近觀，伸手撫摸殘磚斷瓦，仰頭看向一樹樹嵯峨菩提，我揣想佛教的美學其實是以「圓」為美，因為「圓」如同一個輪迴，有生有死，生死相連，循環往復直至極樂淨土。而佛教的終極審美，就是進入涅槃，途徑有二：滅智，毀身。仔細琢磨，像極了超現實的美學，賦予死亡以美感，沉寂著無言的虛空之愛，高高凌駕在俗世生老病死之上，是寄託來世，也是解脫今生。

阿瑜陀耶，曾經是精神的聖殿，又坐擁物質的極大繁榮。以佛教立國的大城府，是精於商道的貿易之城，不斷開疆拓土、征伐無數，有所向披靡的霸氣和睥睨八方的傲氣。佛教的出世與王朝的入世，佛教的超脫與人世的情欲，祕密爬滿了阿瑜陀耶的每一寸肌膚記憶，每一處遺跡都是愛恨情仇的千古見證。譬如貴妃寺，就是巴薩通國王為了紀念含冤而死的生母所建的寺廟。巴薩通的生母是老國王最心愛、最美貌的貴妃，因此遭到王后的妒恨，設計將國王與貴妃離間分開。身懷六甲的貴妃被含冤打入冷宮，絕望中早產生下巴薩通，襁褓中的嬰兒被老國王厭棄，派人送出宮外撫養，體弱多病的巴薩通與生母從此天人永隔。多年後，王后的詭計敗露，懊悔不已的老國王將巴薩通接回宮中，扶上王位。登基後，巴薩通瘋狂尋找生母的下落，卻得知，多年前她早已抑鬱而終。等他榮登大寶，俯瞰眾生，坐擁至高無上王權、後宮粉黛三千，然而這一切又有何意義？未曾嘗過母愛的滋味，這一生終歸是不圓滿的，心底終究缺失了一角，一碰就痛。悲痛不已的巴薩通為母親修建了華美精緻的貴妃寺，時常獨自一人在此思念母親。

我一邊對丈夫講述這個故事，一邊和他來到一處臨水的餐廳用午餐。濃綠的光影中，飄過泰式青木瓜沙拉和鮮蝦炒麵的香氣，耳邊是綿軟的泰語和悠然的鳥鳴。不知千百年前，這裡是否有同樣的光景，熙攘著同樣的味覺和視覺記憶。餐後，沿著繁華的商業區散步，泰式象牙首飾和手工藝品琳瑯滿目，一群群坐校車來郊遊的學生從我們身邊擁擠而過。丈夫的錢包不慎遺落在地，被身後趕來的泰人提示我們撿起。我感激地施禮，對方雙手合十，回了一個禮，便匆匆離去。我慨嘆這裡民風古樸，不急不緩，走進阿瑜陀耶，便是走進了千百年前的光陰，走進了泰人曾經的驕傲和傷痛。

英國 詩人吉普林在《東西方民謠》中曾寫道：「東方就是東方，西方就是西方，它們永不交會。」事實上，處於各大洲聯結地帶的國度都誕生了融匯東西方文明的璀璨文化。從十四世紀至十八世紀四百多年間，東南亞暹羅灣灣頭的阿瑜陀耶締造了神話一般的天堂世界，成為當時世界上最大的國際化都市之一，更憑藉優越的地理位置融匯了東西方最優秀的文明，躍升為世界外交和商業中心。柬埔寨盛極一時的吳哥王朝湮滅在叢林中，阿瑜陀耶如星辰冉冉升起，成為中南半島霸主。阿瑜陀耶，如同千年前的盛唐長安，與葡萄牙、西班牙、英國、法國、印度 、中國和日本互通使節與貿易。來自中國的絲綢和茶葉、法國的香水、印度的紗麗和日本的軍刀、英國的火炮，川流不息而至，洪流巨濤的繁華景象令人炫目。外國人在阿瑜陀耶皇宮中任職，世界各地的商人和傳教士在此定居，這裡曾是千百年前獨一無二的國際化都市。在曼谷以北，這片河湖環繞的平原島嶼上，阿瑜陀耶仿若從印度史詩《羅摩衍那》中降臨凡世的天國之城，華美與高貴並存、典雅與精巧相容，在水利設計、城市規畫和建築藝術領域，均登峰造極。泰人說，「阿瑜陀耶」即是「固若金湯之城」。堅不可摧的不僅是城池，更是自尊與信仰、財富與榮耀。

然而，西元1767年4月7日雨夜，阿瑜陀耶死期將至。雨季的電閃雷鳴中，環城的三條河流——湄南河、巴塞河和華富里河上炸裂出無數驚天動地的火炮轟鳴聲，這座矗立了四百多年固若金湯的阿瑜陀耶大城，城牆被瞬間夷為平地。緬甸軍勢如破竹，攻入這座堅守了十四個月、奄奄一息的疲憊大城。殺紅了眼的緬甸軍駕馭著一百頭大象，與上萬名殺氣騰騰的騎兵，一道衝入布滿黃金與珍寶的阿瑜陀耶。緬甸軍首領辛標信親率精兵，闖入暹羅王波隆摩羅闍三世奢華的宮殿，撞見他正帶領一眾嬪妃大臣和將士跪在佛像前虔誠祈禱，祈求神佛用雨季的洪水沖走入侵的緬甸軍。彈盡糧絕的阿瑜陀耶城內瀰漫著死亡的氣息，瘟疫、恐慌、絕望和飢餓侵蝕著它，這座病入膏肓的繁華大城終於迎來了宿命的結局——城中所有王宮、佛寺、城門、民宅全部被焚毀，鍍金佛像被砍斷頭顱和四肢，體內注滿黃金的佛像被亂刀劈開，泰軍和百姓被斬殺成河，拋入河道的泰人屍體染紅了水面，鱷魚和鯰魚噬咬著亡者的血肉之軀。緬軍連續十五日的大肆姦淫擄掠，讓阿瑜陀耶成了一座死城。