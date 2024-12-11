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2024米其林指南 紐約華埠2餐廳分入選「一星」、「必比登」

記者許君達╱紐約報導
華埠墨西哥餐廳Corima摘得2024年度「米其林一星」。(記者許君達╱攝影)
華埠墨西哥餐廳Corima摘得2024年度「米其林一星」。(記者許君達╱攝影)

2024年度米其林美食指南(Michelin Guild)近日公布，紐約共有12家餐廳「摘星」，另有16家餐廳入選高性價比榜單「必比登推薦」(Bib Gourmand)。其中，位於曼哈頓華埠的兩家餐廳分別入圍「一星」和「必比登」。此外，中餐館「櫻桃」也躋身米其林一星餐廳。

「米其林指南」最早出現於1900年，由法國的米其林輪胎公司創立，原本僅作為全球輪胎銷售的輔助性產品，但後來由於其獨特的評價機制，逐漸成為全球餐飲和旅遊界的標誌性榜單。

位於華埠艾倫街(Allen St)的墨西哥風味餐廳Corima摘得本年度米其林「一星」，成為最新殺入米其林榜單的新軍。該餐廳主供墨西哥北部風味美食，主廚卡瓦耶羅(Fidel Caballero)曾在美國、歐洲以及中國上海執業多年。

位於華埠堅尼路(Canan St)東端的中餐廳「吐露」(Tolo)，則入選更受普通旅行者關注的「必比登」榜單。「吐露」由華裔主廚甄榮(音，Ron Yan)於去年11月創辦，公開資料顯示，甄榮來自香港，大學畢業後才進入紐約餐飲界打拼。「吐露」的菜單則包括芥蘭蟹炒飯、甜酸脆皮魚、避風塘炒雞等主菜，以及多種中式涼菜和餐點。

入選米其林「必比登」的中餐廳「吐露」位於華埠東部，外觀非常隱密低調，以致住在附近...
入選米其林「必比登」的中餐廳「吐露」位於華埠東部，外觀非常隱密低調，以致住在附近的居民都不知道它的存在。(記者許君達╱攝影)

住在附近的華人居民Kelly透露，「吐露」店面非常低調，她也是看到了新聞後才發現，「原來家門口還有一家米其林餐廳」。而且，她身邊有很多愛好尋覓美食的朋友，竟然無一人知道這家店的存在。Kelly表示，由於西方人對於食物的審美邏輯和評價標準都與華人不同，因此她目前還不太能完全信任米其林的評委，「有機會一定要去親自嘗試一下」。

Corima和「吐露」所在的位置位於華埠的東部邊緣，舊時曾為工廠和倉庫集中之地。近年來此地貴族化趨勢較為明顯，從東村等地外溢出的文藝氛圍濃厚，從亞倫街至艾塞克斯街(Essex St.)之間密布各式餐廳及酒吧，吸引了大量各族裔居民和訪客，但與華埠本身的風貌特徵產生了較明顯的差異。曾有社區人士對此表達反感，並擔憂這種商業氛圍會削弱華埠社區的身分特質。但華埠商業改進區行政總監陳作舟則不認為此現象值得擔心，他表示，華埠一直是個多元化的地方，本地華人要做的是更好地展示自我而非靠排斥他人去維持「純潔性」。

華埠雖然擁有大量特色餐廳，但歷史上僅有錦江餐廳和南華茶室等少數店家入選過「必比登」榜單。對於本年度兩家新餐廳入選米其林，陳作舟表示歡迎。他認為，美國人普遍好奇心旺盛，這一金字招牌會吸引更多人來到華埠體驗美食，而對於依靠遊客維持商業繁榮的華埠來說，沒有什麼比源源不斷的訪客更值得樂觀的事物了。

入選米其林「必比登」的中餐廳「吐露」位於華埠東部，外觀非常隱密低調，以致住在附近...
入選米其林「必比登」的中餐廳「吐露」位於華埠東部，外觀非常隱密低調，以致住在附近的居民都不知道它的存在。(記者許君達╱攝影)

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