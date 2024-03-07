降低心血管疾病風險 「得舒飲食」你吃對了嗎？

得舒飲食(DASH diet)可有效降低心血管疾病 風險，延緩疾病進展並降低死亡率。連續八周的得舒飲食，除了收縮壓與舒張壓顯著低於對照組，膽固醇亦顯著降低，而高密度膽固醇則顯著增加，是被各國推薦於心血管疾病的飲食。

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區營養科營養師徐珮華指出，得舒飲食富含抗氧化劑、微量營養素和膳食纖維，降低飽和脂肪和反式脂肪含量，該飲食重點如下：

1.未精緻全榖雜糧類：每日至少1餐以上全穀雜糧類為主食，可以選擇糙米、燕麥、地瓜、南瓜、馬鈴薯等，富含膳食纖維、維生素和礦物質。

2.蔬果天天5+5：蔬菜和水果富含鎂離子、鉀離子、膳食纖維與植化素，建議每日5份蔬菜和5份水果，但糖尿病患者建議水果一天不超過2份。

3.每日1杯低脂乳品類：建議每日至少1杯(240c.c)乳品類。若有乳糖不耐症，可用無糖優酪乳替代。而市售起司鈉含量較高，一片含有約300克的鈉(將近1克鹽)，因此不建議作為補充鈣質的來源。

4.白肉取代紅肉：以白肉取代紅肉，瘦肉取代肥肉，大大的降低飽和脂肪酸的攝取量。在蛋白質建議由豆魚蛋肉類作為選擇順序，優先選用豆類、豆製品、魚肉，最後是肉類，減少內臟和加工肉品的攝取。

5.吃堅果、用健康好油：每天1份(1湯匙)的堅果種子類。烹調用油選擇富含不飽和脂肪酸的油脂，如橄欖油、苦茶油、芥花油、花生油、麻油等。飲食烹調以涼拌、半油水炒的少油烹調法，避免高油的炸、煎方式。

6.飲食多原形食物，少選擇加工的各式食品。