冬至到 來碗芝麻湯圓

桂花釀芝麻湯圓

轉眼又到了冬至，與夏至相反，冬至是北半球一年當中白晝最短的一天。今年想好吃哪種湯圓了嗎？分享快速簡便的市售冷凍食品，讓忙碌的婆婆媽媽們可以方便烹調，而且湯圓不只單單煮湯，還有其他的吃法呀！以下分享最傳統的湯圓甜湯吃法跟油煎湯圓。

桂花釀芝麻湯圓

材料：

冷凍芝麻湯圓1盒、冰糖少許、桂花釀少許、水適量。

作法：

1.備個小鍋，倒入水燒開，接著放入湯圓，煮至湯圓浮起，加入冰糖，關火，倒入淺盤中。

2.上面點綴些桂花釀，分量自行斟酌，不加也可以，增添美感。

3.因市售芝麻湯圓頗甜，加不加糖都可以，此道桂花釀芝麻湯圓為微甜口感，純粹個人喜好。

香糯油煎芝麻湯圓

香糯油煎芝麻湯圓

材料：芝麻湯圓1盒、橄欖油適量、白芝麻適量、水約3湯匙。

作法：

1.平底鍋加熱，倒入少許油。

2.放入湯圓，加入約3湯匙水，蓋上蓋子。用中火煎至湯圓微微變軟至金黃色，接著翻面繼續煎另一面，因為包有餡料 ，請小心別湯圓爆漿，飄出油煎香味就可起鍋盛盤，最後撒上白芝麻即完成。

小叮嚀：

1.包著餡料的芝麻湯圓熱量，4顆約有280大卡，等同一碗白飯，其他餡料也都不低，吃的時候還是需要節制。

2.市售冷凍湯圓從冰庫取出不需要解凍退冰，要煮或是煎之前，直接拆開即可，否則解凍後容易變成黏糊狀。