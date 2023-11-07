乾烙韭菜盒

我對韭菜類料理非常喜愛，其中韭菜盒子是我的心頭好。隨著物價高漲，這些平民小吃讓我食不過癮，於是動起自己做的念頭。那天上市場看見一大把韭菜很便宜，二話不說直接採買回家，第一次嘗試，直接挑戰乾烙(不用油煎)，雖然不是很完美，但卻是我的初體驗。

韭菜盒餡料

材料：

韭菜120克、絞肉100克、蛋3顆、冬粉1·5把、醬油、鹽、砂糖適量、沙拉油適量、清水適量。

作法：

1.韭菜洗淨切細，冬粉泡熱水約15分鐘，切成1公分備用。

2.平底鍋內倒入油，把蛋炒作碎末。

3.煎蛋的平底鍋不洗，直接放入絞肉翻炒，炒好倒進冬粉，加上適量清水悶炒，放入鹽、砂糖、醬油，請注意冬粉吸水快，避免糊鍋，再加入蛋碎末，最後放入韭菜末翻炒，關火放涼即可。

韭菜餡料

餅皮

材料：

中筋麵粉300克、熱水50毫升、冷水約80毫升、植物油10毫升、鹽適量(也可不加)。

作法：

1.麵粉倒入盆中，加熱水用筷子攪拌，接著倒入冷水，再度混和。此時可用手揉麵，半燙麵比較黏手，把麵糰放木板台上揉整，成糰後用蓋子蓋上，放置一下。

2.將麵糰搓成長條狀，大概可做9～10份，每個約35克左右。

3.麵糰擀平，中間厚些，周邊薄些。把餡料滿滿放入餅皮中間，兩面摺起，包成扁平行狀，捏緊壓平，縮口處摺花樣，接著放入不沾鍋平底鍋煎，保持乾燥不加油，中小火兩面煎黃，因餡料已炒好，所以麵皮煎熟即可。

餡料包入餅中 韭菜盒用平底鍋無油乾烙，煎到兩面焦黃

小叮嚀：

乾烙餅皮不帶油，所以放涼吃也很棒，喜歡的可以試試看。